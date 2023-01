Loyle Carner blixtrar på Berns

Konsert Loyle Carner Scen: Berns, Stockholm. Visa mer

På sin utsålda Europaturné har Loyle Carner med sig ett fyrmannaband i stället för endast en dj som på klassiskt hiphopmaner. Konserten på Berns denna kväll inleds explosivt med låten ”Hate” från senaste albumet ”Hugo”. Strålkastarljusen, rappen, bandet – allt fullkomligen blixtrar på scenen. Livetrummorna gör att låten når en högre dimension än på skiva. Samma trummor dränker Carners röst på andra spår. En antiklimax för oss som vill höra låttexterna.

Med sitt kompetenta rapflow och djupsinniga texter – lika personliga som poetiska – har Loyle Carner fängslat en stor lyssnarskara sedan genombrottet 2014. 28-åringen från Croydon är lågmält mjuk snarare än skrytsamt hård – något som gett honom en ”Mr nice guy”-stämpel på den brittiska rapscenen. I oktober kom hans tredje fullängdsalbum där han med en argare ton än tidigare brottas med ämnen som rasism och sin mixade etnicitet.

Alla på scenen levererar till max. Att uppträda med ett liveband gör att det blir ösigt, svängigt och på hög nivå musikmässigt. Loyle Carners lågmälda rap har tidvis en tendens att låta enformig på skiva. Intressant nog är det lågmälda just det som jag saknar i kvällens energiska show.

Enda gången han saktar ner och blir mer personlig är inför näst sista numret ”HGU” då han berättar om körlektionerna med sin biologiska pappa som tidigt övergav familjen. Körandet, i pappans bil med registreringsskylten ”HGU”, var ett sätt för far och son att under pandemin närma sig varandra efter många år utan kontakt. Genom refrängens ord ”I forgive you, I forgive you, I forgive you / After everything we’ve been through” säger Carner från scenen att han vill påminna oss om kraften som förlåtelse kan ha för läkande.

Det vore en skam att klaga på en konsert som framför allt är ute efter att skapa partystämning. Men den hade blivit mer minnesvärd om Loyle Carner lyckades förmedla något i närheten av det brännande känsloläge som senaste albumet uttrycker med sådan kraft.

Läs mer om musik och fler texter av Frida Söderqvist.