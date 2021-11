Louise Xin: ”Mina klänningar är mitt sätt att uttrycka mig”

”Vogue Scandinavia publicerar foto med slogan som smutskastar Xinjiang”, lyder rubriken i kommunistpartiets internationella propagandaorgan Global times. ”Det uppviglande och osanna plakatet om Kinas Xinjiang är uppseendeväckande”, meddelar texten vidare.

Kalendern visar den 2 september 2021 och Kina rasar återigen över svensk design. Den här gången handlar det dock inte om klädjätten H&M, som redan i våras bojkottades av Kina. I stället är det en tjugosjuårig debuterande designer i Stockholm som sänt chockvågor genom det genompolitiserade, kinesiska medielandskapet.

Hon heter Louise Xin och bara några dagar tidigare stod hon på innergården i Stadshuset med en banderoll. Den rullades ut som final på hennes första modevisning. Texten löd: ”Free Uyghur, end all genocide.” ”Befria uigurerna, stoppa folkmorden.”

Nu är det november och senhöstens mörker vräker sig över Kungsholmen. Louise Xin kliver ur taxin utanför DN-huset fullastad med grejer. Ur de gigantiska Prada-påsarna sticker rosa, svarta och blå antydningar av tyll, siden och viskos ut. Genom snurrdörrarna upp till redaktionen kommer hon inte. Packningen är för stor. Vi får ringa vaktmästaren så att hon kan bli insläppt genom sidodörren.

Foto: Nicklas Thegerström

Man kan kanske inte tro det om en ung kvinna som just anordnat en kombinerad modevisning och protestaktion – men hon, som sedan hösten 2020 driver det på många sätt nyskapande varumärket Louise Xin Couture, började faktiskt sin karriär som modebloggare. För ungefär tio år sedan, när modebloggarnas konjunktur stod på sin absoluta topp.

– Då sade alla att man måste vara känd för att kunna jobba med mode, säger hon medan hon i fotostudion plockar upp den ena mer fantastiska klänningen efter den andra ur Prada-påsarna.

– Jag visste redan på gymnasiet att jag ville bli designer. Men det enda jag fick höra var att det var omöjligt att hitta någonstans att bo i Stockholm. Samma sak med att söka till Beckmans modelinje. Alla sade att det var för svårt att komma in. Så bloggen blev mitt sätt att få tillgång till en värld som framstod som oåtkomlig.

Louise Xin är född och uppvuxen i en stad i södra Kina. I hennes släkt finns en lång tradition av såväl akademisk bildning som konstnärligt skapande. Hennes pappa var konstnär, så att uttrycka sig med färg och form lärde hon sig tidigt.

– Det jag minns av Kina är konst, poesi, den fantastiska kulturen. Min uppväxt var kreativ och trygg, vilket jag tror har bidragit till att jag som vuxen har en romantiserad bild av Kina. Jag förstod inte hur svårt mina föräldrar hade det. Hur fattigt det var när de var barn under kulturrevolutionen, att de väldigt ofta gick hungriga. I dag när jag tittar på fotografier från kvarteren där vi bodde blir jag nästan chockad över hur slitna husen ser ut.

Foto: Nicklas Thegerström

Hon var tio år när hon tillsammans med sin mamma kom till Sverige. Först till Virserum sedan till Vetlanda i Småland, sen till Linköping, där hon gick estetiskt gymnasium. När hon därefter ändå trotsade omgivningens avrådan inför att flytta till Stockholm för att satsa på en modekarriär fick hon snart jobb på Prada. Hon arbetade i butiken på Birger Jarlsgatan i två år. Fick lära sig allt om service, lyx, kvalitet. ”High end fashion.”

Samtidigt som Louise Xin stod bakom disken i den tjusiga affären vid Stureplan började rapporter komma om att något höll på att ske i hennes gamla hemland. Kinas högste ledare Xi Jinping har sedan han tillträdde som kommunistpartiets generalsekreterare 2012 steg för steg utökat statens kontroll över medborgarna. I takt med att han byggt sin egen kult har han också säkerställt att oliktänkare får allt svårare att verka i Kina. En särskilt utsatt grupp är uigurerna, en muslimsk minoritet som lever i den västliga provinsen Xinjiang.

– När jag fick höra om Xinjiang gick mitt hjärta sönder, säger Louise Xin om när hon för första gången fick veta att kinesiska staten håller oskyldiga uigurer i arbetsläger.

– Jag kunde inte tro på det, jag ville inte tro på det. Förintelsen är ju det värsta som hänt i mänsklighetens historia. Vi skulle aldrig upprepa det misstaget. Men människor hålls i fångenskap och dödas i Xinjiang. Av mitt eget folk.

Vad hände med din bild av Kina efter att du fick höra talas om uigurernas situation?

– Jag vet att de flesta i Kina inte själva vet vad som pågår. De är så påverkade av den propaganda som de är utsatta för. Jag vet också att asiater möter otroligt mycket rasism, inte minst sedan coronapandemin. Att acceptera kritik utifrån är väldigt svårt mot den bakgrunden. Så mig kallar folk ”the pest of the west”. De säger att mina förfäder borde skämmas. Det är okej för mig. Jag vet att de inte vet sanningen.

Foto: Nicklas Thegerström

Ska man tro FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter och en lång rad människorättsorganisationer är den sanningen grym. Sedan 2017 ska minst en miljon uigurer, kazaker och andra muslimska folkgrupper ha placerats i de så kallade ”omskolningslägren” i Xinjiang. Där utsätts de för tortyr, misshandel, politisk indoktrinering och påtvingad kulturell assimilering.

Kommunistpartiet hävdar att inga kränkningar äger rum. När Gui Congyou, Kinas ambassadör i Sverige, gästade SVT:s ”30 minuter” i våras tillbakavisade han anklagelserna: ”Det finns inga så kallade koncentrationsläger i Xinjiang”, sade han. ”Det är lögner som sprids av ett fåtal personer.”

Louise Xin Född: 1994 i Kina Uppvuxen: I Småland Bor: I Stockholm. Bakgrund: Grundade Skandinaviens första icke-köpbar couture märke Louise Xin Couture Aktuell: Med sin första kollektion för varumärket Louise Xin Couture. Tilldelades nyligen det nyinstiftade textbilbranschpriset Fabric of life award. Visa mer

Mellan Kinas fängslande av uigurer och modebranschen finns en intim koppling. Kina är världens största producent av bomull. Så mycket som nära 90 procent av den bomullen tros komma från just Xinjiang, och även kunna kopplas till tvångsarbete i lägren. Flera inflytelserika modevarumärken har avslutat sina samarbeten med Xinjiang, bland annat H&M.

Louise Xin visste att hon ville protestera, men inte hur. Hon försökte kontakta människorättsorganisationer och politiker, utan att få någon direkt respons. Det var först en och en halv månad före Stockholms modevecka som hon fick idén. Hon skulle göra Louise Xin Coutures första visning till en protest.

Hon rekryterade modeller av olika bakgrunder. Lät dem gå längs den provisoriska catwalken på Stockholms stadshus med plakat, som vore detta inte bara en demonstration av de mest spektakulära av haute couture-klänningar utan också för mänskliga rättigheter. ”I stand with Afghanistan.” ”Stop war in Gaza.” ”The ultimate power we have is in unity.” Visningen filmades. Lades ut på nätet. Lyftes fram av Vogue Scandinavia. Så var bollen i rullning.

– Videon inleds med ett citat som på svenska blir ungefär: alla problem som orsakas av människor har sitt ursprung i att vi tror att vi är separerade, säger Louise Xin.

– Det är på grund av att vi tror att vi är separerade som vi gör djurförsök, förstör miljön, gör anspråk på resurser som inte är våra, krigar mot varandra. Men fientligt agerande kommer alltid att slå tillbaka. Det har bevisats gång på gång. Vi som lever nu behöver förstå att vi alla är sammanlänkade. Bara med den insikten kan vi agera på ett sådant sätt att vi håller oss på rätt sida av historien.

Foto: Nicklas Thegerström

Resultatet blir en design som är på samma gång slående vacker och driven av aktivism. Louise Xin Coutures värderingar uttrycks inte bara i modellernas plakat med slagord, utan också i själva produktionen av plaggen.

– Jag ville inte starta ett ytterligare varumärke som massproducerar likadana plagg, säger hon och knyter därmed an till en annan aktuell politisk diskussion med bäring på mode.

Så mycket som tio procent av de globala utsläppen av växthusgaser tros komma från modeindustrin. Det är mer än vad flyget och sjöfarten står för tillsammans. Branschen har haft klimatrörelsens ögon på sig under många år. Men trots utfästelser om grön omställning fortsätter utsläppen att öka, varför modeindustrin ägnades särskilt fokus under FN:s klimatkonferens COP26. 130 företag lovade där att halvera sina utsläpp innan 2030.

Louise Xin har byggt in hållbarhetsaspekten i sin design. Hennes minutiöst sydda klänningar med färgstarka detaljer och voluminösa snitt är tillverkade till mycket stor del av återanvända textilier. Den rosa tyllklänningen som ser ut som en enorm, utslagen pion har en gammal gardin som bas. Den blå organzakjolen som Louise snart ska kränga på sig för plåtningen är en vidareutveckling av hennes egen balklänning från studenten.

– På sikt vill jag inte att något material alls ska kastas i min produktion. Jag har gjort matchande babyklänningar av stuvbitar, för att använda så mycket som möjligt av textilierna jag köpt. Jag försöker också att i så hög utsträckning som möjligt bara arbeta med resttyger och återanvända tyger och material. Jag är inte framme riktigt än, men målet är att klänningarna bara ska bestå av återanvänt material och resttyger.

Foto: Nicklas Thegerström

Vissa skulle kanske invända att all produktion av nya kläder bidrar till ökad konsumtion och därmed är skadlig för klimatet. Hur ser du på det?

– Jag tycker inte att konsumtion i sig behöver vara dålig. Det som spelar roll är vad vi gör med den. På samma sätt kan modebranschen både vara det mest fantastiska och det sämsta på samma gång, beroende på hur vi som agerar i den beter oss. Modebranschen skapas av oss som är i den. I stället för att låta branschen förändra mig vill jag göra vad jag kan för att förändra branschen.

Louise Xin Couture är det första couture-varumärket i Skandinavien, kanske i världen, som inte säljer sin design. I stället får kunderna hyra plaggen. Bakom konceptet finns, vid sidan av den uppenbara hållbarhetsaspekten, också en demokratisk tanke.

Varje klänning tar ungefär 300 timmar att sy. Bara själva arbetet är värt över 100 000 kronor. En modell där klänningarna i stället för att säljas hyrs ut öppnar möjligheter även för den som inte är rik att kunna bära plaggen. All design är dessutom gjord på ett sådant sätt att anpassningar av klänningarna till olika kroppar ska vara enkel. Louise exemplifierar med den svartvita kimono som hon har med sig till studion. Den passar lika bra på en slankare som på en fylligare siluett.

– Jag tror verkligen att den här affärsmodellen är framtiden. På samma sätt som att vi har slutat köpa film på dvd eller musik på en skiva kommer också modet förändras tack vare digitaliseringen. Vi behöver hitta smartare sätt att lösa frakten, så att det blir smidigare för kunden att hyra en klänning än att köpa. Infrastrukturen är inte riktigt på plats än. Men om plaggen kan gå från kund till kund är det en vinst för alla. Det är bättre ur hållbarhetssynpunkt, och kunden själv får mer plats i garderoben.

Foto: Nicklas Thegerström

Hon har alltså bara drivit sitt företag i ett år, haft en enda visning. Men Louise Xins arbete för hållbarhet i alla led har redan rönt stor uppmärksamhet. Nyligen vann hon det nyinstiftade textilbranschpriset Fabric of life award. Nu har hon själv utlyst en designtävling för unga modeskapare som vill arbeta hållbart. Inbjudan riktar sig särskilt till deltagare med bakgrund i länder som är offer för kränkningar av mänskliga rättigheter. Vid sidan av prispengar kommer vinnaren även att få vara med och designa en look till Louise Xins nästa visning.

– Jag är en designer, jag är inte en politiker, säger hon om hur hon sedan det plötsliga genombrottet tidigare i höst nu vill använda sin plattform till att lyfta andra.

– Ingen kan förändra världen ensam. Men man kan förändra sin egen lilla värld. Om jag börjar med mig själv och försöker vara så bra jag kan kanske jag inspirerar dem som finns i min närhet att också försöka vara sina bästa jag. Jag tror att det är så vi kan förändra världen tillsammans.

Hur känner du inför att du kallas ”modeaktivist”?

– Konst är ett sätt att uttrycka sig. Mode för mig är konst. Mina klänningar är mitt sätt att uttrycka mig. Det jag vill uttrycka är en reflektion av den världen vi lever i. Min konst kommer alltid att spegla samhället. Så jag kan inte sära på mitt mode och min aktivism. Allt hänger samman.

Louise Xin om sina modeinspiratörer 1. Vivienne Westwood. ”Hon har alltid använt mode som en plattform för att förändra samhället. Hon är orädd för att säga vad hon tycker och ta strid emot personer i maktpositioner.” 2. Anna Wintour. ”En modelegend som alla känner till men ingen känner. Älskar hur driven och professionell hon är.” 3. Guo Pei. ”Kinesisk couture designer. Hon har lyckats kombinera Kinas 5 000-årig tradition med konst och hantverk på ett helt makalöst sätt. Handarbetet i hennes plagg är av absolut högsta klass.” 4. Halima Aden. ”Första hijab-bärande modellen i världen. Ser upp till hennes karaktär, hur hon inte låtit pengar, glamour och kändisskap kompromissa med sin tro och sina värderingar.” Visa mer

Läs mer:

Många av hennes grannar hade försvunnit – nu var det hennes tur

Fler DN-intervjuer