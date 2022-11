Lucy Ellmann gör ett tusensidigt besök i en avgrundsdjup amerikansk vardag

Roman Lucy Ellmann ”Ankor, Newburyport” Övers. Eva Åsefeldt Albert Bonniers förlag, 1049 sidor Visa mer

Problemet med den stora amerikanska romanen är ofta att den är så stor. Det är min första tanke när Lucy Ellmanns ”Ankor, Newburyport” dimper ned; mer än tusen tättryckta sidor där huvudpersonens inre monolog löper på i ett tempo som måste beskrivas som hektiskt. Den röst som talar är också mycket amerikansk: en före detta universitetslärare som efter en cancersjukdom tillfrisknat men ändå blivit kvar i hemmet, där hushållssysslor tar upp största delen av hennes tid, framför allt bakande av körsbärspajer hon säljer till olika affärer och serveringar i småstaden Newburyport, Massachusetts.

Huvudpersonen lever alltså i dagens USA, medan författaren Lucy Ellmann, född 1956 i Illinois, numera är bosatt i skotska Edinburgh. Men den tradition hon skriver mot och in sig i är den som tar en stor, stor tugga ur den egna samtidshistorien, den sorts roman vi förknippar med författare som Thomas Wolfe, Norman Mailer eller Don DeLillo, för att nämna några som levererat tegelstenar man inte kommer runt.

Men ”Ankor, Newburyport” gräver mycket djupare i en geografiskt mer begränsad värld, som egentligen utgörs just av småstaden och ett liv som utan att vara tragiskt ändå blivit kringskuret. Det är bakandet, det är barnen, det är turer i småstaden och möten med flyktigt bekanta och grannar, och en make Leo som ibland är där men ofta borta. Och in i denna värld skär de stora hoten. Skolskjutningar, klimatförändringar, utdöende djurarter, en värld som tycks på väg att drucket snubbla in i nya krigstillstånd, och inte minst extremiseringen av politiken, här personifierad av en alldeles orange president. Blandat med märkliga, rentav osammanhängande fakta som singlar genom ett, som det visar sig, mycket välutbildat och nyfiket huvud.

”Ankor, Newburyport”

Den form som denna avgrundsdjupa vardag presenteras i är vad litteraturkurserna kallar ”inre monolog”. Större delen av texten är de långa, flödande meningar vi förknippar med den sortens berättande, avbrutet av korta stycken med vanlig meningsbyggnad som skildrar en bergslejonhona och hennes omsorg om sina ungar – en verklighet som pågår parallellt med vår bakande huvudpersons liv, kanske alldeles intill. Det ska och bör sägas att översättaren Eva Åsefeldt förtjänar en medalj för associationsbanor som snyggt växlats över på svenska spår – och ännu en för uthållighet.

Det finns skäl att stanna i vad formen gör med berättelsen. Ju mer jag sugs in – och tidvis stöts bort – av ett monotont tilltal som ändå skapar ett suggestivt tunnelseende in i romanens värld, desto mer märker jag att jag sitter och funderar över själva skrivarten. Det är säkert avsikten.

Tekniken förknippas med klassiker som James Joyce ”Ulysses”, med Molly Blooms avslutande monolog, eller Virginia Woolfs ”Mrs Dalloway”. Det är nu en sanning med modifikation: såväl Joyce som Woolf hämtade rytm och tonfall från Shakespeare. Inre monolog, som lite slött brukar ställas på hyllan ”20-tals-modernism” är nog snarare ett sätt att tala som gradvis bryter fram ur litteraturen själv. Men vad formen syftar till är att tvinga läsaren att hålla uppmärksamheten mycket nära ett enskilt perspektiv och dessutom avbilda ett tankeflöde så realistiskt som möjligt – infall, sidospår, intryck som färgar in uppmärksamheten när vi, som i detta fall, står och bakar.

Men Joyce lät Molly filosofera i sextio sidor eller så; Woolfs romaner är korta och inte sällan uppbrutna i flera röster. Ellmann tar ett fast tag om min nacke och säger: nu stannar du i den här världen i tusen sidor. Huvudpersonen har inget val, och det har inte du heller. Det finns en vrede i texten som är uppfordrande: varför skulle du slippa undan att ta del av ett liv du trodde du kunde avfärda som glanslöst?

En smällkall vinterdag är huvudpersonen nära att frysa ihjäl i sin bil och bli en del av frostmönstren därute.

Tidvis blir det hypnotiskt som i en bra Claude Simon-roman. Man skolas in i en ganska grå och med sorgkanter försedd vardag – inget blev ju som det var tänkt – där märkliga scener och epifanier ändå bryter igenom; ett märkligt störtregn fångar familjen på dess utflykt till gallerian och vardagen blir något annat, inte katastrofalt men kringflutet och sorlande annorlunda. En smällkall vinterdag är huvudpersonen nära att frysa ihjäl i sin bil och bli en del av frostmönstren därute. Försöket att fånga en enskild verklighet, så nära man kan komma den med ord, leder tankarna till Karl Ove Knausgård när denne är som bäst.

Men det kan inte hjälpas att formatet också blir romanens fiende. Om en del av de stora romaner jag nämnde ovan brukar man ibland fråga: den är jättebra, men hade den blivit sämre om den varit hundra sidor kortare? ”Ankor, Newburyport” är en roman som man simmar sträckor i snarare än sträckläser, och ibland får man kallsupar. Mer ”Finnegans Wake” än ”Ulysses”. Men den är en bedrift. Det bästa betyg man kan ge en text kommer här: när man (med aningen värkande handleder) lagt denna bjässe ifrån sig och öppnar en annan roman kan orden där plötsligt tyckas lite förströdda och kanske… ostämda. Den effekt en roman har på ens eget språk är förstås det verkliga värdet på dess vikt.

