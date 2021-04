Lovisa Ringborg ger form åt sitt undermedvetnas hundar

Inför varje ny utställning försöker hon att utmana sig själv. Testa någonting nytt. Denna gång bestämde sig Lovisa Ringborg för att lära sig att svetsa.

Därför har hon de senaste månaderna arbetat i en rymlig ateljé i en konstnärsverkstad i Farsta. Här har hon smält samman armeringsjärn, klätt konstruktionerna med pappersbaserad lera och sedan modellerat tre hundar av rasen greyhound. Ytan har därefter patinerats med jord, järnoxid och färg.

Foto: Anette Nantell

Skulpturgruppen går under namnet ”Stray dogs” och ingår i Lovisa Ringborgs utställning ”Mirage” som öppnar den 23 april på Fotografiska.

– Jag tänker att hundarna fyller en funktion rent fysiskt, säger hon. De är både besökare på utställningen men också betraktare av de andra besökarna. Två av dem är sovande och jag ser framför mig hur de på nätterna, när lamporna släckts, vaknar upp och traskar omkring i lokalen.

Lovisa Ringborg berättar att hon intresserar sig för relationen mellan hund och människa. Hur en jycke i koppel speglar människan och uppfattas som en följeslagare, samtidigt som herrelösa hundar anses främmande och obehagliga.

Just greyhoundrasen är framför allt visuellt fascinerande, säger hon och pekar på den smala kroppen och de långa benen. Det uttrycksfulla i den framträdande muskulaturen och den krökta ryggen.

– De har ett så starkt uttryck och det gör dem väldigt speciella. Jag har tidigare fotograferat greyhounds på kapplöpningsbanor och de springer i sådana sjukliga hastigheter. När de ska stanna ser de nästan ut att bryta benen. Deras kroppar signalerar både aggressivitet och en sorts blottad skam. Man ser så mycket när man tittar på dem.

De nya skulpturerna för tankarna till Lovisa Ringborgs ”Sleepers” som visades 2018 på Norrköpings konstmuseum. Verket föreställer fyra fosterliknande djurkroppar, helvita och blanka, som ligger hopkrupna direkt på museigolvet. De vilande djuren knyter an till idéer om drömmen och det undermedvetnas värld, en tematik som löper som en röd tråd genom Lovisa Ringborgs konstnärskap. Och utgångspunkten är densamma även i den aktuella utställningen på Fotografiska.

Lovisa Ringborg Foto: Anette Nantell

”Mirage” består av ett tjugotal fotografiska verk, två träskulpturer, videoprojektionen ”Liquid moon” som är ljudsatt av Jenna Hultén, samt de tre hundarna i ”Stray dogs”. Det äldsta verket är uppemot tio år gammalt men de allra flesta har kommit till under de senaste åren. Utställningen binds samman av titelverket – en fotografisk bild föreställande en scenografi uppbyggd mitt i den grönskande naturen.

– Dekoren föreställer träd och annan växtlighet och bakom växer naturen. Man får intrycket att scenen inte har använts på länge och om 50 år kommer den antagligen vara uppäten av skogen. Rent symboliskt är det nog utställningens tydligaste verk, eftersom det handlar om drömmar och det undermedvetna, men också om vår konstruerade verklighet. Scenografin blir en platt beskrivning av någonting med mycket större djup och kraft. Jag tänker att det representerar vår föreställningsvärld.

Berätta mer, säger jag, och Lovisa Ringborg skrattar och svarar till slut att hon har en stark ovilja att bena ner det ytterligare.

– Det är svårt, jag kan inte riktigt sätta ord på det, säger hon. Men jag tycker att det är intressant att vi människor alltid vill kategorisera och sätta in saker i fack. Det som fascinerar mig med drömmar, det undermedvetna och gränslandet däremellan är just motsatsen, att det på något sätt är en frizon.

Foto: Anette Nantell

Hon beskriver sin arbetsprocess som intuitiv och associativ. En idé leder fram till en annan och slutresultatet blir ofta överraskande.

– Jag sitter liksom inte och funderar ut ett verk i minsta detalj utifrån vad det ska symbolisera, utan sådant blir mest tydligt när jag ser hur jag arbetat över tid. Om jag skulle arbetat fram en jättetydlig idé redan innan hade jag nog hunnit tröttna på den när jag väl sätter i gång. Det är egentligen på det viset jag har märkt att det här med parallella medvetandetillstånd ständigt återkommer.

Fascinationen för drömmar började redan i ung ålder för Lovisa Ringborg. Under uppväxten kunde hon stänga in sig själv och framkalla en sorts intensiva fantasier, berättar hon. Och så har det fortsatt. Än i dag minns hon ofta sina nattliga drömmar. De påverkar tillvaron, och om hon vaknar upp utan minnen från nattens äventyr kan hon känna en oförklarlig irritation under dagen.

– Det har alltid varit en ganska självklar och naturlig del av livet för mig. Drömmen öppnar upp för helt nya upplevelser. Och de fortsätter ju sällan nästa natt utan då händer någonting nytt. Man kan vara med om det mest fruktansvärda och det mest fantastiska, och sedan är det fönstret stängt. Det blir som små isolerade öar av upplevelser.

Varför ska man avfärda alla de timmar man tillbringar i de andra världarna? frågar hon retoriskt.

– Du kan åka på en semester och känna någonting otroligt men om jag upplever samma sak i min dröm så är det lika mycket ett minne som det där andra. På ett sätt skapar det en ödmjukhet i mig, en känsla av att jag inte kan fullt ut förstå mig själv och min omvärld. Jag tycker om dimensionen av att någonting i livet är obegripligt och märkligt.

Lovisa Ringborg är utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg. Sedan hon tog examen 2008 har hon framför allt skapat fotografiska verk. På senare år har även skulpturer blivit en viktig del av hennes konst.

– Jag tror att det är ett sätt att hålla mig själv uppmärksam och nyfiken. Att jobba med kameran skiljer sig ganska mycket från att jobba med händerna och jag behöver nog lite omväxling ibland. Med åldern har också naturen blivit viktigare för mig. Jag går ofta i skogen och känner många gånger en längtan efter att köra ner händerna i jorden. Det finns någonting väldigt tillfredställande med att göra rent handarbete, säger Lovisa Ringborg.

Lovisa Ringborg på Fotografiska Utställningen ”Mirage” öppnar den 23 april på Fotografiska i Stockholm. Lovisa Ringborg visar ett tjugotal fotografiska verk, två träskulpturer, videoverket ”Liquid moon” som är ljudsatt av Jenna Hultén, och de tre hundarna i ”Stray dogs”. Likt hennes tidigare utställningar kretsar tematiken kring drömmar och andra parallella medvetandetillstånd. Lovisa Ringborg är utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg och har de senaste åren ställt ut vid bland annat Norrköpings konstmuseum och Cecilia Hill gallery i Stockholm. 2019 släppte hon fotoboken ”Phantom limbs”, vars titel refererar till fantomsmärtor och ”det vi kan förnimma men ändå inte se”. Boken inleds med ett samtal mellan Ringborg och curatorn Helena Scragg som ger en inblick i Lovisa Ringborgs konstnärsskap. Visa mer

