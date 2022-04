Lucy Dacus: ”Dagböckerna var bara mina, Gud läste dem inte”

Fem andra konserter att se fram emot i april

Hela Sverige skramlar

Ikväll sluter Sveriges artistelit upp i solidaritet med de drabbade i krigets Ukraina. På scenen i Avicii arena står bland andra Veronica Maggio, Eva Dahlgren, Per Gessle, Jill Johnson, Benjamin Ingrosso och Miriam Bryant. Intäkterna går oavkortat till hjälporganisationer.

Avicii arena, Stockholm, 2 april

M. Ward

Amerikanska M. Ward är gitarrvirtuosen som gång på gång visat att hela världen faktiskt ryms i ett enda instrument. Jämte sidoprojekt som She & Him och Monsters of Folk har han en sprudlande och omfångsrik solokarriär i folkgenren. I april ger han konserter i Malmö och Stockholm.

Medley, Malmö, 4 april

Jenny Hval

Med ”Classic objects” har norska författaren, ljudkonstnären och singer/songwritern Jenny Hval gjort ett fullkomligt formidabelt album. Allt med ett för henne mer poporienterat melodispråk och texter som biter sig fast. Nu tar hon sina purfärska låtar till Fasching i Stockholm.

Fasching, Stockholm, 5 april

Sarah Klang

Äntligen är det dags för Sarah Klang att ta fjolårets album, det stundtals sensuellt åttiotalsdoftande ”Virgo”, på turné. Premiär för hennes smäktande popsånger om vuxenblivande, kärlek, frihet och sexualitet blir det i Kalmar.

Kalmarsalen, Kalmar, 8 april

Ellen Sundberg

Tonsättningarna av Bodil Malmstens dikter har gett visartisten Ellen Sundberg en Grammis-nominering. Skivan ”Ett bloss för Bodil Malmsten” var först tänkt som en föreställning, men pandemin kom emellan. Nu blir det till slut turnépremiär.

Babel, Malmö, 28 april