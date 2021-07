Lotta Olsson tipsar om fem nya deckare

Ett tag påstods det att deckarna var samhällskritiska. Och för all del, Maj Sjöwall och Per Wahlöö var förstås det, Henning Mankell likaså. Men med tiden gled deckarna över till att bli mer iakttagande: samtidens stora frågor fanns med, men mer som rekvisita, utan att författarna drog några politiska slutsatser. Tiggare kunde få rycka in som vittnen och gängkriminalitet utspela sig i förorten, men författarna tog sällan ställning annat än för individer.

Det är en intressant utveckling, och när jag läser om gamla Sjöwall-Wahlöö-deckare i dag får jag alltid uppenbara problem med deras politiskt färgade sätt att beskriva verkligheten (särskilt i de senare böckerna). Tyckte vi verkligen att allt var så svartvitt på den tiden?

Det tyckte vi förmodligen. Idéer är skrämmande lika allt annat i livet som ser helt vrickat ut när man tittar tillbaka: hade vi verkligen såna fåniga kläder och frisyrer, sa jag något så dumt, tyckte jag det här, hur kunde jag leva på det viset? Det är som om vi har gått igenom en skilsmässa från våra dåtida jag.

Sånt är bra att påminna sig om, för vi lär titta tillbaka på det som händer i dag med samma förvåning när tiderna ändras igen.

Berlinmuren föll och gamla Sovjet upplöstes, och kommunismen blev som tur var en obsolet totalitär ideologi. Det är klart att deckarna blev mer opolitiska.

Men efter en period när politiken reducerats till rekvisita, eller till grogrund för extremistiska brott, tycker jag mig se en samhällsanalys smyga sig tillbaka i allt fler deckare. Och det är bra (tycker jag nu, i alla fall, jag lär ha ändrat mig om tio år)! Det är en mer nyanserad bild, som i första hand försöker peka ut farorna i vår tid.

Brotten har allt oftare internationella kopplingar. Det är inte alltid lika uttalat som i Malin Thunberg Schunkes deckare, där en europeisk gemenskap försöker stävja brott som begås över nationsgränserna. Det kan lika gärna vara en liten by i glesbygden där trafficking, narkotikahandel och illegala migranter hamnar.

Den stora skillnaden i dagens deckare är att man försöker skildra hur världen hänger ihop. Och att alla individernas egna små val faktiskt har betydelse för helheten.

–––

5 x deckare

Malin Thunberg Schunke

”Bara ett spel”

Piratförlaget

Fotboll är en älskad folksport som engagerar oändligt många, förstås, och spelas av alla från världskända mångmiljonärsproffs till gatubarn.

Men det är också en lukrativ bransch med höga insatser, en bransch där möjligheterna att tjäna extremt mycket är stora om man är beredd att bryta mot en del lagar.

Malin Thunberg Schunkes tredje bok handlar om oegentligheter i en engelsk fotbollsklubb. På Eurojust i Haag sitter åklagaren Esther Edh och chefen Fabia Moretti som blir tipsade om Hellburn Uniteds skumma förehavanden.

I den klubben spelar svenske Gustav och sydafrikanske Benson: det vill säga Gustav spelar. Benson sitter mest på bänken. När Benson är på planen haglar rasistiska okvädingsord över honom, något han aldrig var med om när han spelade för nederländska Ajax.

Det är inte självklart att de bästa spelarna bestämmer om sina liv, eller ens vilka klubbar de ska flyttas till. De kanske inte heller får spela så mycket i sina klubbar, det kan finnas strategiska skäl att hålla dem borta från planen.

Malin Thunberg Schunke beskriver en i stora stycken deprimerande värld, där maktspelen är betydligt mer våldsamma än konfrontationerna på planen. Det är svårt att inte dra en parallell till schack, med spelarna som hjälplösa pjäser i händerna på mäktigare män.

Som en skrämmande liten bihistoria fortsätter också berättelsen om Esther Edhs pojkvän i Stockholm. Nu kommer han ner till Esther i Haag trots att de egentligen har brutit, och det Johnny inte berättar är att han är inblandad med en terrorgrupp som planerar ett attentat i Stockholm.

Det blir lite spretigt ibland, men helhetsintrycket är imponerande framför allt för att Malin Thunberg Schunke gör nästan alla sina personer begripliga, även när de begår brott.

Gretelise Holm

”Funnen död”

Övers. Helena Stedman, Harper Collins

Jag har en positiv fördom om danskar: de har en ovanlig förmåga att använda humor om riktigt konfliktladdade ämnen. Jag säger bara Jussi Adler-Olsen!

Och mycket riktigt: ”Funnen död” är en sällsynt rolig, tänkvärd deckare om generationsmotsättningar: ”family noir”, kallar förlaget den. Antropologen Ellinor Green är död, en äldre kvinna med två vuxna barn och en framgångsrik make. Skildringen av de vuxna barnen är underbart nutidsparodisk, som när den upprörda dottern anklagar sin mor för att ha försökt förgifta sina barnbarn. Med gluten! Och mjölk! Lika stort avstånd är det till sonen, en frånskild medelålders man som mest sitter hemma framför datorn och inte riktigt fattar vad han dras in i för sammanhang. Och till maken, som inte är så oskuldsfull som han först verkar. En elegant konstruerad vardagsdeckare med många bottnar.

Kim Faber och Janni Pedersen

”Satans sommar”

Övers. Svante Skoglund, Modernista

Andra boken i en spännande dansk deckarserie om polisen Martin Juncker, som förflyttats från Köpenhamn till sin barndomsstad Sandsted. Nu hittas en advokat mördad i Sandsteds stadspark, en gammal vän till Martin Junckers pappa, och spåren gör att Juncker tvingas gräva djupt i sin egen pappas historia. Samtidigt får Junckers fru, journalisten Charlotte som stannat kvar i deras gemensamma hus i Köpenhamn, ett anonymt tips om att ett stort terrorattentat i Köpenhamn kunde ha förhindrats. Tipsaren verkar livrädd och använder sig av rigorösa säkerhetsåtgärder.

Faber och Pedersen flätar ihop tre olika personers historier i ”Satans sommar”, och det händer så mycket att det stundtals blir aningen svårt att hålla isär journalisten Charlotte och Köpenhamnspolisen Signe. Vilket är synd, för Faber och Pedersen har mycket intressant att berätta.

Johanna Mo

”Skuggliljan”

Romanus & Selling

En pappaledig man har försvunnit med sin fjortonmånadersson medan frun var bortrest. Kalmarpoliserna Hanna Duncker och Erik Lindgren börjar försöka ta reda på vad som har hänt. Det var ju en uppenbart lycklig familj, varför skulle maken ha försvunnit frivilligt?

Fast ingenting är förstås som det ser ut att vara, inte heller i utredarnas egna familjer. Erik Lindgrens fru och dotter är hos fruns föräldrar i Indien, och han saknar dem så mycket att hela arbetsplatsen blir inblandad. Hanna Duncker å sin sida har börjat gå igenom den mordutredning som fällde hennes pappa en gång för länge sedan, och inser att det kan finnas en annan sanning än den officiella.

Det är andra boken i Johanna Mos deckarserie ”Ölandsbrotten”, som lägger tonvikten vid familjerelationer av skiftande slag. Alla styrs av sina familjeband, oavsett om de är lyckliga eller olyckliga.

Anders Sundkvist

”Återvändaren”

Modernista

Temat känns igen: en av alla dem som lämnat sin sömniga uppväxtorten och gjort karriär i en större stad, som nu återvänder till sin barndom och måste omvärdera den på grund av ett brott. Stockholmspolisen Erik Borg åker tillbaka till Luleå där han växte upp, för att gå på en gammal väns begravning. När hans gamle klassföreståndare föreslår att de ska ses blir Erik nyfiken, för läraren säger att det var något som inte stämde den där gången 1983, när trettonårige klasskamraten Johnny, drunknade i älven. Självmord eller olycka, tänkte man då. Men läraren är misstänksam, och givetvis blir Erik Borg intresserad.

Deckare behöver inte vara originella för att vara bra, snarare känner man igen en skicklig författare på att han kan berätta något ganska vanligt och ändå lyckas fånga läsaren. Debutanten Anders Sundkvist har den förmågan.

