Lotta O: Djävulens hånfulla tejprulle

Så här års inser jag mina begränsningar mer än annars: det har blivit dags att slå in julklapparna. Sånt är trevligt! Ibland har jag till och med använt lack, för att förhöja julstämningen åtminstone för mig själv. Det luktar lite jul när man smälter lack.

Så långt är allt bra, och jag har med åren utvecklat en tämligen pedantisk ordning med alla snören och etiketter i en låda och alla pappersrullar på samma ställe. Visserligen vet man att pedanter alltid är seriemördare eller galna på något annat sätt, men så länge det bara gäller presentsnören hoppas jag att jag klarar mig.

Men tejpen. Antingen är den slut, eller också har tejprullen ingen början. Hur kan det vara så? Jag förstår visserligen idén med att tejp ska ha ett entusiastiskt behov av att klistra fast sig vid saker, men varför är det bara just på tejprullen den sätter fast sig spikrakt, jämnt och osynligt?

Det moderna samhället kan ofta reta gallfeber på mig med teknik, besparingar och omstruktureringar som gör vardagslivet betydligt krångligare (datorer! indragna tåg! primärvårdens oåtkomlighet!)

Tejp är ännu värre. Tejp är djävulens påfund: något alldeles nödvändigt men helt omöjligt att hantera.

Det brukar sluta med att jag går och köper en ny tejprulle, och därav följer att jag även har en hel låda med oanvändbara, hånfullt flinande tejprullar.

Fast jag har fina julklappsetiketter med drontar på, det kompenserar en smula.

Sen slår jag in alla paketen, trots att tejpen stretar emot i varje enskilt fall, och upptäcker att jag är ungefär lika bra på att slå in paket som Karl-Bertil Jonssons lillasyster när hon försöker slå in katten. Det syns precis vad det är, det är som om jag hade slagit in en elefant i figurnära trikå.

Det är då jag börjar tänka på professor Mai-Lis Hellénius. Hon skriver kloka böcker om hur man bör leva, äta och motionera, och är befriande långt från hetsiga dieter och förbud.

Men vad gör hon när hon ska koppla av? Slår in paket! Det är sant, hon har sagt det i flera intervjuer. Talar hon om den besvärliga tejpen? Att det är svårt att hitta på bra presenter?

Aldrig.

Mat, motion och levnadsvanor säger jag inget om, det verkar ju rätt enkelt. Men varför förklarar hon aldrig hur hon klarar paketen?

Läs fler kåserier av Lotta O, till exempel om de förvånansvärt kaxiga talgoxarna.