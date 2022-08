Lotta O: På en lantlig kyrkogård i Yorkshire

Kyrkogården i Heptonstall ligger precis bredvid heden och är ett bra ställe att vila i frid. Det är alldeles tyst, bara fårens bräkande hörs.

Författaren Sylvia Plath (1932-1963) är begravd där, i brittiska Yorkshire trots att hon var amerikan. Men hon var gift med poeten Ted Hughes som kom därifrån men själv är utströdd på heden Dartmoor i södra England.

Det var inte för Sylvia Plaths grav vi kom till Heptonstall. Längst ner i dalgången ligger den lilla staden Hebden Bridge och där är det liv i luckan med små affärer, fullsatta kaféer och ett virrvarr av små labyrintiska gator.

Heptonstall ligger högst upp på bergssidan, en tyst liten by, och vägen dit är brant och slingrig. Men en deckare av S J Bolton, ”Ond skörd”, utspelar sig vid kyrkoruinen där och det var därför vi åkte dit en iskall aprildag för sex år sedan.

Vi såg inte en människa. I stället fanns i stort sett bara kyrkoruinen med valvbågar, murar och en stenläggning bestående av urgamla gravstenar. Vi trippade nervöst över gamla Yorkshirebor, och sen gick vi till puben The White Lion och värmde tårna på kolelden.

Vi hittade aldrig Sylvia Plaths grav den gången, och nu tänker vi inte ens åka dit. I stället ska vi till Haworth och betyga vår vördnad för systrarna Brontë, och vi kommer ända till parkeringen i Haworth. Där trasslar vi in oss i en obegriplig parkeringsautomat och dessutom blir jag omotiverat arg på hela turistverksamheten. Vad har det här med systrarna Brontë att göra, egentligen?

Så vi åker till Heptonstall i stället, som inte har ett smack med Sylvia Plath att göra men åtminstone inte ställer till med något hallå runt hennes grav. Den här gången hittar särbon henne omedelbart och sen står vi där och tänker att det är en fin liten kyrkogård.

Fast jag går och letar rätt på min favoritgrav i stället. Asa Benveniste dog 1990, sextiofyra år gammal. Det är gravstenen jag tycker om, jag vet inte alls vem han var. Men han var också amerikan och författare. Han bodde nere i Hebden Bridge på åttiotalet, där han drev ett antikvariat tillsammans med sin sambo.

Jag stannar hos honom en stund för att hans gravsten får mig på gott humör. ”Foolish enough to have been a poet”, står det på den.

