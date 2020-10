”Louise Glück är ett överraskande val”

Dorotea Bromberg, förläggare på Brombergs förlag säger att hon förvånad:

– Jag tänker att det är ett överraskande pristagarval. Jag vet att det är en väldigt fin poet, intressant och stor, men jag har inte läst mer än några lösa dikter, ingenting sammanhängande måste jag erkänna. Jag har hört att hon har skrivit något fantastiskt om mor och dotter, det är en volym som jag absolut vill läsa. Jag är nyfiken på henne, säger Bromberg.

– Det är fantastiskt att det lilla förlaget Ramús i Malmö, som är så duktig på poesin och som jobbat så oförtrutet för sina författare, får uppleva det här. Det är underbart.

Kristoffer Lind. Foto: Thomas Karlsson

Kristoffer Lind, förlagschef och förläggare på Lind & co, är överraskad att just en amerikansk poet får priset.

– Om det funnits en röd tråd i årets spekulationer har det varit önskan att se en utomeuropeisk författare, gärna någon som vidgar det kulturella perspektivet bortom det västerländska. Därför är det oväntat att priset går till en amerikansk poet, i synnerhet när det så nyligen gick till Bob Dylan.

– För bokbranschen har Nobelpriset tappat i kommersiell betydelse även om det fortfarande är omgärdat av stor prestige, men för att en vinnare också ska nå läsarna krävs det en romanförfattare. En poet är helt enkelt en mardröm för bokhandeln eftersom den inte kommer sälja ens en tiondel av vad en romanförfattare skulle ha gjort.

– Det finns tre diktsamlingar utgivna av Louise Glück på svenska, alla av det lilla förlaget Rámus, för dem blir detta en stor och välförtjänt framgång. Även det en trend, i framtiden kommer det bli allt vanligare att vi hittar Nobelpristagarna på de mindre förlagen.

Daniel Sandström. Foto: Pontus Lundahl/TT

Daniel Sandström, litterär chef på Albert Bonniers förlag:

– Jag gläder mig åt att Ramús och Per Bergström och de som har gjort det här och satsat en lång tid på att ge ut lyrik under rätt så knapra omständigheter nu får in en fullträff. Per är en eldsjäl som ska ta till sig en stor ära för det här, säger Sandström.

– Min andra tanke är att det här är ett lite stillsammare år och val av pristagare än Bob Dylan och Peter Handke, men det här är en mycket, mycket, skicklig och välförtjänt poet, det är inget snack om det.

Monica Tranströmer, fru till Tomas Tranströmer som fick Nobelpriset i litteratur 2011 blev både glad och överraskad:

– Louise Glück är en fantastisk poet. Hon är en underbar representant för poesin och skriver en poesi som jag förstår. Det finns också ett släktskap mellan poeter av alla olika arter, och jag tror att Tomas Tranströmer skulle ha uppskattat hennes diktning. Meningen var ju att hon skulle ha kommit till Västerås för att ta emot Tranströmer-priset i slutet av april, men prisceremonin fick tyvärr skjutas upp på grund av corona-pandemin. Dessvärre är jag inte säker på att prisutdelningen kommer att kunna äga rum fysiskt till våren heller.

Författaren Gunnar D Hansson har länge följt Louise Glücks författarskap.

– Jag är glad i flera dimensioner. Hon är en författarinna vars bok ”Ararat” jag har i mig, en fantastisk bok som borde få många läsare. Jag har läst henne genom åren, hon har funnits i svensk översättning i olika sammanhang.

– Hon fick ju Tranströmerpriset tidigare i år och liknar också Tranströmer. Hon har liksom han en precision i metaforerna som går utanför jaget och som omfattar mycket mer än folk tror. Det är en sorts jagdikt som vidgar sig till att omfatta allt.

– Louise Glück tillhör den vackra delen av en amerikansk tradition. Den nuvarande presidenten känner säkert inte till henne men Obama gav henne medalj.

Ingrid Carlberg, författare, senast till ”Nobel – den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris”:

–Ska man utläsa något av de få kommentarer Alfred Nobel lämnade till priset så var en kärna för honom att belöna forskning och litteratur som är till mänsklighetens nytta, men inte blir några kommersiella storsuccéer. Han älskade dessutom poesi från unga år och skrev dikter själv.

–På så sätt är väl Louise Glück en fullträff. Framför allt är valet precis den invändningsfria manifestation för verklig kvalitetslitteratur som Nobelpriset behövde efter de senaste årens stormar. Fast min personliga favorit var Jamaica Kincaid.

