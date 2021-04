Luminous Kid vibrerar av loj värme men aldrig av lättja

Singer-songwriter/Folk Luminous Kid ”At the end of the dream” (Marble Fox Records/The Satchi Six) Visa mer

En stor dos vindlande och pockande gitarr, närmast spindelvävslik sång, sparsmakade körer, havsljud och så ett stråk av stråkar. Vips, så har man… Olof Grinds konst- och musikprojekt Luminous Kid.

Som fotograf är Grind redan ett etablerat namn och som skivdebutant visar han prov på ett tonspråk som känns äkta och okonstlat. ”At the end of the dream” genomsyras av en lågmäldhet som minner om Elliott Smiths, men som 'samtidigt präglas av en intim, närmast febrig känsla. Som den av att vakna i sängen under en av årets hetaste dagar.

Albumet vibrerar av en loj värme men aldrig av lättja. Melodierna är avskalade och enkla, men sällan tråkiga. Allt medan låttexterna håller förvånansvärt hög kvalitet i sitt nagelfarande av kärlek för kärleks skull (kanske också till vilket pris som helst), stormig förälskelse och avgrundsdjup rädsla.

Att amerikanska Phoebe Bridgers gästar med en tungvrickande spoken word-insats i singeln ”Mountain crystals” är en av skivans höjdpunkter. Den vackra ”A restless heart would rather float in space” är tveklöst en annan.

Bästa spår: ”A restless heart would rather float in space”

