Louise Hoffstens blues drivs av rörelse

Det gäller att hålla sig i rörelse. Som i Little Walters klassiska ”Key to the highway” där han strövar längs motorvägen, iväg från allt det som låser in och håller kvar. Det är en erfarenhet som satt djupa spår i det svarta Amerika och dess musik, särskilt i bluesen.

I öppningsspåret på sitt nya album står Louise Hoffsten vid samma symboliska motorväg och liftar. Hon har ett munspel i sin hand, precis som Little Walter. Men den hemsökelse hon besvärjer är en annan. Det är pandemin och dess förstelnande verkan.

Och hennes destination är Memphis, korsvägen för den musik som hon har älskat allra mest. Tillsammans med producenten, låtskrivaren och musikern Johan Glössner har Louise Hoffsten skapat ett rullande groove och ett rootsigt sound för att förmedla stämningar som kan påminna om den sene Johnny Cash eller samarbetet mellan Alison Krauss och Robert Plant.

På ”Crossing the border” är det djävulen och helvetet, själen och nåden, som befolkar texterna. Och när Hoffsten ber om en ”long vacation from it all”, ”a break before I fall” i den hjärtskärande ”I need you god damn” blir lidandet så starkt att det går att ta på.

Det här är ett album där det inte bara ringer om gitarrerna - klockan klämtar för dig. Och det är dags att dra, eller kasta sig i någons famn.

Bästa spår: ”Asking for mercy”, ”I need you god damn”

