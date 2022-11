Loreen tillbaka i Melodifestivalen – här är alla tävlande

Här är alla tävlande

Deltävling 1

Victor Crone: ”Diamonds”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Peter Kvint, Victor Crone

Rejhan: ”Haunted”

Låtskrivare: Albin Johnsén, Mattias Andréasson, Pontus Söderman, Tilde

Ronia Wrigsell

Loulou LaMotte: ”Inga sorger”

Låtskrivare: Jonas Thander, Loulou LaMotte

Eva Rydberg & Ewa Roos: ”Länge leve livet”

Låtskrivare: Emil Vaker, Henric Pierroff, Kalle Rydberg

Elov & Beny: ”Raggen går”

Låtskrivare: Johan Werner, Kristian Wejshag, Mattias Elovsson, Oscar Kilenius, Tim Larsson

Tone Sekelius: ”Rythm of my show”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Tone Sekelius

Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat Adam Woods: ”Where you are (Sávečan)”

Låtskrivare: Arc North, Calle Hellberg, Jon Henrik Fjällgren, Joy Deb, Oliver Belvelin, Richard Lästh, Tobias Lundgren, William Segerdahl

Deltävling 2

Wiktoria: ”All my life (where have you been)”

Låtskrivare: Herman Gardarfve, Melanie Wehbe, Patrik Jean, Wiktoria Johansson

Eden: ”Comfortable”

Låtskrivare: Benjamin Rosenbohm, Eden Alm, Emil Adler Lei, Julie Aagaard

Uje Brandelius: ”Grytan”

Låtskrivare: Uje Brandelius

Theoz: ”Mer av dig”

Låtskrivare: Axel Schylström, Jakob Redtzer, Peter Boström, Thomas G:son

Maria Sur: ”Never give up”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Laurell Barker

Tennessee Tears: ”Now I know”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jonas Hermansson, Thomas Stengaard, Tilda Feu

Panetoz: ”On my way”

Låtskrivare: Anders Wigelius, Daniel Nzinga, Jimmy Jansson, Nebeyu Baheru, Njol Badjie, Pa Modou Badjie, Robert Norberg.

Deltävling 3

Marcus & Martinus ”Air”

Låtskrivare: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Marcus Gunnarsen, Martinus Gunnarsen

Melanie Wehbe – ”For the show”

Låtskrivare: David Lindgren Zacharias, Herman Gardarfve, Melanie Wehbe

Ida-Lova – ”Låt hela stan se på”

Låtskrivare: Andreas ”Giri” Lindbergh, Ida-Lova Lind, Joy Deb, Linnea Deb

Paul Rey – ”Royals”

Låtskrivare: Dino Medanhodzic, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Liamoo, Paul Rey

Nordman – ”Släpp alla sorger”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Thomas G:son

Laurell – ”Sober”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Andreas Stone Johansson, Laurell Barker, Thomas Stengaard

Casanovas – ”Så kommer känslorna tillbaka”

Låtskrivare: Henrik Sethsson, Mikael Karlsson

Deltävling 4

Signe & Hjördis – ”Edelweiss”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Myra Granberg

Axel Schylström – ”Gorgeous”

Låtskrivare: Axel Schylström, Herman Gardarfve, Jonas Thander, Malin Halvardsson

Emil Henrohn – ”Mera mera mera”

Låtskrivare: Emil Henrohn, Jakob Redtzer, Ji Nilsson, Marlene Strand

Mariette – ”One day”

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Thomas G:son, Mariette

Smash Into Pieces – ”Six feet under”

Låtskrivare: Andreas ”Giri” Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam, Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Per Bergquist

Loreen – ”Tattoo”

Låtskrivare: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen, Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Peter Boström, Thomas G:son

Kiana – ”Where did you go”

Låtskrivare: Jimmy ”Joker” Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb