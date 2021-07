Lotta O: Hamlet löste nog inga korsord

Nog för att Hamlet hade mycket klokt att säga, och framför allt lyckades han formulera det elegant med Shakespeares hjälp. Hur många tonårsgrabbar har haft en sån uttolkare?

Men Hamlet löste nog inte korsord. Då hade han aldrig sagt det där ”så går beslutsamhetens friska hy/i eftertankens kranka blekhet över”, för i korsord är det precis tvärtom.

Hamlet hade nog varit en gladare människa om han hade löst korsord, för den delen, det kan aldrig vara nyttigt att bara gå omkring och älta sina bekymmer sådär.

Särbon och jag löser korsord tillsammans, då blir vi ungefär som en medelmåttig korsordslösare. Försöker vi lösa korsord utan varandra blir vi så dumma att vi blir ledsna.

Vi skulle kanske kunna lansera det som en samlevnadsstrategi? Ensamhetens ohyggliga dumhet inför anblicken av ett korsord med mystiska ord som ”årder”: då ser jag särbon i ett förklarat skimmer för han kan en massa saker som jag inte har en aning om. Jag brukar snobba med gamla latinska sentenser i stället, även om de skulle vara aningen mer imponerande om jag inte mindes fel så ofta.

Är det hjärnan som klonkar ihop helt andra kugghjul vid högläsning än vid tyst läsning?

Men det handlar inte bara om att lägga ihop våra olika kunskaper. Själva samtalet lyckas ofta få oss att komma på ord som legat och dammat på bortersta vindshyllan i ordförrådet.

Ibland säger en av oss ”men vad kan det här vara” och läser upp en rad, och redan när man hör sig själv läsa upp den kommer man på svaret. Är det hjärnan som klonkar ihop helt andra kugghjul vid högläsning än vid tyst läsning?

Alltså löser vi korsord tillsammans. Men när vi har skrivit in det vi tycker är självklarheter hamnar vi omedelbart i beslutsamhetens kranka blekhet, för då tar det tvärstopp. Vi kör dystert våra vimsiga huvuden i väggen en stund och sen struntar vi i alltsammans och går och gör något roligare.

Och si! Vid elvakaffet dagen efter bestämmer vi oss för att kasta korsordet i återvinningen, men just som tidningen är på väg ner under köksbänken ser vi en massa trevliga, fullt begripliga ord som mystiskt har smugit sig in i korsordet under natten. Eftertanken slår till!

Han hade fel, Hamlet. Fast det kanske var för att han var så ung? Om han hade levt längre och börjat lösa korsord hade han säkert insett det. I eftertankens friska hy.

