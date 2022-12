Lotta Olsson tipsar om nya deckare: Så skickligt skrivet att jag har svårt att släppa boken

Det har blivit mer regel än undantag i många av de nyutkomna deckarna att intrigen innehåller en äldre berättelse som hänger ihop med ett brott i nutiden. Ofta är det beskrivningar av en tid när möjligheterna var färre, särskilt för kvinnor, och ibland också en nostalgisk längtan efter en tid när glesbygden var mer befolkad och hoppet om framtiden var större.

Och alla var mer aningslösa, uppenbarligen. När Katarina Wennstam i ”Dödsbädden” och Viveca Sten i ”Botgöraren” delvis förlägger sina romaner till sjuttio- och åttiotalet är det en hisnande historielektion, precis som när Karin Slaughter gjorde samma sak i nyutkomna ”Bortglömd flicka”. Det är verkligen inte så länge sedan, åtminstone inte för mig som var med. Ändå är det chockartat att minnas en del saker, för de här deckarna väcker en del ovälkomna minnen från förr.

Det blir både en historielektion och en påminnelse om det som ligger relativt nära i tiden, och som intressant nog faller i glömska väldigt fort. För nog är det obegripligt att tänka sig att det har ägt rum en del oegentligheter i ens egen livstid.

Ändå är det något jag saknar i dagens rannsakan av världen före metoo: insikten om hur lätt det är att skyla över beteenden, förtryck och förakt från dem man tycker om och i vissa fall till och med älskar. Det är så lätt att hata förövare, men det bygger ju på att man också inser att de är förövare. Katarina Wennstam förklarar det till en del när hon beskriver barnen som accepterar allt de vuxna gör i tron att världen ska se ut så, och hur en del händelser blir minnen som man inte ifrågasätter utan anledning.

För vuxna är det ju likadant: om alla beter sig som om något är normalt är det väldigt svårt att vara den som säger emot, och individer är beredda att överse med skrämmande mycket från personer de betraktar som goda.

Det är viktigt att gå tillbaka i historien och se vad som har hänt för inte särskilt länge sedan. Men det är också viktigt att försöka se samtiden tydligare. Nästa generation kommer att vara lika frågande inför vår samtid som den nuvarande är inför den förra.

5 x nya deckare

Katarina Wennstam

”Dödsbädden”

Albert Bonniers förlag, 384 s

Det är så skickligt skrivet att jag har svårt att släppa boken innan den är slut: en mamma erkänner något för sin son på dödsbädden, varpå han tvingas omvärdera hela sin barndom. Sonen är Eddie Lundström, som blev adopterad av paret Hobenius i Göteborg. De fick sedan två ”riktiga” döttrar, som man med fruktansvärd kyla sa på den tiden, och Eddies mörka hy framstod alltmer som en anomali.

Barnen växte upp i ett överflöd av tillgångar, och paret Hobenius fester var legendariska. Familjens barnflickor kom och gick i en strid ström, unga flickor från andra länder. Det är barnflickorna Eddie börjar omvärdera i nutiden: varför var de så otroligt många, varför stannade ingen hos dem?

Så här i nutiden är det lätt att börja lägga ihop två och två och undra varför ingen märkte något, och Katarina Wennstam är oförsonlig när alla äldre ursäktar sig med att ”det var bara så på den tiden”. Hon väver in åtskilliga av åttiotalets mer förfärliga synsätt, och nu är de nästan obegripliga. Sa vi så? Betedde vi oss så?

Eddie grubblar över sin barndom och oroar sin sambo Shirin med att åka ifrån henne och deras späda dotter, medan polisen Charlotta Lugn i Stockholm utreder ett dödsfall, en gammal teveprogramledare som hastigt avlidit, vilket till en början inte verkar särskilt onaturligt. Men ju mer hon undersöker, desto fler frågetecken dyker upp.

Katarina Wennstam har ett ärende, hon vill ha upprättelse för de anonyma flickor och kvinnor som utsatts för övergrepp men aldrig kunnat berätta, eftersom risken för förtal alltid finns i de fall man inte kan bevisa att övergreppen har inträffat. Hon står på offrens sida hela vägen, och risken att döma någon oskyldigt hamnar i bakgrunden.

Fast just rättsfrågorna tänker man först på efteråt, för ”Dödsbädden” är i första hand en lysande deckare.

Kristina Ohlsson

”Skuggläge”

Forum, 531 s

Det börjar lite väl idylliskt när huvudpersonen August Strindberg, som har en second hand-affär, anordnar en bakningstävling på Hovenäset i norra Bohuslän. Men snart blir det mer underligt, när en ensam nittonåring hyr in sig några hus bort i just det hus där ett beryktat styckmord ägt rum för över trettio år sedan. Vad är hon där för?

Snart hittas dessutom en man hängd i ett hopptorn. Polisen Maria Martinsson och hennes kollega Ray-Ray utreder, och inser att just det gamla styckmordet fortfarande väcker frågor, trots att mördaren dömdes.

Det är tredje boken i serien om August Strindberg och det är mycket feel good och kärlekshistorier. Men Kristina Ohlsson snickrar skickligt en spännande deckarintrig kring relationerna mellan barn och föräldrar, skräcken för vilka egenskaper som kan gå i arv, gamla synder och nya förbrytelser.

Denise Rudberg

”De första tolv”

Bookmark, 308 s

Deckarserien om undersökningsledaren Marianne Jidhoff och hennes lilla grupp utredare växte snabbt efter första delen, ”Ett litet snedsprång” (2010), och den är fortfarande spännande nu i tolfte delen. ”Elegant crime” kallade Denise Rudberg den, men det har dessbättre blivit mer deckare och mindre påfallande elegans med åren.

Den här gången handlar det om studieresultat, och om vilka som kan ha fuskat sig in på prestigeutbildningar. En person kidnappas, ett underligt inbrott begås, och Jidhoffs grupp blir inkopplade trots att brotten är rätt ointressanta.

Själv har jag blivit allt mer förtjust i Denise Rudbergs böcker med åren, och även denna är högst läsvärd. Ändå är det svårt att komma ifrån känslan av att hon lägger mer krut på sin historiska bokserie ”Kontrahenterna”. Eller är det kanske bara brottet som inte känns riktigt angeläget?

Viveca Sten

”Botgöraren”

Forum, 480 s

Ett riktigt läskigt mord begås på ett hotell i Åre, där en känd kvinna hittas död. Charlotte Wretlind höll på att planera en ny anläggning i anrika Storlien, i stället för det gamla högfjällshotellet som var det absolut finaste skidturismen i Sverige kunde erbjuda förr. Det var storslaget på sjuttiotalet, när kvinnan var barn och åkte dit med sin familj. Nu är det slitet.

Det är ett klassiskt pusseldeckarmord, där nästan alla verkar ha haft goda skäl att mörda Charlotte Wretlind. Hon hotade kommunalpolitikern som hon först hade mutat, hon skrek otidigheter åt hotellpersonalen och var rejält osams med sin son. För att inte tala om alla andra hon känner, en del sedan mycket länge.

Givetvis finns det kopplingar till sådant som hände på sjuttiotalet, och som ledde till oanade konsekvenser. Men är det nutida eller dåtida brott som ligger bakom mordet?

Ulrika Rolfsdotter

”Syndabarn”

Bazar, 432 s

Tre tonårsflickor hittas vid Bålsjön i Ådalen: två är döda, en förs till sjukhuset i Örnsköldsvik, svårt skadad. Vad har hänt? Polisen Sara Emilsson letar sig fram i familjer som är mycket olika sinsemellan, medan socionomen Annie Ljung får in en orosanmälan på en fjortonårig pojke, Eddie Bylund. Både flickorna och Eddie visar sig ha varit med i samma konfirmationsgrupp, men flickorna visar sig ha haft ytterligare något gemensamt.

Det börjar helt lysande, och länge är jag mycket förtjust i denna andra bok av Ulrika Rolfsdotter (”Rovhjärta” kom 2021). Sara Emilsson och Annie Ljung rör sig i cirklar runt varandra, det dyker upp mystiska kvinnor från skogen och en del behandlingshem tycks inte vara helt pålitliga.

Men det är något med intrigen som inte riktigt håller hela vägen, för att inte tala om det karikerade porträttet av prästparet.

