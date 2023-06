Lotta Olsson tipsar: 5 x nya deckare

Logga in

Nämen! För två veckor sedan skrev jag om Johan Tralaus spännande debutdeckare ”Höken sjunger om död”, där litteraturdocenten Sebastian Grimner i Uppsala nattvandrar med sin oroliga dotter i barnvagnen. Varpå han hittar ett lik, doktoranden Kim Nyman som ligger till hälften i en fontän.

Det visar sig att den begåvade Kim Nyman som skrev om 1600-talsforskaren Olof Rudbeck har lämnat avhandlingskapitel efter sig, som delvis låter rätt förvirrade och paranoida, ”…eller hade han faktiskt kommit något farligt på spåren?” Skrev jag.

Varpå DN-läsaren Viktoria Ericsson Löfberg påpekar att det faktiskt aldrig står att Kim Nyman skulle vara en man. I stället använder Johan Tralau genomgående könsneutrala epitet som ”doktoranden” och ”författaren”. ”Kim var en distanserad, kanske till och med hemlighetsfull person. Men ingen kan ha velat Kim något illa, vad jag kan föreställa mig”, säger exempelvis handledaren på institutionen.

Var det mina egna förutfattade idéer om forskare som gjorde att jag läste Kim Nyman som en man? Förmodligen, trots att min litteraturvetenskapliga universitetserfarenhet är knökfull med kvinnliga professorer, doktorer och studenter. Dessutom har jag en kvinnlig kusin som heter Kim, och har till och med tänkt på att det är ett könsneutralt namn. Ändå tolkade jag genast en uppsaliensisk Rudbeckforskare som en man. Där ser man!

Det var inte första gången jag läste in fel genus. I en av mina favoritdeckare, publicerad 1993, uppfattade jag en person som man i flera kapitel, tills det plötsligt visade sig att det var en kvinna. En stor överraskning 1993, jag minns att jag var tvungen att läsa om boken från början och förundrade mig över hur lätt det var att läsa in det man förväntade sig. Tiderna har ändrats, och det har dykt upp åtminstone en icke-binär huvudperson i en deckare (polisen Reub Thelander i Linda Ståhls deckare).

Och ändå är det så lätt att ta fel, särskilt när Johan Tralau skickligt låter bli att alls ta upp det i ”Höken sjunger om död”. Läsaren får läsa som hon vill. Eller han, eller hen.

5 x nya deckare

Caz Frear

”Iskallt hjärta”

Övers. Ylva Stålmarck, Lind & co, 390 s

Polisen Cat Kinsella gjorde entré i ”Små vita lögner” förra året, en ung Londonpolis som kämpade hårt för att undvika sin småkriminella familj och deras sunkiga pub i Islington. Inte så lätt, när en kvinna hittades mördad alldeles för nära puben. Det blev ett svettigt drama om att omvärdera sina barndomsupplevelser och hitta en ny sanning.

Den här gången utreder Cat Kinsella och hennes äldre kollega Luigi Parnell också ett kvinnomord. Men Caz Frears bygger inte sin historia kring våldsskildringen, den unga kvinnan har inte blivit utsatt för övergrepp och är inte naken. Här finns inget av det spektakulära kvinnovåld som ofta används i moderna deckare.

I stället handlar det om hur poliserna träget samlar upplysningar, ibland utan att riktigt veta om de är nödvändiga, och gradvis får allt större insikt i både den döda Naomis liv och i de misstänktas. Naomi var på fest hemma hos sin chef, Kirstie, och hittades sedan ihjälslagen i sin lägenhet. Var det någon av deltagarna på festen som följde med henne hem, eller blev hon mördad av mannen hon delade lägenhet med?

Brittiska Caz Frears sätt att berätta påminner lite om norske Jørn Lier Horsts: det handlar om att lägga ett pussel, men inte genom att memorera klockslag. I stället är det viktigaste att inte alltför snabbt utgå från att man har hittat det rätta svaret, utan ständigt ompröva sina teorier.

Som vanligt i deckare blir än den ene, än den andre misstänkt. Stundtals blir poliserna så trötta att de vill stanna vid det skenbart enkla, men det handlar ju om att få hela bilden att stämma, inte bara delar.

Cat Kinsella kämpar också vidare med relationen till sin ursprungsfamilj. Hur ska en polis handskas med att hennes närstående inte alltid håller sig på rätt sida om lagen? Och, än värre: vad gör man när någon i familjen vill utnyttja sin kontakt med en polis?

Mari Jungstedt

”Det slutna rummet”

Albert Bonniers förlag, 315 s

Ganska ofta är deckarserier rena turistbroschyrerna, och Gotlandsförfattaren Mari Jungstedt är inget undantag. ”Det slutna rummet” är en otäck gåta kring ett lik som hittas i den berömda Lummelundagrottan på Gotland. Kvinnan måste ha följt med en besöksgrupp, men besökarna räknas både innan de går in och när de går ut. Om hon inte gick ut måste någon annan ha anslutit. Vem var den okände som tog kvinnans plats?

För sjuttonde gången utreder kommissarie Anders Knutas ett mord, och hans sambo Karin är höggravid. Det är klart att hon trasslar till det genom att på egen hand jaga iväg upp till Jämtland för att ta reda på några viktiga detaljer.

Mari Jungstedt är skicklig, men den riktiga spänningen infinner sig bara i berättelsens suggestiva inledning. Det är nackdelen med deckarserier: de olika delarna kan sällan hålla samma nivå.

Christina Wahldén

”Sedlighetsbyrån”

Harper Collins, 428 s

Andra världskriget har pågått i fem år, och något mystiskt verkar äga rum på det gotländska Badpensionatet på Ljugarn. Två polissystrar från Stockholm skickas dit på specialuppdrag, för det tycks pågå prostitution och därmed risk för informationsläckor. Rut får låtsas vara konvalescent, medan kollegan Svea tar anställning på pensionatet.

De upptäcker givetvis betydligt mer än vad polisledningen i Stockholm har tänkt sig, och hamnar i den ena skrämmande situationen efter den andra.

Det är en bra intrig, och Christina Wahldén bygger upp fyrtiotalsmiljön med många detaljer. Men trots att så mycket är välgjort vill historien inte riktigt ta fart. Spänningen uteblir, kanske för att alla faror avvärjs lite för fort och lättvindigt.

Detta är första delen i en serie, och förhoppningsvis blir nästa del inte lika inriktad på att redovisa det tidstypiska.

Klas Ekman

”Kusinen”

Bookmark, 255 s

När fyrtioåriga Fanny plötsligt förlorar jobb, sambo och bostad finns kusinen Ulrika och hennes man Peder där: Fanny får flytta in i deras luxuösa gästhus på Onsalahalvön utanför Göteborg under sommaren. Peder jobbar mest hela tiden och trasslar dessutom in sig i en medieskandal, medan Fanny och Ulrika mest ägnar sig åt att dricka absurda mängder alkohol och ligga vid poolen.

Sen går det inte så bra. Eller snarare går det helt överstyr, kan man säga. Brott begås, och som förnuftig (och nykter) läsare muttrar man åtskilliga gånger åt att Fanny låter sig dras med i Ulrikas sätt att leva.

Men det är i grunden något mycket igenkännbart i relationen mellan Fanny och Ulrika, i att den ena är mer drivande och den andra inte riktigt vågar säga ifrån. Klas Ekman skruvar bara upp vanliga vardagsrelationer till fasansfulla proportioner.

Dennis Magnusson

”Döden förevigad”

Ordfront, 391 s

Gamla skivaffärer är oemotståndliga miljöer för alla oss som har stått i timmar och bläddrat igenom skivbackar på jakt efter våra favoriter. Affärsägarna brukar kunna precis allt om sin musikgenre, och ju äldre skivköparna blir, desto fler gamla konsertminnen kan de bräcka varandra med.

Manusförfattaren Sebastian Lager, som vi träffade i ”Mord enligt manus” (2021), är på jakt efter Black Sabbaths ”Master of Reality”, givetvis i den brittiska originalutgåvan från 1971. En dag ringer äntligen Håkan från skivaffären, och Sebastian Lager kommer dit dagen efter. Men var är Håkan?

Där tar ”Döden förevigad” avstamp, och Sebastian Lager blir mer och mer indragen i en invecklad historia runt ett försvunnet kassettband. Men efter ett tag läser åtminstone jag den mer för miljöerna än för intrigen, som blir lite för lättköpt.

