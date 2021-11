Lotta Olsson tipsar: 5 x deckare som kan vara årets bästa

Varför ska man alls diskutera deckare? För oss som är intresserade är det förstås ingen fråga: för att det är kul, helt enkelt. Som nu, när Deckarakademins nomineringar till årets bästa deckare, varav fem återfinns på denna sida, inte alls överensstämmer med min egen uppfattning. Vi brukar vara betydligt mer överens.

Vilket förstås inte innebär att någon av oss nödvändigtvis har fel. Förmodligen uppskattar vi bara olika ingredienser och värderar dem olika. Just det kan resultera i att vi läsare får lättare att orientera oss i bokskogarna: vad exakt är det vi vill ha?

Ofta diskuteras populärlitteratur inte annat än i nedlåtande termer. Det är synd, för det finns så mycket som är värt att samtala om. Vad innehåller egentligen de böcker vi läser när vi kopplar av? Vad säger de om oss och samtiden?

När ni läser detta äger deckarhelgen i Eskilstuna rum: Svenska Deckarakademin samlas för att sammanträda och dela ut sina årliga priser till bästa svenska och bästa översatta deckare, till årets bästa debutant och årets bästa barn- och ungdomsdeckare. Givetvis sker samlingen på biblioteket, där Svenska Deckarbiblioteket är inrymt (som i sig självt är värt ett besök).

I år är festligheterna ännu mer omfattande än vanligt, för Svenska Deckarakademin firar sitt femtioårsjubileum och ägnar tre dagar åt att diskutera deckare. Vilken research behövs? Hur ser deckar-Sverige ut geografiskt? Vilket yrke bör en deckarhjälte ha? Vad var det som gjorde att genren plötsligt började vimla av kvinnliga författare? Varför dras så många författare till genren och återvänder till och med efter utflykter i andra genrer? Och när vi ändå talar om återvändare, varför finns det så många såna just nu, det vill säga huvudpersoner som återvänder till sina barndomsmiljöer efter att ha etablerat ett vuxenliv i storstäderna?

Det finns otroligt mycket att diskutera, och inga är bättre lämpade för det än just Deckarakademin, som består av såväl deckarförfattare som forskare, kritiker, översättare och bokhandlare.

Och, förstås, alla vi andra som läser deckare och ibland funderar lite mer över vad det är vi gillar mest.

5 x deckare som kan vara årets bästa

Johan Theorin

”Benvittring”

Wahlström & Widstrand

Han har blivit äldre nu, den gamle öländske skepparen som först dök upp i ”Skumtimmen” 2007. Han går med rullator, åker färdtjänst och sjunger psalmer med sin dementa särbo på äldreboendet.

Gerlof Davidsson är en av de bästa deckarhjältarna: en pensionär i fiktiva Marnäs på Öland. Det har ju aldrig varit ovanligt med pensionärer som jagar mördare, Agatha Christies miss Marple klarade sig ofta på att ingen brydde sig om små vithåriga tanter som stickade. Men Gerlof är något annat, en allvarlig äldre man som Johan Theorin berättat om i ”Nattfåk” (2008),”Blodläge” (2010) och ”Rörgast” (2013). Nu är Gerlof äntligen tillbaka, och hör ett ras vid en av stenstränderna. Han ringer sin unga släkting, polisen Tilda, vilket leder till en polisutredning där några spår faktiskt leder direkt till Gerlof själv, fast från långt tillbaka i tiden. Vad hände den gången? Var det olyckor eller inte? Lever någon som kan berätta, eller rentav den som bär ansvaret?

Mer ska inte avslöjas, men det är en lysande deckare, där en viktig del av spänningen ligger i att Gerlof och Tilda går om varandra, utan att veta vad den andra vet. Johan Theorin portionerar ut insikterna med mästarens handlag, där varje detalj är betydelsebärande.

Men framför allt är det en roman om hur hastiga beslut kan ge oväntade konsekvenser, och hur en hemlighet kan bli allt tyngre att bära. Det gäller de inblandade i fallet, men också huvudpersonerna. Gerlof ser tillbaka på sitt liv, medan Tilda kämpar med att fatta stora beslut utan att veta vad de ska leda till.

Johan Theorin väver sin berättelse av lika delar spänning och respektfull kärlek för människors tillkortakommanden, vår stora oförmåga att bedöma vad som är bäst eller ens rätt. Det är deckaren när den är som bäst, och givetvis är den nominerad till Årets bästa svenska deckare.

Elina Backman

”När kungen dör”

Övers. Marjut Hökfelt, Bokfabriken

Skickligt berättad debutroman som utspelar sig i finska Tavastland, några timmars färd från Helsingfors. Där ligger den sömniga lilla kommunen Gustav Adolfs (namngiven efter den svenske kungen Gustav IV Adolf), och dit kommer journalisten Saana på sommaren. Hon är arbetslös efter en av alla korttidsanställningar där hon arbetat dygnet runt, men ändå inte fick anställningen förlängd. Hon bor över sommaren hos moster Inkeri, men när Saana har vilat ut blir hon nyfiken på ett uppmärksammat gammalt fall. Det är trettio år sedan tonåriga Helena hittades död i forsen: en olycka, trodde man då. Men det finns en hel del frågetecken.

Samtidigt som Saana börjar ställa frågor om Helena i Gustav Adolfs utreder polisen Jan och hans kollega Heidi i Helsingfors ett underligt fall, där en äldre annonsman hittas mördad och brännmärkt.

Nominerad till Årets bästa översatta deckare.

Anne Mette Hancock

”Äppelmannen”

Övers. Helena Stedman, Louise Bäckelins förlag

Ett barn försvinner från skolan på morgonen, men det är först på eftermiddagen som fritidshemmet slår larm. Pojkens pappa är förtvivlad, mamman är märkligt distanserad och polisen Erik Schäfer anar att hon döljer något. Timmarna går, och när Erik Schäfer får höra att flera barn i skolan berättar om ”äppelmannen” som gärna ger barn äpplen, ökar oron.

Intrigen verkar enkel till en början: ytterligare en seriemördarhistoria, alltså? Men Anne Mette Hancock vrider perspektivet gång på gång, leker med läsarnas förväntningar och överraskar ända till slutet.

Danska Anna Mette Hancock debuterade 2017 med ”Likblomman” som fick debutantpriset i Danmark, och där Erik Schäfer och journalisten Heloise Kaldan också är huvudpersoner. ”Äppelmannen” är nominerad till Årets bästa översatta deckare.

Guillaume Musso

”Återträffen”

Övers. Christina Norrman, Nona förlag

En välrenommerad privatskola på Rivieran bjuder in till återträff för gamla elever, och författaren Thomas Degalais åker ända från New York för att delta. Har han saknat sina klasskamrater så? Nej, tvärtom, men nu ska tydligen idrottshallen rivas och det är inte alls bra. Där murade Thomas och hans bästa vän in ett lik i väggen för tjugofem år sedan, samma natt som Thomas stora kärlek Vinca försvann. Blev hon mördad? Vem är liket i väggen? Kommer Thomas och vännen att bli avslöjade?

Det är en elegant och tempofylld thriller på återvändartema, där Guillaume Musso berättar om ungdomens förvillelser och medelålderns resignation. Livet blev inte som de flesta hade tänkt sig, men när Thomas Degalais återvänder ser han också mycket som han aldrig lade märke till som ung. Nominerad till Årets bästa översatta deckare.

Giles Blunt

”Arktiska nätter”

Övers. Sandra Gustafsson och Lars Rambe, Hoi förlag

Ruskigt spännande historia som berättas i två skenbart disparata historier, där det dels är en medlem av en liten arktisk forskningsexpedition som berättar om det begränsade livet på en drivande ö av is, dels två kanadensiska kriminalare, änklingen John Cardinal och hans kollega Lise Delorme, som utreder alltmer förbryllande brott där kvinnor lämnas att långsamt frysa ihjäl i vinterkylan.

Giles Blunt är en driven spänningsförfattare som kan konsten att konstruera en gastkramande intrig med många vändningar, och länge undrar jag hur han ska lyckas knyta ihop sina historier. Tyvärr ägnar Lise Delorme en stor del av boken åt att jaga en man som hon är övertygad om är en mördare, och som driver sexklubbar som beskrivs detaljerat i lite för gubbiga ordalag.

”Arktiska nätter” är nominerad till Årets bästa översatta deckare.

