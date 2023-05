Lotta O: Huvudsaken är att tillhöra vinnarna

Logga in

Logga in

Vi gick på indisk restaurang i London och servitören frågade intresserat varifrån vi kom. Sverige, sa vi artigt, och servitören nickade initierat och frågade hur vädret var i Finland.

I Sverige är det som här, sa vi eftertryckligt, och upprepade Sverige för säkerhets skull.

Roligt, Finland, sa servitören tankspritt och serverade en jalfrezi som fick det att ryka ur öronen på särbon.

Vi gav upp.

Dagen efter skulle vi äta fish and chips på en närbelägen pub, och det var rörande gammalmodigt. Jag var den enda kvinnan förutom servitriserna, och de äldre männen stirrade förvånat när vi kom in. Men de var toleranta. Eller åtminstone mer intresserade av sin öl, och snart ramlade det in både familjer och ungdomar av båda könen.

Det är tydligen bara på eftermiddagen som pubarna bara är till för äldre män som skrattar och dunkar varandra i ryggen.

Tv:n stod på för det var dags för Eurovisionsschlagerfinal, och halva England ägnade sig åt glamour och fest.

Den andra halvan stod på vår pub. Tv:n var en eftergift åt det fåtal som intresserade sig för Eurovisionstävlingar, men puben vek inte en tum från sitt vanliga upplägg. Jazzfusion strömmade ur högtalarna.

Kocken var försvunnen, han var ute och sprang någonstans, så vi köpte varsin cider och satte oss framför tv:n och väntade. Där tävlade folk i något obegripligt, och det blev ju inte lättare att förstå utan ljud. En känd deckarförfattare var domare, och plötsligt kom Måns Zelmerlöv in.

Det var nog deltagare som hade vunnit Eurovisionen tidigare, räknade vi ut, och insåg efter att ha undersökt saken att Sverige och Finland var storfavoriter i år.

Kocken kom springande tillbaka och lagade näst intill oätlig fish and chips åt oss.

Vi funderade på om vi skulle stanna hela kvällen och jubla lika entusiastiskt oavsett om Finland eller Sverige fick poäng, och sen välja nationstillhörighet beroende på vem som vann och välvilligt emotta engelsmännens hyllning.

Fast det tog för lång tid. Eurovisionen var fortfarande bara på försnacket när vi började gäspa käkarna ur led, så vi gick hem och la oss i stället.

Dagen efter hade vårt land vunnit. Men det visste vi ju att det skulle, vi finländare. Jag menar svenskar.

Läs fler kåserier, till exempel Lotta O om hur AI tänktes förr om åren.