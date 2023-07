Lotta O: Tom Lehrer är fortfarande roligast

Nutiden är en bra tid om man är misantropiskt lagd, och jag kommer på mig själv med att tralla på amerikanske Tom Lehrers slagdänga ”We will all go together when we go” som på sin tid handlade om kärnvapenhotet.

Ni minns väl den? Per-Anders Boquist skrev en genial svensk översättning: ”Vi går tillsammans den dagen det är slut/till historiens fetaste salut/ta adjö av folkpensionen/allt går med i explosionen!/Livförsäkringen kan ingen hämta ut”, som Lars Ekborg sjöng in 1967.

Samma år slutade Tom Lehrer som satiriker, och konstaterade att världen blivit så galen att den var omöjlig att parodiera. Han återgick till sitt arbete som matematiker (sen skrev han ”New Math”, för matematiken var sannerligen inte helt vettig den heller).

Han har skrivit bedårande vårvisor, ”Poisoning pigeons in the park”, kärleksvisor som ”The masochism tango” och den blodiga ”I hold your hand in mine”, ackompanjerade av muntert pianospel, som alla Tom Lehrers visor.

Jägarvisan, ”The hunting song”, finns inspelad från en konsert där Tom Lehrer först berättar om jägare som skjuter på allt som rör sig och efteråt hävdar att de trodde att det var en hjort i röd hatt som smög omkring. ”Jag sköt det maximala stadgan tillät må ni tro/två skogvaktare, åtta jägare och en präktig nordsvensk ko”, som Per-Anders Boquist översatte det till.

Min första Tom Lehrer-favorit var hans gladlynt makabra irländska ballad, om flickan som tog livet av sin familj på uppfinningsrika sätt. Refränger låter aldrig bättre än när Tom Lehrer gör dem, och här rimmar han ”sing rickety-tickety-tin” på ”she died with a hideous grin” och ”occasional pieces of skin”.

Visan om Wernher von Braun innehåller vår tids moral i två effektiva rader: ”When rockets go up who cares where they fall down?/It’s not my department, says Wernher von Braun.”

För den som inte hänger med i Tom Lehrers snabba amerikanska finns den svenska översättningen på skivan ”Lars Ekborg i Tom Lehrers vackra värld” (både den och originalen finns att få tag i, som cd och på streamingtjänster).

Tom Lehrer hunnit bli 95 år, och hans sånger är fortfarande oslagbart roliga. Även om de var roligare när det inte verkade som om han skulle få rätt.

