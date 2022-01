Lotta Olsson: Här är fem nya deckare att läsa 2022

Det är ju intrigen som gör en deckare, förstås: det ska finnas en bra gåta, en brottsutredning. Men det räcker inte, personbeskrivningen måste också fungera.

Sämre deckarförfattare nöjer sig med att beskriva sina huvudpersoner genom ett fåtal övertydliga, gärna udda egenskaper. Oftast är det någon som vägrar att lyda order, vilket är intressant av flera skäl. Ibland är det ett bra dramaturgiskt inslag, som gör att hjälten kan rusa i väg på egen hand och försätta sig i livsfarliga situationer. Oftast är det förstås vår gamla bild av hjälten som en fri individ som utmanar makten, sådär som vi själva aldrig vågar.

Numera har ofta huvudpersoner tydliga asociala drag som ska föreställa autistiska, vad det nu säger om vår syn på sociala förmågor i dag.

Sådant kan man förstås använda sig av i personbeskrivningar, men det måste finnas mer i porträtten om de inte ska förbli streckgubbar, med egenskaper som mest påminner om lustiga hattar som ska särskilja dem. Människor är alltid sammansatta, med en lång rad egenskaper som inte alltid låter sig förenas.

Därmed inte sagt att författare kan låta sina romanpersoner bete sig ologiskt, även om riktiga människor är ologiska en gång i kvarten. Men de skulle bli förskräckligt otroliga i romaner! En författare måste i stället visa läsaren i en trovärdig händelsekedja att det är helt följdriktigt att huvudpersonen då och då beter sig som en idiot. Som det vanligaste deckarslutet, när hjälten i slutet måste flänga i väg med mördaren till ett ställe där det är absolut omöjligt att tillkalla hjälp.

I viss mån är det en genrekonvention, en överenskommelse med läsaren. Men en bra författare lyckas göra sina personer så levande och händelseutvecklingen så trovärdig att man aldrig ifrågasätter de mest absurda händelser.

Personbeskrivningar är givetvis en utmaning för alla sorters skönlitteratur, men deckarförfattare verkar oftare försumma sina personer till förmån för spänningsintrigen. Då blir det nästan undantagslöst helt ointressant, för vem bryr sig om vad som drabbar en streckgubbe?

Få författare tar sig tid och utrymme att bygga upp vardagen för sina huvudpersoner, men forskaren Rikke i ”Betraktaren” lever ett förvånansvärt trovärdigt liv. Hon är gift med Åsmund, de har varit ett par sedan tonåren, och de bor med sina två barn i ett fyrfamiljshus där de delar trädgården med de andra tre familjerna.

De delar en del annat också, ska det visa sig. När grannen Jørgen hittas mördad hamnar Rikke i en allvarlig kris: ska hon erkänna sin relation till honom, och vad gör det i så fall med hennes äktenskap?

Det är en psykologisk spänningsroman av bästa snitt, där alla personer är sådana man själv har stött på någon gång och skeendet alldeles för lätt att känna igen sig i: jo, man gör misstag, och säger fel saker vid fel tillfälle, och plötsligt är man insnärjd i sina egna lögner, hur vita de än är.

Jamila på övervåningen hittade mordoffret, och hon kan inte begränsa sitt engagemang i såväl fallet som grannarna. Svein, en annan granne i huset, har obehagliga åsikter, men hur aggressiv är han? Hur bra känner grannarna varandra? Helene Flood berättar om hur vi bedömer omgivningen utifrån relativt lite kunskap.

Även skildringen av barnen är pricksäker, när föräldrarna tycker sig veta allt om dem under småbarnsåren och sedan inte riktigt märker hur barnen börjar utveckla sina liv bortom föräldrarnas insyn.

Helene Flood gör sitt persongalleri levande och konflikterna märkligt lätt igenkännliga. Hur mycket ska Rikke berätta för sin man? Är sanningen alltid det självklara valet? Vilka blir konsekvenserna av att avslöja sina hemligheter?

Det är Helene Floods andra bok sen den hyllade debuten ”Terapeuten” (på svenska 2020), och den är betydligt tätare berättad. Mordgåtan och relationsförhållandena följer varandra tätt, och höjer tempot till ett otäckt crescendo.

Första boken i en ny serie, Drottningens detektivbyrå, där den brittiska drottningen Elizabeth II i smyg löser mordgåtor. Även om idén är svårsmält åtminstone för oss som inte gillar när verkliga personer utnyttjas i litterära verk, är det intressant.

Drottningen befinner sig på Windsor Castle och har haft en av sina otaliga tillställningar, när en ung rysk pianist hittas död. Är det ryssarna som begått ett lönnmord? Eller ligger något mer privat motiv bakom?

Det är en pusseldeckare, men drottningens medverkan ger den en underton av skuggspel: det får inte märkas att drottningen engagerar sig. I stället äger åtskilliga samtal rum där huvudämnet bara nämns i förbigående.

Givetvis vävs många detaljer in om brittiska kungahuset, om slottsinredning och kläder. Men på köpet får man också en del samtidspolitik.

När Denise Rudberg inledde serien om förundersökningsledaren Marianne Jidhoff och hennes kollegor kallade hon det för ”elegant crime”: böckerna utspelar sig på Östermalm, det äts en oherrans massa praliner från Ejes Choklad och promeneras på Djurgården. Men oftast har det där eleganta bara varit bakgrund, brotten har varit välvalda och Jidhoff en sympatisk huvudperson.

Även nu är utredningen intressant, när det handlar om modernt bedrägeri via nätet. En kvinnlig politiker råkar ut för en utpressare, och ser en koppling till en man hon fått kontakt med på en dejtingsida. På annat håll hittar en änkling sin drömförälskelse på nätet. Tror han, åtminstone.

Ett bra upplägg, således, men tyvärr är detta inte en av de bättre böckerna i serien. Det blir för snabbskissat, som om gestaltningen kommit i sista hand.

Det borde skrivas avhandlingar om hur arkitektur används i deckare, särskilt i England: ofta lånar byggnader drag ur skräckromaner, med knarrande trappor och dörrar som döljer hemligheter. Huset på 24 Harrington Gardens i London är ett sjabbigt hyreshus, men det var där Marinas livshistoria började. Hon är ett hittebarn, som låg insvept i en sjal i trappen. Vilka som var hennes föräldrar blev aldrig klarlagt, i stället blev hon adopterad.

Som vuxen återvänder hon förstås för att försöka ta reda på sanningen om sin härkomst. Hon hyr en av lägenheterna och börjar snoka i husets historia. Det blir en intrikat berättelse om hyresgästerna då och nu, om deras besökare och om några som fortfarande bor kvar i området. Pusslet går att lägga, även om det finns några som vill dölja vad som hände.

Ovanlig, fartfylld thriller om en tidigare hemlig agent som tvingades gå under jorden för trettio år sedan efter att ha gjort ett rejält övertramp. Nu har hon under många år byggt upp ett nytt liv som förskollärare och tvåbarnsmor i Gävle, varpå det plötsligt dyker upp bekanta från förr som behöver hennes kunskaper. Anna Nilsson, som hon heter i sitt nya liv, ger sig tillbaka in i agentlivet för ett udda uppdrag som barnflicka i Uppsala, åt en sjuårig flicka vars mamma har försvunnit. Mördad?

Men det finns även ett annat mord i bakgrunden, ett flickmord för länge sedan. Den gången var det Anna Nilssons syster som blev mördad, just i Uppsala. Fallet är fortfarande olöst.

”Under hökens vingar” är bitvis ojämn, men innehåller så många små pärlor att den ändå är högst läsvärd. Miljöskildringen är levande och detaljrik, och personskildringen imponerar.

