Lunds studentsångare kastar loss i svallande körsång

Körmusik Amy Beach, Veijo Tormis, Anders Hillborg med flera ”Sea fever” Christian Schultze och Lunds studentsångare (Swedish society/Naxos) Visa mer

Går man långt tillbaka så var det framför allt skogarna och bergen som hördes i musiken – från susande flöjter, stötande horn och skallande ekon. Det var först vid förra sekelskiftet och den gryende modernismen som havet fick ett eget sound, med musik som kunde framkalla en tidlös rörlighet, den nyckfulla mystiken i det oceaniska.

Det är detta uttryck som svallar fram på Lunds studentsångares nya album ”Sea fever”. Här hörs anrop på förliga vindar som gör att man kan sätta segel och fara västerut. Suggestiva böner, blandade med vilda måsskrin, över dem man älskar som befinner sig till havs. En stillsamt suckande roddtur och en havsvaggvisa som nynnande lugnar: ”Asleep in the arms of the of slow swinging sea”. Det är mycket vackert.

Stormarna rasar, men de är inte alltid hotfulla eller ödesdigra. De kan också symbolisera det som väcker oss till liv. Den ”havsfeber” som skivtiteln syftar på är just den starka drift som i alla tider fått människan att lämna land och segla ut mot horisonten, vilket också gör albumet till något av ett soundtrack till Oskar Kroons Augustprisvinnande roman ”Vänta på vind” från 2019. I denna körmusik är havet självt närvarande, ett element som vi lockas av från djupet av oss själva. Så låt ankaret gå: ”Blow high! Blow low!”

Bästa spår: ”Sea fever”, ”Muistse mere laulud”

