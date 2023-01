Lotta Olsson: Fay Weldon var en skoningslös provokatör

Den brittiska författaren Fay Weldon har avlidit, 91 år gammal. Hon var frispråkig, rolig, sarkastisk, cynisk och provokativ in i det sista. Mest känd blev hon för romanen ”En hondjävuls liv och lustar” från 1983, där Ruth bestämmer sig för att bli arg snarare än ledsen när maken förälskar sig i ett ljuv liten kvinna, Mary, som är författare och tror på kärleken.

Ruth tror snarare på hämnd. Hon bränner ner huset, dumpar ungarna hos maken och hans älskarinna och ägnar sig sedan energiskt åt plastikkirurgi till dess att hon blir en kopia av Mary.

Mary, å andra sidan, förändras totalt när hon måste ta hand om man och barn.

Finns det någon sensmoral i ”En hondjävuls liv och lustar” så är det att familjelivet sliter ner kvinnor till oigenkännlighet. Och att kvinnor ändå väljer familjelivet, gång på gång, mot bättre vetande.

Den blev en enorm succé, det gjordes en tv-serie och sedermera även en Hollywoodfilm med Roseanne Barr och Meryl Streep i huvudrollerna.

Fay Weldon var sällan snäll i sina böcker, där sarkasmerna drabbade hela mänskligheten och även en del husdjur. Men hon var också en av mycket få feministiska författare som vågade tala klarspråk om hur kvinnor bedöms efter sina utseenden. Ruth var en ful hjältinna, stor och klumpig, och blev följaktligen övergiven.

Efter ”En hondjävuls liv och lustar” blev det kvinnliga hämndtemat ett självklart inslag, i böcker som till exempel Helen Zahavis ”En jävla helg” (”Dirty Weekend”, 1991) och filmer som ”Thelma och Louise”. Men då, när hon kom, var Fay Weldon något helt nytt.

I en intervju försäkrade hon att hon respekterade transpersoner, men lyckades samtidigt hävda att män ville operera sig till kvinnor för att det är så mycket lättare att vara kvinna

Hon fortsatte vara kontroversiell och producerade en lång rad romaner. Enligt henne själv var det produktiviteten som gjorde att hon vann så få litterära priser, men sanningen var snarare att hon var en debattör och satiriker mer än en traditionell författare.

Eller också var hon bara motvalls, som hon alltid var. Hennes ständigt kontroversiella uttalanden ledde till upprörda diskussioner, men hon vek sig aldrig en tum. Inte ens när hon 2017 gav ut en fortsättning på ”En hondjävuls liv och lustar”, ”Death of a she devil”, där hon gav sig in i transdebatten. I en tv-intervju försäkrade hon att hon respekterade transpersoner, men lyckades samtidigt hävda att män ville operera sig till kvinnor för att det är så mycket lättare att vara kvinna. Den förtvivlade reportern försökte argumentera emot, men Fay Weldon log vänligt och höll fast vid sin ståndpunkt.

Förmodligen hade hennes sanslösa bakgrund, som hon skrev om i självbiografin ”Auto da Fay” (2002), ett visst inflytande på hennes författarskap. Hon döptes från början till Franklin, vilket är ett pojknamn, och växte upp i en släkt som präglades av frånvarande eller notoriskt otrogna män. Själv födde hon sin första son 1953 utan att blanda in barnets far efter konceptionen. Hon gifte sig tre gånger: på femtiotalet med en osedvanligt obehaglig äldre man som hon stod ut med i två år, därefter med Ron Weldon som hon fick trettio år och tre söner med innan han stack med sin psykoterapeut, och till slut gifte hon sig med en yngre poet. De skildes 2020, när Fay Weldon var 89 år.

Det var äktenskapsskildringarna som var hennes styrka, skoningslöst elaka och vansinnigt roliga scener som satte fingret på människans futtigaste sidor. Där är hon fortfarande oslagbar. Fay Weldon var en särling, en udda feminist av det slag som bara England lyckas frambringa.

Läs mer:

Författaren Fay Weldon död

Läs ler texter av Lotta Olsson