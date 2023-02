Lotta Olsson tipsar: Här är 5 nya deckare som du bör läsa

Det är många lyxmiljöer som skildras i deckarna, precis som i övriga samhället just nu. Jessica Niemi i Max Seecks ”Djävulspakten” är rik som ett troll och bor i en gigantisk våning i Helsingfors, vilket då och då nämns i berättelsen som stundtals antar tonen av ett beundrande hemma-hos-reportage. Camilla Stens ”En farlig talang” utspelar sig till stora delar i Djursholms burgna villor.

Fascinationen för överklasslivet är enorm. Tydligast är det i Mikaela Bleys ”Systern”, där en ung adelsdam i prologen traskar runt i spa-delen på sin lilla egendom i Skåne. Hon slår på ångbastun via mobilen, rundar en marmorvägg, tittar in i regnduschen och slänger en blick mot poolen, innan hennes syster kommer in med en flaska champagne.

Ett par kapitel senare har handlingen förflyttats till en miljö i andra änden av klassamhället, ett nedslitet område där ungarna redan i grundskolan har blivit inskolade i knarklangarlivet. Förtvivlade anhöriga gör allt de kan för att hitta andra förebilder, och försöker få barnen att bli aktiva ”inom sporten i stället för att se upp till knarkkungarna som kör runt i dyra bilar”. Sporten, anar man, kan också leda till omätliga rikedomar.

Parallellerna återkommer, och vissa markörer är viktigare än andra. Som bilarna, där adelsfamiljen kör en vit Tesla. Eller klockorna, där en av adelsmännen visar upp en Patek Philippe, medan knarklangarna ”flexar sina feta guldklockor”.

Alla, oavsett klass, tycks vara besatta av lyxmarkörer. Undra på att det begås brott, när lyxlivet är det enda som lockar. Inte är det konstigt att dagens deckare är fulla av referenser till vad pengar kan köpa, när så mycket av kriminaliteten handlar om pengar.

Ändå är det… fattigt, när människans drivkrafter reduceras till att handla om pengar. Och om lyxen ska räcka till tillräckligt många så verkar det som att en hel del människor tvingas arbeta under slavliknande förhållanden, som Anna Granlund berättar om i ”Se dig brinna”.

Det finns goda anledningar att diskutera ekonomi mera. Men kanske inte bara som en längtan efter lyx.

Anna Granlund "Se dig brinna" Southside Stories, 299 s

Ofta är deckare otroliga: bisarra mordmetoder och osannolika gärningsmän. Det är en del av genrens lockelse, när det får vara en underhållande låtsaslek. Realistiska deckare kan i stället bli hopplöst deprimerande skildringar av en undre värld som inte har något gemensamt med skickliga gentlemannatjuvar och intelligenta seriemördare.

Men då och då kommer det deckare som är både realistiska och underhållande, och ändå lyckas berätta om verkligheten. ”Se dig brinna” är en sådan, där Anna Granlund inleder med en arbetsplatsolycka på Östermalm, och fortsätter med en brand i Värtahamnen. En lagerlokal som brinner nattetid, som tur är, så inga människor bör vara där.

Fast det finns människor där, visar det sig. Ganska många. Och vartefter brandingenjören Jessica Frank börjar utreda kommer allt fler obehagliga fakta i dagen. Svartarbetare från andra länder utnyttjas för osannolikt låga löner, och får ibland inget betalt alls eftersom de ändå inte kan anmäla sin arbetsgivare.

Från myndighetshåll är det nästan lika svårt, för även om allt ser lagligt ut på papperet, så finns det ofta underleverantörer som i sin tur anlitar underleverantörer. Svartarbetet sker mycket långt från uppdragsgivaren.

Sådant är svårt att göra bra spänningslitteratur av, men Anna Granlund lyckas ovanligt väl när Jessica Frank jagar de företagare som inte drar sig för att offra människor om de kan tjäna på det.

”Se dig brinna” är tredje boken om Östermalms brandstation, och de tidigare böckerna har haft större fokus på Jessica Franks trassliga privatliv. Stundtals har det blivit lite för mycket romantik, men i ”Se dig brinna” är brottsutredningen i fokus. Och ett krasst konstaterande: vi lever i ett land som har lärt sig hur mycket man kan tjäna på att utnyttja illegal arbetskraft.

Mikaela Bley "Systern" Norstedts, 431 s

Märtha Gyldenstedt skulle bli firad med en storslagen middag på sin artonårsdag, men festen slutar i tragedi när hon hittas mördad. Är det hennes pojkvän Emir som ligger bakom dådet? Hennes familj misstänker förstås det, för de har aldrig fått träffa den undflyende Emir och undrar om han verkligen var en bra pojkvän.

Malmöpolisen Leia Kaplan utreder fallet tillsammans med kollegan Henrik Hedin, och allt fler underliga kopplingar till en helt annan familj dyker upp. Men vad har Frances Johansson, hennes syster Rita och systersonen Leonel med fallet att göra? De verkar mest inriktade på att gömma sig för någon, men vem är de rädda för?

Tempot är högt och Mikaela Bley jonglerar skickligt med de olika personernas perspektiv, och länge är det oerhört spännande. Tyvärr blir slutet närmast en antiklimax.

Karin Fossum "Där döden väntar" Övers. Gösta Svenn och Helena Sjöstrand Svenn, Forum, 324 s

Den som vill ha en deckare med litterär verkshöjd läser med fördel norska Karin Fossum, som inledde deckarserien om kommissarie Konrad Sejer 1995 med ”Evas öga”. Det är långtifrån action, i stället skriver hon med sorgsen förståelse och djup människokännedom om vanliga, tilltufsade människor som ibland drivs att begå förfärliga brott.

”Där döden väntar” är sista boken om Konrad Sejer, och handlar om hur rädsla när som helst kan vändas till raseri. Två berättelser flätas ihop: en mordutredning där en tonårsflicka hittats död i skogen, och en annan där en mans vrede plötsligt leder till mord.

I grunden handlar det om ensamhet: om plågsamt utanförskap, om att vara ensam trots att man lever tillsammans med andra, eller om den existentiella ensamhet som en äldre kommissarie tvingas acceptera.

Max Seeck "Djävulspakten" Övers. Bo Samuelsson, Albert Bonniers förlag, 458 s

Polisen Jessica Niemi har hoppat av jobbet, så det blir hennes kollega Jusuf Pepple som utreder det märkliga mordet på företagsägaren Eliel Zetterberg. Han hittas mördad i sin stora våning i Helsingfors, men larmet är påslaget och ingen verkar ha brutit sig in. Ett klassiskt låsta-rummet-mysterium, således. Och det finns många som kan ha velat mörda Eliel Zetterberg.

Det är klart att Jessica Niemi, huvudperson i Max Seecks ”Den trogne läsaren” (2021) och ”Ondskans nätverk” (2022), måste komma tillbaka till jobbet! Men Jusuf Pepple får fortsätta leda arbetet, där ytterligare ett mord och flera spår så småningom leder till en av Eliel Zetterbergs gamla jaktturer. Vad hände egentligen i skogen?

Finske Max Seeck är en begåvad deckarförfattare som framför allt har sinne för att bygga skickliga intriger med många vändningar, utan att tappa tempo.

Camilla Sten "En farlig talang" Norstedts, 369 s

När Rebecca flyttar hem till Sverige för sin mammas skull är det mer av en flykt från frun och livet i Texas, även om Rebecca behövs när mamman ska utredas för sin tilltagande förvirring. Inte bara det: hennes gamla gymnasieflickvän Louise hör av sig med ett mystiskt meddelande, och hittas sedan mördad i sin och makens Djursholmsvilla.

Fallet utvecklas i en överraskande riktning, och intrigen är väl konstruerad runt en modern form av bondfångeri, som Rebecca gradvis börjar förstå är en viktig ledtråd i brottsutredningen.

Camilla Sten har tidigare skrivit både skräckromaner för vuxna och fantasy för barn och ungdom och ”En farlig talang” är hennes första deckare. Den är första delen i en tänkt ny serie, och är inte helt lyckad. Förhoppningsvis växer den till sig, för Camilla Sten är betydligt bättre än här.

