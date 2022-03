Lotta Olsson tipsar: Här är fem klassiska sjöromaner du bör läsa

När jag börjar tänka på sjöromaner svämmar litteraturlistan över av klassiker och nyare romaner: Odysséen, kapten Marryats och Patrick O'Briens böcker, Robert Louis Stevensons ”Skattkammarön” och Björn Larssons ”Long John Silver”, Hemingways ”Den gamle och havet”, Joseph Conrads ”Lord Jim” och Karl Eders klaustrofobiska ”Gale”. Mest manliga skildringar, men Inger Alfvéns ”S/Y Glädjen” har jag läst om åtskilliga gånger, precis som min barndoms favoriter Edith Unnerstads ”Nu seglar Pip-Larssons” och Nan Ingers ”Pia och Piddel för om masten”.

Störst av sjöromanerna är ändå Herman Melvilles klassiska tegelsten ”Moby Dick”, om kapten Ahabs vansinnesjakt för att hämnas på den stora vita val som bitit av hans ben. Befälhavare som inte kan ge upp sina idiotiska idéer trots att de riskerar livet på sina underlydande? Det låter obehagligt bekant i dessa dagar.

Förr var sjöromanerna hjältesagor för män och uppfostringsböcker för pojkar. Havet är en egen värld, en frihet från civilisationens alla krav men också med skeppet som en isolerad, instängd miljö där människor lever tätt inpå varandra och alla motsättningar eskalerar.

Det är långt från kvinnornas värld, som Carsten Jensen beskriver i ”Vi, de drunknade”. I den motsättningen finns grunden för de gamla pojkböckerna, när pojkarna på darriga ben ger sig bort från hemmen för att bli män. Harvey Cheyne i Kiplings ”Havets hjältar” växer upp först när han hamnar hos den kloke skepparen Disko Troop på skonaren We're Here, men det hade lika gärna kunnat gå åt andra hållet: Varg-Larsen i Jack Londons roman med samma namn var en tyrann med oinskränkt makt. Temat återkommer i många sjöromaner, där skeppet som arbetsplats är beroende av vilka personligheter som mönstrar på.

Själv har jag pratat mycket sjöromaner på sista tiden, eftersom en mig närstående har ägnat de senaste veckorna åt att förbereda Sjöhistoriska museets årliga boknautika (som är en bokloppis). Den infaller just i dag, och mest säljs det facklitteratur. Men det är i skönlitteraturen man verkligen känner havets lockelse.

5 x klassiska sjöromaner

Carsten Jensen

”Vi, de drunknade”

Övers. Leo Andersson, Albert Bonniers förlag

Gatorna i lilla Marstal på danska Ærö leder rakt ner till hamnen och vidare: till hela världen. Alla män i staden blir sjömän om de kan, och kommer sporadiskt hem med sällsamma souvenirer och osannolika berättelser från avlägsna platser.

Tills de inte kommer hem igen, förstås. Kyrkogården i Marstal är inte överbefolkad, för det är sällan det finns en kropp att begrava för kvinnorna och barnen som blir kvarlämnade.

Danske Carsten Jensen är välkänd för DN-läsare, och i ”Vi, de drunknade” (2006, på svenska 2008) skriver han en berättelse i stort format om männen och havet, om Laurids som var med i ett sjöslag 1848 och överlevde trots att skeppet gick under, om Albert som drömde sanndrömmar om dem som skulle dö, om Knud Erik som ville bli sjöman trots att hans pappa drunknade i havet. Och om alla de andra i ett vimmel av skepparhistorier, stundtals spännande och stundtals mycket otäcka.

Det är segelskeppens tid, och inledningsvis krig mellan danskar och tyskar. Carsten Jensen skildrar sjöslagets fasor långt från de romantiska sjöberättelserna, och berättar om blod och skräck, om feghet och förvirring. Krigen återkommer med isande regelbundenhet, och det blir inte bättre, bara skickligare. I andra världskriget kommer ubåtarna, skräcken för fartygen som går i konvoj för att minimera riskerna.

Marstals sjömän dör i krig, drunknar i storm, fryser ihjäl i packisen på väg till hamnarna på Newfoundland, överfalls av kannibaler och luras av samvetslösa pirater. Men en del av dem klarar sig. Ensamme Albert berättar sina historier från världens alla hörn för den faderlöse pojken Knud Erik, och han blir i sin tur sjöman trots sin mors förtvivlade protester.

”Vi, de drunknade” är en mäktig berättelse om staden vars hela existens handlar om havet.

Tove Jansson

”Pappan och havet”

AWE/Gebers

Muminpappan (som har läst alldeles för många sjöromaner) drömmer om ett hjältemodigt liv till havs, och får med sig familjen när han blir fyrvaktare på en mycket enslig ö där fyren inte ens går att få igång. Men det blir inte ett av de vänligt spännande äventyren.

Familjen faller samman: Muminmamman försöker förgäves anpassa sig till ett liv hon inte har valt själv, medan Mumintrollet vilset irrar omkring i en karg och ogästvänlig miljö och inte vet vad han ska göra. Det är faktiskt bara Lilla My som trivs.

Det är pappans stora livsdröm som går i kras, i en verklighet som visar sig vara betydligt svårare att stå ut med än vad den framstod som i sjöromanerna. ”Pappan och havet” (1965) är ingen barnbok, utan en vacker, allvarlig vuxenroman om att satsa allt och misslyckas, om självinsikt och om vad man verkligen vill och kan göra med sitt liv. Sista romanen om mumintrollen.

Inger Alfvén

”S/Y Glädjen”

Bonniers

Maja-Lena ångrar snabbt att hon har sagt ja till att de ska bygga en båt och göra en långsegling med hela familjen. Den får maken Herbert bygga själv på lediga stunder, och en del stunder som han borde ha tillbringat med familjen.

Redan i början berättar Inger Alfvén hur den där seglingen slutade: med en drivande båt där sonen låg död, dottern och mamman levde och pappan var försvunnen. Det här är seglarskräck och familjekatastrof, drömmen om gemenskap som slutar som bottenlös fasa.

”S/Y Glädjen” (1979) utspelar sig i två tidsplan, där Annika i nuet får med sig sin man Klas på att köpa båten och segla samma sträcka som den andra familjen. På Biscayabukten är båten bara ett hjälplöst litet skal, när dyningarna går höga och havet är skrämmande djupt. Stephen King hade inte kunnat göra det bättre. Eller otäckare.

C S Forrester

”Hornblower på Hotspur”

Övers. Lisbeth Renner, Albert Bonniers förlag

Det finns ett tiotal romaner och en rad noveller om sjöofficeren Horatio Hornblower, skrivna 1937–1967, och de är imponerande läsvärda även i dag. Hornblower är officer i brittiska flottan och ägnar sig i princip åt att göra karriär, trots att han har problem med sjösjuka. Romanerna är spännande skildringar av sjöslag och stormar, och Forrester uppehåller sig inte nämnvärt vid krigets fasor. Tvärtom, en brittisk officer gör det som måste göras.

Trots det är Hornblower en rätt osäker man, som gång på gång ältar sina misstag, döljer sina hjältedåd och oroar sig för att inte räcka till. I ”Hornblower på Hotspur” (1963) råkar Hornblower till sin egen förvåning gifta sig, och blir oerhört vilsen. Med påtaglig lättnad skenar han iväg till det annalkande kriget i stället. Att äventyra sitt liv är betydligt lättare än att skriva till sin fru.

Rudyard Kipling

”Havets hjältar”

Övers. Hans G Westerlund, Bonniers Juniorförlag

Klassisk ungdomsbok från 1897 om den bortskämde miljonärssprätten Harvey Cheyne som blir sjösjuk och drattar av en atlantångare, bara för att bli uppfiskad av fiskeskonaren We're Here. Harvey piper att han måste till New York genast, och skepparen Disko Troop ska minsann få bra betalt av Harveys pappa.

Men Disko Troop tror att Harvey bara har fått en smäll i skallen och blivit knäpp när han ramlade i sjön, så i stället tvingas Harvey följa med skonaren och arbeta sig igenom en hel fiskesäsong. Då blir han förstås en bättre människa, genom hårt kroppsarbete och genuin vänskap med råbarkade, men äkta människor.

Romantisk smörja? Nej, det är sånt som är skrivet utan begåvning. Det här är Kipling när han är som allra bäst och oerhört väl berättat: man följer hjälplöst trollbunden med, precis som Harvey.

