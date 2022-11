Loyle Carner gör kristallklar hiphop om klassamhällets baksidor

Britrap Loyle Carner ”Hugo” (Universal) Visa mer

I en tid där volymnivån ständigt är uppskruvad finns det något närmast befriande med hur nedtonat resonerande Loyle Carner har varit på sina två fullängdare - och fortsätter att vara, även på detta tredje album.

Det är lite som om han för ett förtroligt samtal med en kompis på ett undanskymt kafé hemma i South Croydon när han rappar om föräldraskap, maktmissbruk, barndomsminnen, fattigdom och en frånvarande fader. Å ena sidan över tillbakablickande jazzig hiphop, å den andra, och mer spännande, över ambitiösa försök att skapa en egen brittisk hiphop utifrån ekon från britfunk, acid jazz och triphop. Oavsett vilket gör han det alltid med den för britterna oundvikliga, och i Carners fall kristallklara, blicken på klassamhällets baksidor.

Ibland är han så lågmäld att han närmar sig det självutplånande: ”when I was younger, yo, I wanted to be famous/Now that I’m older I wish that I was nameless”. Andra gånger är han bara uppriktigt sårbar, som när han fångar känslan av att vara livrädd tonåring på en nattbuss.

Det går för all del att lyfta fram enskilda höjdpunkter på ”Hugo”, men det är ett verk som ska upplevas i sin helhet. Man vill ju höra vartenda ord i berättelser som inte är märkvärdiga eller spektakulära, men som skildras med en sådan värme, språkkänsla och uppriktighet att de faktiskt blir det.

Bästa spår: ”Nobody known (Ladas road)”

