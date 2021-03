Lotta Olsson tipsar: 5 x nya deckare

Det börjar dra ihop sig till påsk, och av tradition kommer det ut många deckare just då. Vi kallar det gärna ”påskekrim” efter norsk förlaga, även om vi inte har någon direkt tradition av att läsa deckare just under påsken. För all del, det hade inte norrmännen heller tills ett fiffigt förlag påstod att alla släpade med sig en trave deckare till hytten på fjället, och efter det har påsken blivit en deckarhögtid.

Åtminstone för förlagen.

Men det är ändå roligt att det ges ut så många bra böcker just nu, och flera av de stora namnen har lagt sin utgivning just de här veckorna. Nu är det Christoffer Carlsson, och till påsk kommer även Anna Jansson och Camilla Grebe med nya böcker. Spännande debutanter dyker också upp så här års, som Gertrud Hellbrand (som byter genre), Kristina Agnér och Ulrika Rolfsdotter.

För all del. Det kommer bra (och en del mindre bra) deckare året om.

Påfallande ofta utspelar sig böckerna i glesbygd. Islänningen Ragnar Jónasson låter ”Snöblind” utspela sig i den klaustrofobiska lilla staden Siglufjördur på norra Island, där alla vet (nästan) allt om varandra och lavinerna stänger vägen för alla utsocknes. Christoffer Carlssons mördare rör sig längs mörka landsvägar på den halländska landsbygden och Anna Kurus bilmekaniker Allis skidar långt från staden och slår upp farfars gamla pimpelark på isen.

Ibland verkar landsbygden vara en skräckupplevelse för deckarförfattarna: långt från storstadens neonljus och folkmyller kan ingen höra offren skrika på hjälp. Och ibland tänker åtminstone jag cyniskt att nåja, alla deckarförfattare verkar ju behöva hitta sin egen ort, sitt eget Midsomer, att muta in.

Men de flesta deckare som utspelar sig på landsbygden berättar andra historier: om en utveckling som inte alls har stått still utan leder till nya erfarenheter. Jag har ofta tänkt att landsbygdsdeckarna är den urbana människans längtan till ett enklare liv, men deckarna visar, gång på gång, att Sverige är ett land där landsbygden lever sitt eget liv.

Och förstås, eftersom det är deckare det handlar om, många sorters död.

5 nya deckare.

Christoffer Carlsson "Brinn mig en sol" Albert Bonniers förlag

Det är den kväll när Olof Palme blir mördad i Stockholm, den 28 februari 1986. Just den kvällen kallas polisen Sven Jörgensen ut till en landsväg på halländska landsbygden, där en bil står parkerad i mörkret. I bilen ligger en kvinna, uppenbart svårt misshandlad och våldtagen.

Vi är många som minns den där kvällen när Sveriges statsminister blev mördad, och dagarna efter. Det var en känsla av overklighet, en märklig chock. Känslan av vantro, av att det inte kunde stämma.

Christoffer Carlsson är visserligen född 1986 och borde inte alls veta hur det var, men han beskriver det så att åtminstone jag känner igen mig.

Våldsdådet i Tiarp i Halland, som Sven Jörgensen utreder, hamnar förstås i medieskugga. Men för dem som bor i området är det en fasa, särskilt när en annan ung kvinna försvinner.

Få är så säkra i sitt berättande som Christoffer Carlsson, som redan i debuten med ”Fallet Vincent Franke” från 2010 var något utöver det vanliga. Han är en av de bästa stilisterna i genren, grundligt inläst på deckargenrens klassiker. Till yrket är han dessutom forskare i kriminologi, vilket ger en grundläggande självklarhet i beskrivningen av brottsutredningar.

I ”Brinn mig en sol” berättar han i lager på lager, där perspektivet byts: från den frånskilda författaren som kommer till Halland, till polisen Sven Jörgensen och hans son Vidar, som också blev polis. Utredningen går i stå, tas upp igen, en misstänkt hittas och det finns flera paralleller till utredningen av Palmemordet.

Det är en vacker, sorgsen berättelse om hur oerhört svårt det är försöka klarlägga vad som egentligen har hänt, och in i det sista tvivlar man som läsare: stämmer detta? Är det rätt mördare som pekas ut? Det är lysande realistiskt och hjärtskärande mänskligt.

Ragnar Jónasson "Snöblind" Övers. Arvid Nordh, Modernista

Ari Thór pluggar till polis i Reykjavik och bor ihop med blivande läkaren Kristin, men när han får erbjudande om arbete i Siglufjördur på isländska nordkusten tar han emot det tacksamt. Tills han anländer till Siglufjördur i november, genom tunneln som är enda vägen till den isolerade hamnstaden. Ari får genast svårt att andas: fjällen står så nära inpå, staden är så liten och instängd. Alla vet vem han är, men han lär bara känna några få.

När det sker en dödsolycka i den lokala teaterföreningen blir ingen direkt misstänksam, falla utför en trappa kan man göra när man är så gammal som . Inte förrän en ung kvinna hittas svårt skadad i snön utanför sitt hus börjar polisen ana oråd.

Ragnar Jónasson beskriver småstadslivet genom ett fåtal väl valda personer, och bygger upp en kvävande, obehaglig atmosfär där Ari alltmer famlar efter något påtagligt.

Gertrud Hellbrand "Dragoner" Harper Collins

Ovanligt nog en deckare som kretsar runt en hästgård i Östergötland, där ett ungt par, Jerry och Patrik, arbetar för att etablera sig. Det finns mycket konkurrens i hästtävlingsvärlden och ännu mer svartsjuka runt paret, för Patrik är inte bäst i världen på att vara trogen.

En av de unga anställda på gården, Ville, försvinner plötsligt spårlöst, och när hans syssling Mira kommer för att rensa ut efter sin morfars dödsolycka börjar hon försöka ta reda på vad som har hänt.

Gertrud Hellbrand har tidigare skrivit andra romaner, men gör en elegant övergång till deckargenren. Skickligt snärjer hon läsaren med ledtrådar åt olika håll och bygger upp en allt mer oroande känsla av att något fruktansvärt har hänt eller möjligen ska hända, samtidigt som hon i förbifarten berättar om både vacker natur, bittert hat, fågelsjöar och hjälplöst beroende.

Anna Kuru "Norrskensnatten" Modernista

Andra boken i Kirunatrilogin, som började förra året med ”Den första frosten”. Här lyser brottsutredningarna med sin frånvaro, i stället söker bilmekanikern Allis nytt jobb efter dödsolyckan på hennes förra verkstad. Hon går till en psykolog också, för hon vaknar av mardrömmar natt efter natt.

Allis är en enstöring, men ungefär samtidigt som hon börjar jobba på bilprovningen börjar hon också umgås mer med en gammal skolkamrat, som träffat en ny kille på nätet. Allis själv har Jonas, fast Jonas börjar ge upp eftersom Allis är så avvisande.

Anna Kuru är en sparsmakad författare, som med få ord ringar in människorna. Allis visar sällan några känslor, förrän hon hittar farfars gamla pimpelark och med hjälp av Jonas riggar upp den på isen. Just över påsk beger hon sig dit, ensam som vanligt, men den här gången förblir hon inte ensam.

Carin Hjulström "Knappt en droppe blod" Forum

När första boken kom förra året, om skådespelerskan Siri som flyttade till Säbyholm och startade plantskola med sin virrige brorson Anton, var jag svalt road. Jodå: trevligt och välskrivet, men mer feel good än deckare. Inte så spännande även om det var en bra berättelse.

Ändå är det något med Carin Hjulströms ton som gör att jag entusiastiskt kastar mig över den nya boken. Hur har det gått? Kommer Antons gamla kriminella kontakter att bli ett problem? Eller den där gräsliga Dramatenchefen? Har inte polisen Olle ett gott öga till Siri?

Nu ska den gamla kyrkan återinvigas, Siri blir förstås inblandad, men konflikterna står som spön i backen mellan dem som ska sjunga ”Stabat mater”. När ett lik hittas på kyrkogården (ja, ett som inte skulle vara där, alltså) blir utredningen svårare än man skulle kunna tro.

