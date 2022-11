Lotta Olsson tipsar om nitton julböcker

Det kommer allt fler böcker med jultema, både för barn och för vuxna. Intressant nog är det stor skillnad mellan barnböcker och vuxenböcker. Barnböckerna handlar det oftast om förväntan och julens självklara magi, medan vuxenböckerna mest handlar om besvikelse som byts i glad överraskning.

Man kan tycka lite synd om vuxna i det avseendet. Julböcker för vuxna börjar nästan undantagslöst med elände, ensamhet och panik som leder till ännu mer elände och panik, nu i sällskap med konstiga människor. Och sen, vips, som ett mirakel, blir alla lyckliga med varandra.

Ibland kan den där övergången bli lite väl slarvig, men de bättre böckerna, som Anne Marie Ryans ”En julsaga i Stowford” eller Jenny Fagerlunds ”Den sista adventskalendern” förmedlar något slags insikt om att det är de människor man har omkring sig som man ska trivas med.

För barn finns det åtskilliga böcker som undervisar om traditionerna, men också roliga nyheter, som Charlotte Cederlunds och Elin Häggs ”Tomtens magiska verkstad” eller Ylva Karlssons och Katarina Strömgårds vackra ”En bästa vän till jul”.

Efter att ha satt i mig nitton nyheter i julboksgenren kommer jag själv att tillbringa julen med klassikerna. Den nyutgivna ”Selma Lagerlöfs jul - 24 berättelser” har jag ju redan läst, men barnböckerna är alltid värda att återvända till. Som J R R Tolkiens vackra bilderbok ”Breven till jultomten”, C S Lewis ”Häxan och lejonet” och julskildringen i Laura Ingalls Wilders ”Det lilla huset på prärien” där farbror Edwards simmar över den översvämmade floden för att flickorna ska få sina julkarameller. Men också några vuxenböcker, som Maria Langs ”Tragedi på en lantkyrkogård” (där en misstänkt läser om ”Nalle Puh” varje jul, tiddelipom!) och Ulf Lundells ”Sömnen” (servisen!).

En sak ingår i nästan alla julskildringar, oavsett vilken ålder de riktar sig mot: Snön. Och den är ju betydligt mer trovärdig i de gamla böckerna, för även om vi nyligen har haft ett rejält snöoväder börjar ju den långvariga snön tillhöra sagorna.

10 julböcker för vuxna

”Adventskalender - konst och litteratur”

AKT förlag

Det är en så genialt enkel idé att det nästan är konstigt att ingen har kommit på den tidigare. Tjugofyra personer, huvudsakligen med konstnärliga bakgrunder, har tillfrågats om att skapa något nytt på temat advent eller förväntan, i vid bemärkelse.

Redaktören Margareta Petersson, som också äger det nystartade bokförlaget AKT, har satt ihop detta till en diskret liten mörkblå adventskalenderbok, illustrerad med en stramt stiliserad stjärna på omslaget. Inuti finns ”luckorna” som helt enkelt är osprättade blad, så att läsaren får sprätta upp ett nytt uppslag varje dag i december fram till jul. Det är en vindil från gamla tiders böcker, dem man alltid fick sprätta upp själv.

De medverkande är en blandning av mer eller mindre kända namn. Här finns konstnärer som Karin Mamma Andersson, Maria Müntzing, Stina Wirsén, Harald Lyth och Maria Miesenberger, författare som Karolina Ramqvist, Magnus Västerbro, Cilla Naumann, Cecilia Hansson och Anna-Karin Palm, artister som Staffan Hellstrand och aktivister som Saadeldin Ibrahim. Och ytterligare fjorton.

Gemensamt för alla luckornas innehåll är den höga konstnärliga och litterära ambitionen, men i övrigt är de så varierade att det är som att åka berg- och dalbana. Ett uppslag är enbart en bild, nästa en text, någon handlar om flyktens vandring och någon äter pizza på Skogås Grill. Någon är ute med sin pappa och någon lagar omsorgsfullt fläsklägg.

Själv sprättar jag givetvis upp alla luckorna omedelbart, för att se om det verkligen är något att ha. Det ska man inte: besvikelsen när man har satt i sig chokladkalenderns alla bitar på en gång är likadan som här. Men till skillnad från chokladkalenderns bitar är det här inte en kalender som tar slut; den är som gjord för att läsa om och om igen.

”Selma Lagerlöfs jul - 24 berättelser”

Romanus & Selling

Läs nu inte Selma Lagerlöfs noveller för att det är litterärt högtstående klassiker. Läs henne för att hon är ruskigt spännande, och en sagoberättare av Guds nåde.

Det finns en stark moralisk ryggrad i alla berättelserna, och ofta är den djupt kristen. Det kryllar av mirakel, men det finns också små obevekliga tomtar som man måste hålla sig väl med. ”Tomten i Töreby” är inte att leka med.

Men det är nog det juligaste jag har läst, med snö och skogar, julbak och julbyk, julotta och julrosor och en närhet till ett mycket gammalt Sverige, där rövare bor i skogen och blodshämnden inte är långt borta.

Anne Marie Ryan

”En julsaga i Stowford”

Övers. Maria Nääs, Norstedts

Bokhandelsmys med många litterära referenser. I den lilla engelska staden Stowford kämpar ett äldre par för att lyckas hålla bokhandeln igång trots utvecklingen. Nora biter ihop när någon kommer in, tittar på en bok och sen börjar beställa den på nätet (så billigt) redan på vägen ut. Noras make Simon vet inte hur eländigt det är ställt med ekonomin, men deras årliga julfest kan bli deras allra sista.

Anne Marie Ryan tryfferar inte bara texten med litteratur, utan lägger även in alla upptänkliga julfilmer. Och det är en julsaga som innehåller både romantik, familjeliv, ekonomi och psykisk ohälsa.

Nicholas Sparks

”En enda önskan”

Övers. Olga Falk, Lovereads

Vacker och sorglig berättelse om en döende fotograf, Maggie. Hon bor i New York och har ett framgångsrikt yrkesliv bakom sig. Tillsammans med en vän driver hon ett galleri med några få anställda, och där börjar Mark arbeta som assistent.

Han beundrar hennes arbete och bestämmer sig för att göra hennes sista jul så bra som möjligt, så han tar med henne ut på så många evenemang hon orkar med. Efter några gånger börjar hon berätta sitt livs historia för honom: om hur hon vid sexton års ålder blev med barn, och deporterades till den glesbefolkade ön Ocracoke för att föda barnet och adoptera bort det.

Jenny Fagerlund

”Den sista adventskalendern”

Norstedts

Det är ett sällsynt stökigt uppbrott när Petra bestämmer sig för att flytta från Stockholm till Nyponviken med sin tonåriga systerdotter Charlie. Men Petra har inga pengar, systern har just dött, och Petras förhållande med Nick ledde ingenvart.

Alltså åker de till Nyponviken, där Petras föräldrar har haft en lägenhet som de aldrig har berättat om. Varför sa de aldrig något? Efter några dagar dyker det upp en adventskalender på tröskeln hos Petra, anonymt överlämnad och med märkliga anvisningar som leder till att Petra lär sig mer om orten. Skickligt konstruerad intrig och lagom komplex feel good.

Siri Gustafsson

”Juleljus för vilsna själar”

Printz publishing

Det bör påpekas att den här boken skrevs före energikrisen. För nu skulle väl inte ens musikalartisten Cecilia klara att värma upp den stora gamla skolan i Tidersrum utanför Kisa? Det gör hon i boken, när hon inte längre tycker sig ha något i Stockholm att göra. Då köper hon skolan och flyttar dit med oklara planer.

Cecilia växte upp i Tidersrum, men har man en fantastisk röst och får chansen att sjunga i London så tar man ju den. Klart att barndomsvännen Elon har gift sig med en annan, och Cecilia har själv en vuxen dotter.

Charmig berättelse med ett intressant mysterium: vart tog den gamla lärarinnan vägen?

Emily Stone

”Alltid i december”

Övers. Emö Malmberg, Louise Bäckelins förlag

Nej, man ska faktiskt hellre berätta för mycket för varandra än för lite. För Josie Morgan förstår ju ingenting när den hemlighetsfulle Max plötsligt har stuckit, just när de var som lyckligast. Det är klart att det händer strax efter jul också, trots att Josie har tillräckligt med dåliga minnen från den mest förfärliga jul man kan ha.

Men de möts förstås igen, och ”Alltid i december” blir en mycket romantisk berättelse där de längtar efter varandra hela tiden men träffas alldeles för frustrerande kort på helt olika ställen (London, New York, Edinburgh). Inte hinner de prata ut, inte hinner Max förklara.

Kate Hewitt

”Jul vid världens ände”

Övers. Malin Haawind, Piratförlaget

Handlar julen om att få barn på halsen? Flera av julböckerna har faktiskt lite samma tema. Här är det Laurel som plötsligt måste ta hand om världens suraste fjortonåring när hennes syster åker in på behandlingshem. Men syrrans lägenhet i London är ödsligt modern, så Laurel packar in tonåringen Zach i bilen och åker till sin mosters hus på Orkneyöarna, längst i norr (de ligger på vägen ut mot Shetland).

Det går ju bra, förstås, för det här är feel good. Men när de kliver in i en iskall stuga där mössen springer och allt är slitet är man lite orolig, redan innan det står en fårbonde med gevär i rummet.

Callum Bloodworth

”Julakuten för ensamma hjärtan”

Bazar

Författarnamnet till trots är detta en mycket svensk bok, som utspelar sig huvudsakligen på Ekerö utanför Stockholm. Där har Elsa lyckats hitta ett tillfälligt andrahandsboende, en liten stuga hos den snälla Britt.

Elsas bästis Sophia drar igång projektet ”Julakuten”, där de tillsammans ska åka runt i en julpyntad skåpbil till alla som behöver det, och som har någon anhörig som vill förgylla deras jul. Fast dessvärre måste Sophia åka bort, så Elsa får sköta allt själv.

Lätt absurd historia, men den växer. Callum Bloodworth, till vardags Expressenjournalist, berättar med värme om ensamma människor.

Carole Matthews

”Julstämning på Lyckans gård”

Övers. Helen Ljungmark, Printz publishing

Andra boken om Molly Baker som driver en gård med sin bästis Bev. Där hamnar djur som farit illa, men också ungdomar, och det är lätt att läsa det som en charmig önskedröm om hur bra det skulle kunna vara för alla med diagnoser eller andra problem.

Molly Baker själv tar hand om ungdomarna med vänster hand, för djuren har alltid mer akuta problem. En get intrasslad i ett nät låter mer än en tonåring, och när de gigantiska Shirehästarna har lutat sig mot staketet måste något göras omedelbart.

Och så är det den där alpackan som har ätit upp Jesusbarnet. Precis när gården ska ha öppet hus med julkrubba.

9 x julböcker för barn

”Nu firar vi jul”

Rabén & Sjögren, från 3 år

Samlingsvolym med pyssel, klassiska sånger, dikter av Ulf Stark och Lena Sjöberg, julrecept (som man inte ska göra utan en vuxen i närheten) och flera julberättelser. Astrid Lindgren är förstås allra bäst på julstämning, och av henne är det inte bara ”Madickens jul” med Ilon Wiklands bilder utan även den mycket svenska ”Räven och tomten”, illustrerad av Eva Eriksson, och Astrid Lindgrens mycket svenska version av julevangeliet som Lars Klinting bildsatt. Men här finns även ”Limpistoler och glittermakaroner” av Ellen Karlsson och ”Mamma Mu och Kråkans jul” av Jujja Wieslander och Sven Nordqvist.

Gabi Frödén

”Jul i mitt hus”

Bonnier Carlsen, från 3 år

Lou har lätt för att komma på bra idéer, men ibland verkar inte omgivningen tycka att de är så bra. Som när Lou ska vara superhjälte-Lucia och trösta farfar som är ledsen för att hans hund har dött, eller när Lou kommer på en hemskt bra julklapp till pappa.

Fin realistisk berättelse om invånarna i ett flerfamiljshus under Lucia, jul och nyår. Lou bakar pepparkakor med pappa och farfar, åker pulka på gården (det är klart att det snöar!) och leker med de andra barnen i huset. På våningen under bor Henning och Holger, längst ner bor Ekorren och på översta våningen flyttar det in en helt ny familj.

Stephanie Blake

”Jod gul!”

Övers. Elin Svahn, Berghs förlag, från 3 år

En kaninfamilj firar en klassisk jul. Pappa kommer hem med granen som de klär tillsammans och de hänger upp barnens julstrumpor på spiselkransen. Men när barnen Simon och Gabriel går och lägger sig blir Simon orolig: det blir snöstorm! Hur ska tomten och hans renar hitta till deras hus när flingorna virvlar tätt, tätt?

Fransk-amerikanska Stephanie Blake gör sina bilderböcker lite i samma stil som Lucy Cousins böcker om Molly Mus, med glatt vingliga linjer, starka signalfärger och enkla bilder utan onödiga detaljer. Det blir sparsmakat, effektivt och humoristiskt när kaninpojkarna ska försöka lösa problemet.

Astrid Lindgren och Maria Nilsson Thore

”Jul i Snickargården”

Rabén & Sjögren, från 3 år

Det är vinter på Saltkråkan, och från staden kommer familjen Melkerson med ångbåt för att fira jul i Snickargården. Pelle träffar sin kanin Jocke igen, Tjorven har (kanske) lärt sig vifta på öronen och på julafton kommer faktiskt en tomte åkande i släde över isen. Fåglarna hoppar lyckligt runt julkärvarna, barnen åker sparkstötting på isen, brasorna sprakar i kakelugnar och öppna spisar, snön ligger djup och i Snickargårdens kök samlas alla och leker, spelar kort, dricker kaffe och pratar.

Texten är hämtad ur ”Vi på Saltkråkan” från 1964, förkortad och försedd med nya bilder av Maria Nilsson Thore.

Charlotte Cederlund och Elin Hägg

”Tomtens magiska verkstad”

Opal, från 3 år

Rolig högläsningsbok om Lage och Edda som har gått i nisseskola och nu ska få göra praktik i Tomtebyn. Charlotte Cederlund berättar en del mytologi, men har framför allt en egen, fantasifull idé om hur det ser ut i Tomtebyn. Det är klart att det finns en leksaksverkstad, en hus för önskelistorna, paketinslagning och godistillverkning, men också ett stall för renarna, ett garage för slädarna och en landningsbana. Roligast är nog ändå verkstaden, där Elin Hägg ritat löpande band där leksakerna åker (favorit: dinosaurierna som börjar bråka med varandra) och allvarliga tomtenissar med gaffeltruck.

Ylva Karlsson och Katarina Strömgård

”En bästa vän till jul”

Rabén & Sjögren, från 3 år

Den vackraste högläsningsboken med glittrande varma bilder är ”En bästa vän till jul”. Det handlar om bortsorterat julpynt: julängeln Lena med sin trasiga vinge, ett toapappersrullepynt som heter Almak och inte riktigt vet vad hen är, en ganska risig och sur gammal julbock och en lätt förvirrad julljusslinga med oroliga små ljus.

Alla hamnar de i soptunnan som skräp, men Lena har hört talas om en smaragdgran och tar med sig alla de andra på en farofylld färd mot ett bättre land, där inget pynt behöver bli slängt. Många referenser till ”Trollkarlen från Oz” i en sällsynt begåvad julberättelse.

Eva Hildén

”Legenden om julen”

B Wahlströms förlag, från 9 år

Dystopisk science fictionhistoria om år 2412 (!) när mentorn Vinje visar ett gammalt föremål för sina elever, en grupp som kallas ofärdiga. Den fyrkantiga grejen kallas för en ”bok” och berättar om något mystiskt som kallades ”jul”. Alla blir nyfikna och vill veta mer, men dagen efter är Vinje försvunnen för att hon har delat ”hemligstämplad och farlig information”. Silje och Isidor bestämmer sig för att ta reda på vad som ligger bakom, och upptäcker att spåren leder till något som heter Spetsdalen. Men det verkar inte ens finnas? Annorlunda och allvarligt om julen som blir en motståndsrörelse.

Johannes Pinter och Anna Nilsson

”Zombietomten”

Egmont, från 6 år

Det är jul i Glänteryd och glada tomtar önskar god jul överallt i stan där invånarna går runt och julhandlar. Men en tomte ser mycket läskigare ut än de andra: Zombietomten! Han biter folk som bleknar och plötsligt bara går rakt in i affärer medan de väser ”handlaaa”. Och sen handlar de.

Charlie, Johanna, Musse, Tove och Oliver inser att ett nytt monster har kommit lös ur deras mardrömmar. Som tur är har de alla magiska krafter och därmed möjligheter att bekämpa monstren.

”Monster monster”-serien, som nu har kommit fram till sin trettonde (!!!) del, är lagom ruskig skräckaction för nybörjarläsare.

Camilla Lagerqvist

”Mörka julnätter”

Ill. Lina Blixt, Bonnier Carlsen, från 9 år

Gerdas pappa är sjuk i tuberkulos och mamma har åkt till vilohem. Det är år 1934, och kvar i våningen i Stockholm är Gerda och hennes lillebror Algot. Vart ska de ta vägen över julen? Farbror Max följer dem till deras morföräldrar i Hälsingland, som Gerda bara minns vagt och Algot aldrig har träffat. Men de trivs genast.

Tills ett barn försvinner. Snart försvinner ytterligare ett, och spåren i snön är underliga: det ser ut som klövar, och bara efter två klövar. Julbocken har tagit barnen, börjar folk tro.

Spännande mysterium med mycket gammal folktro och starkt stämningsfulla bilder av Lina Blixt.