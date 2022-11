Lotta Olsson tipsar: Här är 5 nya deckare du bör läsa

Nu har Svenska Deckarakademins nomineringar till årets pris kommit. Men hur ska så olika böcker rangordnas?

Vad olika vi är, vi deckarläsare. Somliga tycker att de bästa deckarna är realistiska actionhistorier, medan andra föredrar trivsamma pusseldeckare. Eller också väljer man djuplodande psykologiska spänningsromaner, samhällskommenterande nutidsskildringar, fiffiga brottsintriger, politiska allegorier eller någon annan underavdelning i genren. Det finns många.

Så här års sliter jag mitt hår när jag försöker konstruera en lista över mina favoriter av årets deckare, för nästa helg är det deckardagar på Eskilstuna bibliotek och då är jag med. Listan publiceras inte i Dagens Nyheter förrän framåt jul, och då kan den ha ändrat sig lite. Det är min själ inte lätt att välja favoriter och försöka rangordna böcker som är olika på alla sätt utom att det ingår någon form av brottsutredning.

Kulmen på Eskilstunas Deckardagar är förstås när Svenska Deckarakademin offentliggör sina pristagare för året i tre kategorier: bästa svenska, bästa översatta, bästa debutant och bästa barn- och ungdomsdeckare. Och vi är inte alls överens om vilka årets bästa deckare är!

När jag ser deras nomineringar rasar jag en stund, för några av mina egna favoriter finns ju inte med! Årets bästa svenska deckare enligt Deckarakademin är antingen John Ajvide Lindqvists ”Skriften i vattnet”, Malin Persson Giolitos ”I dina händer”, Anders de la Mottes ”Bortbytaren”, Sara Strömbergs ”Skred” eller Erik Axl Sunds ”Otid”. De nominerade till bästa översatta är Elina Backmans ”När spåren försvinner”, Sara Blaedels och Mads Peder Nordbos ”Upplöst”, Caz Frears ”Små vita lögner”, Stuart Turtons ”Djävulen och det mörka vattnet” och Chris Whitakers ”Slutet är bara början”. Debutantpriset kan gå till Ulf Kvensler för ”Sarek”, Victor Pavic Lundbergs ”Den som överlever”, Charlotte al-Khalilis ”Malström” eller Lisa Christensens ”Sista säkra”.

Visst är de bra. Men själv vill jag ha med en rad andra också! Och så ska det ju vara: vi läsare är olika, och därför behöver det finnas många röster som tipsar om böcker.

5 x nya deckare

Karin Slaughter "Bortglömd flicka" Övers. Villemo Linngård Oksanen, Harper Collins, 455 s

Det skulle kunna vara en film (och blir nog det också): den utstötta tonårsflickan som 1982 går barfota till skolbalen, bara för att vända och gå därifrån igen när de elaka ögonkasten och replikerna blir för många.

Sen blir hon mördad, Emily Vaughn, och på fyrtio år lyckas ingen reda ut vem mördaren var. I nutid kommer den nyutexaminerade kriminalkommissarien Andrea Oliver till staden, officiellt för att skydda en kvinnlig domare som utsatts för dödshot. Men Andrea har personliga skäl att vilja hitta Emily Vaughns mördare.

”Bortglömd flicka” är fortsättningen på ”Bitar av henne”, som tidigare i år blev Netflixserien ”Pieces of her”, där en ung kvinna plötsligt fick veta att hennes mamma inte enbart var den fridsamma talpedagog hon verkade vara. Men ”Bortglömd flicka” går utmärkt att läsa fristående, för amerikanska Karin Slaughter smyger in all information läsaren behöver.

Skenbart är det en enkel, nästan för enkel historia, med spektakulära detaljer. Den mördade tonårsflickan med en tät vänkrets, men självklart fanns det konflikter. Vännerna finns kvar när Andrea börjar leta efter dem, och ett par av dem har grundat någon form av sektliknande kollektiv.

Men Karin Slaughter utnyttjar klichéerna för att förmedla en större bild. Det handlar om kvinnors levnadsvillkor, nu och då, om allt som har hänt under de senaste fyrtio åren och allt som fortfarande är sig skrämmande likt.

Det finns många deckarförfattare som skriver på samma tema, ofta genom att både beskriva manligt våld mot kvinnor och kvinnliga polisers arbete. Den som lyckas bäst är Karin Slaughter, som skildrar människor trovärdigt, aldrig tappar greppet om spänningshistorien och även förmedlar en större bild av samhällsutvecklingen.

Stuart Turton "Djävulen och det mörka vattnet" Övers. Åsa Brolin, Modernista, 489 s

Vad är detta för spökhistoria? Det är 1600-tal, och i hamnen ropar en spetälsk att ostindiefararen Saardam har drabbats av en förbannelse. De som ska resa med Saardam från Indonesien blir oroliga: kanske vore det bättre att stanna i Batavia? Men nej, generalguvernören ger inte efter för sin hustrus böner.

Är det en demon ombord? Med på skeppet finns detektiven Samuel Pippi, som är slagen i bojor och inlåst, och hans livvakt Arent Hayes, som snart börjar prata lite för mycket med Sara Wessel, generalguvernörens hustru, som har en dotter med en intressant hemlighet. Och när den spetälskes spöke visar sig, en mystisk lanterna lyser i natten och skeppet drabbas av diverse katastrofer ökar rädslan.

Mer ska inte avslöjas, men det är en sällsynt skickligt berättad deckare, väl värd sin nominering för Årets bästa översatta.

Lars Kepler "Spindeln" Albert Bonniers förlag, 544 s

Det är alltid spännande att börja läsa en ny bok av Lars Kepler: Alexander och Alexandra Ahndoril, som döljer sig bakom pseudonymen, är säkra författare som använder noggrant utplacerade detaljer för att bygga upp spänningen till höga nivåer. Här kommer en kvinna in med sin häst i stallet i inledningsscenen, och varje ljud gör att både kvinnan och läsaren rycker till.

Men så småningom fallerar tempot. Exaktheten tappar sin skärpa när detaljrikedomen blir för långrandig, och berättelsen om den extrema seriemördaren blir som en för lång serie actionscener.

Saga Bauer är mer huvudperson än Joona Linna denna gång, och båda är som vanligt mer superhjältar än mänskliga. Så ska det givetvis vara i denna deckarens undergenre, men det är svårt att få dem intressanta; snarare framstår de som överintelligenta maskiner.

Charlotte al-Khalili "Malström" Norstedts, 420 s

Det är ett deppigt litet mord: en ung man dör en kväll efter att ha blivit knivstucken på Södermalm i Stockholm. Polisen konstaterar snart att Adam Gärde inte var helt okänd för dem, bara några veckor tidigare har en av dem träffat honom när han anklagades för misshandel. Det verkar finnas en del missbruk med i bilden, en svårförhörd kompis samt en flickvän som är ensamförälder med en ex-pojkvän som skulle kunna ha skäl att hämnas. Och i bakgrunden finns föräldrar, lärare, grannar och vänner.

Debutanten Charlotte al-Khalili konstruerar en säker intrig som byter perspektiv för varje kapitel: alla har sin egen berättelse och gradvis framträder en tydligare bild av vad som har hänt. Det är trovärdigt skildrad social misär och utanförskap rakt igenom, med människor som bara klarar sig genom att utnyttja varandra. Nominerad till Årets debutant.

Sara Blaedel och Mads Peder Nordbo "Upplöst" Övers. Jessica Hallén, Polaris, 348 s

Människor börjar försvinna spårlöst från lilla Tommerup på Fyn: först en tvåbarnsmamma, sen flera andra som tycks ha gått upp i rök mitt i steget. Polisen är först tämligen ointresserad, för människor försvinner faktiskt frivilligt rätt ofta. Men snart börjar de misstänka att en kidnappare, eller möjligen seriemördare, är i farten.

Det blir mycket spännande, för Sara Blaedel och Mads Peder Nordbo är två av de skickligaste danska deckarförfattarna (Sara Blaedel är mest känd för sina elva böcker om polisen Louise Rick, Mads Peder Nordbo har tidigare skrivit en deckartrilogi som utspelar sig på Grönland). De kan sina saker, berättar effektivt med ett bra persongalleri och en riktigt obehaglig intrig, och stundtals är det som att läsa en av de bättre tevedeckarna.

Nominerad till Årets bästa översatta deckare.

