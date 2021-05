Lotta Olsson tipsar: 5 x nya relationsromaner

Det skrivs fortfarande åtskilliga romaner om andra världskriget, och nu gäller det också att uppteckna minnen i tid. Generationen som var med har börjat dö ifrån oss. Kanske är den nya generationen författare också den första som kan förhålla sig friare till verkligheten.

Det är också en bra miljö för romantisering för dem som är trötta på vår tid, där konflikter är mer svårbedömda och ingen riktigt vet vad som kommer att bli resultatet.

Det är ju det bästa med historiska skeenden: man vet hur det gick. Samtiden är ett gungfly i jämförelse.

På samma sätt fungerar andra extrema skildringar, som Abigail Deans ”Flicka A” om en syskonskara som plågas av en allt mer galen pappa. Hemska barndomsskildringar slår an något hos många, även om man själv inte har haft några större svårigheter känner man igen känslan av orättvisa och begränsning.

Även framtidsskildringen ”Den sista migrationen” av Charlotte McConaghy är extrem, med fiskebåten som hjälplöst letar efter fåglar och fiskar på ett döende hav. Vi behöver de extrema skildringarna i litteraturen, de som har dragit problemen till sin spets. De får oss i bästa fall att se klarare på våra egna liv. I värsta fall blir de bara en tröst för den som inte orkar ta itu med sina svårigheter: så illa har vi det i alla fall inte, som i den här boken.

Påfallande många andra världskriget-romaner är skrivna av kvinnor och skildrar en kvinnoroll i förändring, precis som Kate Quinns ”Roskoden”. Kvinnokampen kan framstå som lättare då, särskilt om man inte var med. Orättvisorna var tydligare, det måste väl ha varit lättare att ställa krav? Det var det förstås inte. Det är bara lättare när man tror att rättigheterna är självklara.

Just den skillnaden ger en extra dimension. Tiderna ändras, vi tänker annorlunda, det som är självklart i dag är inte självklart imorgon.

Det ger dessutom en nyttig påminnelse just nu. Visst är det jobbigt med restriktioner och vaccinationer och munskydd, men man blir åtminstone aningen mindre gnällig när man just har läst om tyskarnas bombning av London.

5 x nya relationsromaner

Kate Quinn "Roskoden" Övers. Sabina Söderlund, Harper Collins

Arbetet i brittiska Bletchley Park under andra världskriget är mytiskt. Där satt Alan Turing och andra manliga matematikgenier och försökte lösa tyskarnas chiffermeddelanden och koder, och de blev avgörande för de allierades framgångar. Det har skrivits drivor av böcker om dem. Där får nördarna, excentriker som tilläts avvika från många av tidens seder, en välkommen upprättelse. Det fanns många sätt att utkämpa ett krig.

En hel del kvinnor arbetade också i Bletchley Park. Många som maskinskrivare och kontorister, men det fanns några legendariska kvinnliga kryptoanalytiker.

Det är här amerikanska Kate Quinn förlägger sin berättelse om tre unga kvinnor: societetsflickan Osla som umgås med prins Philip, den hårt arbetande Mab och hemmaflickan Beth. Nästan slumpartat upptäcks Oslas och Mabs talanger, de får arbete i Bletchley Park och blir inneboende hos Beths mamma. Snart inser de att den blyga Beth är långt mer begåvad än hennes mamma vill erkänna.

Detta är en historisk relationsroman, och de tre kvinnornas kärlekshistorier får stort utrymme. Men Kate Quinn bubblar av berättarglädje kring arbetet i Bletchley Park och konflikten som alla där hamnar i, för de får inte berätta ett dugg om sitt arbete för någon utanför området. Männen blir betraktade som fega uslingar eftersom de inte är i strid, medan kvinnorna har det lättare eftersom ingen egentligen är intresserad av vad en kvinnlig kontorist gör. Men vad ska de göra när de får reda på saker som kan rädda livet på människor de älskar?

”Roskoden” är en engagerande krigsberättelse, en myllrande tjock roman med många infallsvinklar. En av kvinnorna hamnar på mentalsjukhus efter kriget. Men är hon verkligen sjuk, eller finns det någon som vill stoppa henne från att berätta något hon har fått reda på?

Illustration: Forum

Abigail Dean "Flicka A" Övers. Christina Mansicka, Forum

Det är något oemotståndligt med berättelser om barn som farit illa under sin uppväxt, och Lex Gracie har haft det värre än de flesta. Hon och hennes syskon svalt, fastbundna i sängarna av en far som blev mer och mer galen och till slut låste in familjen i ett hus med förspikade fönster. Till slut lyckades Lex fly och rädda sina syskon.

Hur hanterar man livet efter en sådan barndom? Syskonen reagerar olika, och Abigail Dean lyfter skickligt fram att ingen riktigt delar barndom med någon annan, även om man har bott i samma hus.

Lex blev advokat och flyttade till New York, men när mamman dör i fängelset återvänder Lex till England och tar kontakt med syskonen.

Det här är en sträckläsningsbok, man sugs motståndslöst in i Lex försök att reda ut vad som egentligen hände. För barndomsminnen går att tolka på flera sätt.

Illustration: Lavender Lit

Charlotte McConaghy "Den sista migrationen" Övers. Carina Jansson, Lavender Lit

Den kom redan i vintras men jag läste den inte förrän nu: berättelsen om Franny som älskar fåglar och ser dem dö i vår tids stora massutdöende. Hon lever i en nära framtid, och när den allra sista flocken silvertärnor ska migrera hela vägen från Grönland till Antarktis följer hon dem, på en av världens sista fiskebåtar med en besättning av udda existenser.

”Den sista migrationen” är en stor berättelse, en kärlekshistoria till världen. Den ekar av andra romaner, av Herman Melvilles ”Moby Dick” och av Maja Lundes ”Binas historia”. Det är en märkligt vacker sorgesång där Charlotte McConaghy låter Frannys eget liv speglas i vår tids miljökatastrof, i en värld som gradvis tystnar när allt färre arter finns kvar. Frannys berättelse är fragmentarisk och undvikande, men fram växer till slut en fruktansvärd insikt om vad som har hänt både henne själv och världen, oåterkalleligt.

Illustration: Norstedts

Johanna Schreiber "Mellan raderna" Norstedts

Rolig romantisk berättelse om pr-strategen Emily som arbetar på ett legendariskt bokförlag i Stockholm. Men vad händer mellan förlagets ägare, de två syskonen som tycks hata varandra? Kommer Schantz förlag med sin anrika historia att köpas upp av andra, mer penningstarka bolag, och förlora identiteten? Hur ska litteraturen klara sig i en tid när allt handlar om marknadsföring, snabbproducerade ljudböcker och författare med Instagramkonton?

Visst påminner det inte så lite om Netflixserien ”Kärlek & Anarki”, men det gör inget. Johanna Schreiber beskriver på allvar dagens arbetsliv med ständigt ökande arbetsbörda, men boken är också fullproppad med många roliga bokbranschdetaljer och pricksäkra formuleringar om författare: Kulturmän, bortskämda divor och förstås de ”superängsliga 90-talistförfattarna med ironiska frisyrer”.

Illustration: Norstedts

Jenny Colgan "En evighet från dig" Övers. Birgitta Karlström, Norstedts

Som tur är har Jenny Colgan slutat skriva om små bagerier och små bokhandlar, och det får man ju vara tacksam för. Men här romantiserar hon i stället återigen Skottland i irriterande turistbroschyrsstil, där maten smakar mer och alla människor är långsamma, vänliga och genuina. I Skottland finns snälla bybor som bryr sig om varandra i en vacker natur, till skillnad från det hysteriska, smutsiga London där allt är hemskt och omänskligt. Hur mycket klichéer kan man få in i en bok?

Och ändå blir det en tröstande, vacker historia. Hur kan klichéerna fungera så bra? Den utbrända Londonsjuksköterskan Lissa byter arbetsplats med skotten Cormac MacPherson (tänk ”Crocodile Dundee” fast med en skotte i London som förvånat höjer på ögonbrynen åt alla dumheter), varpå allt går som det brukar göra.

