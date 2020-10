Ludwig Göransson: 'Star wars'-melodierna tog mig till andra planeter och universum

I början av nittiotalet köpte den åttaåriga Ludwig Göransson ett litet set med fyra blockflöjtar. Den stora basblockflöjten blev hans favorit. I samma veva hörde den Linköpingsfödda pojken signaturmelodin till ”Star wars” för första gången.

– Jag hörde musiken utan att ha sett filmen och jag minns hur melodierna tog mig ut till andra planeter och universum, säger han på en knastrig telefonlinje till hemmet i Los Angeles.

Nästan trettio år senare har Göransson vunnit en Oscar för musiken till ”Black Panther”, en Grammy för Childish Gambinos ”This is America” och nu senast en Emmy för tv-serien ”The Mandalorian”. Arbetet med andra delen har precis avslutats och har premiär i slutet av oktober.

– Säsong två kändes som en naturlig fortsättning på den här resan. Jag hade etablerat en ljudvärld som jag ville spinna vidare på, berättar Göransson.

Serien tar språng i George Lucas ”Star wars”-värld, men utspelar sig mellan ”Return of the Jedi” och ”The force awakens”. Här nere på jorden svepte en coronapandemi över planeten under inspelningen av andra säsongen.

– Det var lite annorlunda … pandemin försvårade en hel del praktiska moment, som att orkestern var tvungen att sitta utspridd med en större yta mellan musikerna. Vi kunde inte heller ha brass- och blåsinstrument i samma rum som stråkinstrument, berättar han.

När Ludwig Göransson tog sig an projektet fick han återvända till pojkrummet och flöjtsamlingen för att återskapa den där första känsloupplevelsen av ”Star wars”. Han stängde av datorn och höll sig i sin studio i en månad. Det skulle inte låta som John Williams klassiska signaturmelodi, i stället var han ute efter något organiskt.

– ”Star wars” har kanske den mest kända filmmusiken som någonsin skrivits och kanske den bästa. Jag ville gå tillbaka till den känslan jag träffades av när jag för första gången hörde filmens kända melodi. Det enda sättet var att låsa in mig i min studio och omringa mig av instrument som jag spelade som barn, berättar den trettiosexåriga kompositören och fortsätter:

Ludwig Göransson Svensk kompositör som är född 1984 och uppvuxen i Linköping. Flyttade till Kalifornien för att studera på University of Southern California som tjugotvååring. Aktuell med Christopher Nolans ”Tenet” och säsong 2 av ”The Mandalorian” som har premiär 30 oktober. Har tidigare komponerat musiken till ”Black Panther”, ”Creed”, ”Fruitvale station” och ”Venom”. Har arbetat med musiker som Childish Gambino, Travis Scott och Alicia Keys. Belönades med en Grammy för Childish Gambinos ”This is America”, en Oscar för ”Black Panther” och nu senast en Emmy för ”The Mandalorian”. Visa mer

– Instrument ger så mycket tillbaka, liksom den rösten, responsen och akustiken man får. Det var en meditationsupplevelse. Instrumenten i studion började leda mig in på en väg som övergick till ett pussel: blockflöjten ledde mig till trummorna, trummorna till pianot, pianot till gitarren.

Musiken är som en egen rollfigur i serien och förmedlar de känslor som vi tittare inte ser.

I ”The Mandalorian” är huvudkaraktären, som spelas av Pedro Pascal, ständigt klädd i en hjälm som täcker ansiktet, så att inget ansiktsuttryck kan skönjas. Melodierna spelar således en stor roll när det handlar om att skapa rätt stämning.

– Musiken är som en egen rollfigur i serien och förmedlar de känslor som vi tittare inte ser. Jag ville att det skulle låta så intimt som möjligt och förmedla en känsla med bara en eller två noter. Det är blockflöjten som utgör huvudpersonens tema. Den är väldigt enkel men upplevs desto närmare, beskriver Göransson.

Elisabeth Debicki och John David Washington i ”Tenet”. Foto: Lifestyle pictures / Alamy Stock Photo

I Christopher Nolans senaste film ”Tenet” såg arbetet med ljudbilden inte fullt lika meditativt ut. Både handling och dramaturgi utmanar det linjära tidsrummet. Tillsammans jobbade Nolan och Göransson i ett och ett halvt år för att skapa en ny musikupplevelse. För att ljudsätta filmens tema – inversion – ”manipulerades de organiska ljuden med de elektroniska”, så att dessa inte går att urskilja.

Hur gestaltade du ett icke-linjärt tidsrum?

– Jag var tvungen att tänka om helt. Jag ville förvränga instrument på ett sätt som jag aldrig tidigare gjort. Det finns en scen där John David Washingtons huvudperson stampar i en vattenpöl men händelseförloppet är omvänt så att vattnet hamnar på hans sko och sedan stampar han. Då kände jag att så ska musiken låta.

Och hur låter det?

– Jag hade tre slagverkare som spelade rytmen i huvudtemat. Så spelade jag in det och vände det baklänges i min dator. Sedan spelade jag upp det för musikerna som försökte efterlikna hur det lät. Så spelade jag in trummorna och sedan vände det baklänges en gång till. Vi arbetade på ett liknande sätt med orkestern. Jag skrev noterna baklänges och så spelade vi in det, sedan vände jag om musiken igen.

Inför varje film försöker Ludwig Göransson hitta kunskap och inspiration om världen han gestaltar, åtminstone så nära det går att komma denna fiktiva. I arbetet med filmen ”Creed” besökte han boxningshallar och spelade in ljudet av slag i ringen. I ”Black Panther” följde han den senegalesiska sångaren Baaba Maal, som senare kom att medverka i ett av filmens musikspår.

Baby Yoda i ”The Mandalorian” Foto: Disney+

I ”The Mandalorian” ville Favreau ha en ljudbild som flörtar med västerngenren. I ”Tenet” försökte Göransson återställa Protagonistens värld. Ofta jobbar han i olika teman, där varje rollfigur eller avsnitt har ett eget spår, till exempel har den meme-vänliga och ack så bedårande Baby Yoda.

– Jag försöker alltid göra något unikt för den film eller tv-serie jag jobbar på. I ”The Mandalorian” är varje avsnitt som en egen liten film och då har jag gett dem ett varsitt tema. Jag haft turen att få jobba med regissörer som har uppmuntrat mig och gett mig fria händer till att skapa något nytt.