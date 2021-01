Lotta Olsson tipsar: 5 x Patricia Highsmith

Egentligen har jag aldrig gillat amerikanska Patricia Highsmith, som skulle ha fyllt hundra år i tisdags om hon hade levt så länge. Hon blev 74, en hyllad författare som skrev psykologisk spänning i en alldeles egen vrå i deckargenren.

Men det finns en kyla i hennes böcker, en äcklad ton över mänsklighetens tillkortakommanden. När hon är som värst är hon som Ayn Rand, fast där Ayn Rand tror på övermänniskor undkommer ingen människa Patricia Highsmiths hat. Eller självhat, som när Guy Haines i debuten ”Främlingar på tåg” får syn på en mördares blick – i spegeln.

Det är ju alltid det svåraste med misantropi: förr eller senare upptäcker man även sina egna fel.

Highsmith räknas till deckarförfattarna, men egentligen har hon väldigt lite med genren att göra. Hon skriver mer psykologiska romaner, vilket är rätt obegripligt eftersom hon tycks ha avskytt större delen av mänskligheten.

Men Patricia Highsmith är till skillnad från Ayn Rand en ruggigt begåvad författare. När jag har läst om hennes böcker har jag mer än en gång tänkt på de franska naturalisterna, särskilt Emile Zolas klassiker ”Thérèse Raquin” från 1867. Naturalisterna skrev som om de gjorde naturvetenskapliga experiment: man satte ihop olika människotyper, tillförde en händelse och observerade resultatet så objektivt man kunde.

Hos naturalisterna smyger sig känslorna ofta in ändå, men Highsmith bibehåller en osentimental, ibland ganska uttråkad syn på sina huvudpersoner. Tom Ripley i hennes mest kända böcker har ungefär samma syn på omvärlden. I hans fall blir det ibland rätt komiskt, när han i ”En man utan samvete” grumsar för sig själv över hur jobbigt det är att ta hand om liket när man har begått ett mord. Allt detta grävande! Highsmith beskriver sakligt hela processen, och efteråt är Ripley bara trött och smutsig. Och lite lättad över att jobbet är klart. För honom är morden bara praktiska åtgärder, man måste undanröja hindren i sitt liv, helt enkelt.

5 x Patricia Highsmith

Illustration: Askild & Kärnekull

”Ediths dagbok” 1977, på svenska 1978, översättning Jadwiga P Westrup Askild & Kärnekull Visa mer

”Ediths dagbok” är en av Patricia Highsmiths senare böcker, och jag minns den som en av ganska många romaner om kvinnoförtryck från sjuttiotalet.

Nu är den så bra att jag läser lika otåligt som Highsmith berättar. Ofta hoppar hon över gestaltningen och skissar bara utvecklingen i snabba drag för att komma vidare: Edith och Brett gifter sig och köper ett hus i en mindre stad för att sonen Cliffie ska få leva småstadsliv, de startar en liten lokaltidning och skaffar sig ett trevligt umgänge.

Allt är bra, om det nu inte var för de små, otäcka detaljerna. Är Cliffie ett snällt barn? Han är inte snäll mot katten, men det kanske bara är en slump? Ediths underliga mardrömmar, vad betyder de? Kanske är de just bara detaljer, små irritationsmoment i ett i övrigt lyckligt liv. Eller nåja, ganska lyckligt, det är ju jobbigt med Bretts farbror George som flyttar in hos dem för att slippa bo på äldreboende.

Givetvis får Edith sköta den dagliga omsorgen om farbror George, en sjuttiotalskvinna som börjar ledsna på att passa upp männen runt sig. Det blir inte bättre när Brett träffar en annan kvinna och flyttar ut.

Edith skriver dagbok, en tjock bok som ska räcka hela hennes liv. (Även Patricia Highsmith var en inbiten dagboksskrivare.) Man kan alltid diskutera sanningshalten i en dagbok, och Patricia Highsmith, som älskar att avslöja människors livslögner, låter Edith börja skriva en förskönad version när det står klart att Cliffie inte alls tänker bli vuxen. Han bor kvar hemma så länge att omgivningen börjar undra. Det är ett förbluffande modernt porträtt av en hemmasittare, långt före datorgenerationen, och naturligtvis skyller alla på televisionsapparatens dåliga inflytande.

Gradvis skriver Edith fram en bättre version av sitt liv i dagboken, en livboj av lögner att hålla sig i när verkligheten är outhärdlig.

Illustration: Modernista

”Främlingar på tåg” 1950, på svenska 1953, översättning Hans Ullberg Modernista Visa mer

Det är en osannolikt bra debut som gjorde omedelbar succé, delvis för att Alfred Hitchcock snabbt köpte rättigheterna och filmade den. Boken är en mardrömslik historia om arkitekten Guy Haines som är på väg med tåg för att träffa sin fru, som han inte levt tillsammans med på flera år och vill skiljas ifrån. Då stöter han på den efterhängsna Charles Bruno, som tjatar sig till ett par timmars umgänge. Varpå Bruno förklarar sin idé om att ”byta” mord: om Bruno mördar Guy Haines fru, så får Guy mörda Charles Brunos pappa. Vem skulle kunna avslöja dem? De har ju ingenting otalt med sina offer, de känner dem inte ens. Det kommer att vara det perfekta brottet!

Guy Haines tackar artigt nej, men Charles Bruno tänker inte ge sig så lätt. Det blir en berättelse om människans goda och onda sidor, och om att artighet kan få den bäste på fall.

Illustration: Modernista

”Carol” 1952, på svenska 2006, översättning Karin Lindequist Modernista Visa mer

Det är Patricia Highsmiths enda regelrätta kärleksroman, som hon gav ut under pseudonymen Claire Morgan, då med titeln ”The Price of Salt”. Först 1990 gavs den ut som ”Carol” under hennes eget namn.

En ung kvinna, Therese, arbetar på leksaksavdelningen på ett varuhus i New York. Egentligen vill hon bli scenograf, men det är svårt att få uppdrag. Hon bor i ett kyffigt litet rum och känner sig ensam trots att hon har pojkvännen Richard, som hon inte är kär i.

Och så kommer Carol en dag in på varuhuset, en vacker, uppenbart rik kvinna. De förälskar sig häftigt, men Carol ligger i skilsmässa och kämpar om vårdnaden om dottern, och homosexualitet är vid den här tiden förbjudet i lag.

Det är en hjälplös liten kärleksroman, som filmades 2015 med Cate Blanchett i rollen som Carol.

Illustration: Norstedts

”En man med många talanger” 1955, på svenska 1974, översättning Mårten Edlund Norstedts Visa mer

Det blev fem böcker om Tom Ripley, Patricia Highsmiths djupt amoraliska huvudperson som gjorde succé och har gjorts till film flera gånger. Tom Ripley är kränkt från bokens första sida: han får inte det liv och den uppskattning han tycker sig vara värd. I stället blir han en bedragare. Först ganska misslyckad, men så får han kontakt med Herbert Greenleaf, en äldre man vars son Dickie borde vara hemma och arbeta inom pappas företag, men i stället dräller runt i Italien och målar. Kanske kan Tom åka och övertala Dickie att komma hem?

Varpå Tom åker dit och ingenting går som familjen Greenleaf har tänkt, för Tom vill gärna leva Dickies liv själv, kosta vad det kosta vill. Patricia Highsmith leker, som hon så ofta gör, elegant med identitetsproblematik, om vem man vill vara och vem man egentligen är.

Illustration: Wahlström & Widstrand

”Mord för Annabelle” 1960, på svenska 1961, översättning Gunnar Isaksson Wahlström & Widstrand Visa mer

En av Highsmiths allra bästa romaner, där hon renodlar sitt ständigt återkommande tema om hur livslögner och en uppblåst självbild formar en människa. David Kelsey hade ett förhållande med Annabelle under några månader, och ansåg att det var självklart att de skulle gifta sig. Även om han först skulle åka i väg och arbeta ihop en del pengar i New York.

Varpå Annabelle plötsligt gifter sig med en annan. David Kelsey förstår ingenting, men han köper ett hus, inreder det och lever där som om han levde med Annabelle. För hon ska väl skilja sig och komma dit så småningom?

Andra författare skriver thrillers om stalkning ur kvinnans synvinkel. Highsmith beskriver i stället hjärtskärande trovärdigt hur David Kelsey hamnar i allt svårare situationer, ljuger både för sig själv och för andra och vägrar att acceptera verkligheten.

