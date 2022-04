Lotta O: Via Dolorosa på byggvaruhusen

Folk i min ålder brukar berätta att när de var barn, minsann, då var långfredagen årets tråkigaste dag och Ingmar Bergmans ”Det sjunde inseglet” det enda som visades på tv. Kyrkans inflytande var enormt.

Så minns inte jag det alls, men jag minns för all del även ”Det sjunde inseglet” som en bra film. När jag växte upp handlade påsken mer om ledighet och påskägg än om något annat. Någon gång serverades visserligen lammstek men det hände bara den gången, för familjen var inte road.

Påskhelgen bestod i stället i många år av skidåkning i ångermanländska skogar, och har senare övergått till att bli en tydlig vårrustningshelg.

Så verkar det vara för de flesta i Sverige. Under påsken målas båtskrov, räfsas i trädgårdar och grävs i rabatter. Villaägarna vallfärdar enligt traditionen till byggvaruhusen för att gå sin Via Dolorosa till kassan med tvåtumfyra-bräder på axeln. Sen spikar de ihop allting kors och tvärs under helgen och återuppstår på tisdagen på kontoret, med stigmatiserande blåsor i händerna.

I kyrkan heter den här veckan Stilla veckan, men så är det sällan i Sverige. Hade svenskarna varit lärjungar hade Getsemanes trädgård varit full av pallkragar, trädäck och friggebodar. Lärjungarna hade inte fått en blund.

Den där trädgårdsdelen av den kristna passionsberättelsen har för övrigt alltid gjort mig aningen misstänksam: varför behövde romarna egentligen Judas? De måste ha haft extremt dålig underrättelseverksamhet på den tiden, om de hade så svårt att lokalisera en man som travade runt med allt större folkskaror i hälarna. Och som hyllades av folkmassor några dagar tidigare (på Palmsöndagen), när han red in i Jerusalem på en åsna.

Var romarna bortresta den dagen?

Eller också sov de, helt enkelt. Det gjorde ju lärjungarna också så fort de kom till Getsemane. Deckarläsaren i mig undrar alltid om det är Judas som har hällt något sömnmedel i vinet, men det står det ingenting om i Bibeln.

Ändå är påsken den gladaste helgen, både för kristna och sekulariserade svenskar. Den handlar ju inte om plågor och död, det handlar om trädgårdsliv och att återuppstå.

