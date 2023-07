Lydia Sandgren: Finns det någon plats för författare i Göteborg?

Göteborg firar 402 år och det har sannerligen varit händelserika århundraden. Från att ha varit en liten, befäst stad vid Göta älv har staden expanderat åt alla håll och kanter. Dess bullrande, bultande hjärta har varit hamnen, handeln och industrin; dess blodomlopp de arbetare som under 1900-talet gjorde produktionen möjlig.

I år passerade staden 600 000 invånare och allt pekar på att vi blir fler. Sedan en tid pågår ett exempellöst byggande. Höghus skjuter ur marken, lyftkranar avtecknar sig mot den disiga skyn, nya kvarter och stadsdelar tar form där ögat vant sig vid grushögar och parkeringsplatser. Här och var ligger stadens inre blottat i vidsträckta gropar: det är den stora underjordiska tågtunneln. Sprängningarna mullrar djupt nere i marken.

Mot bakgrund av all denna aktivitet finns anledning att fråga sig vilka idéer och ideal som utmärker stadens existens. Vad syftar denna explosiva förändring till? Ur vad är den sprungen? Och hur är det egentligen ställt med Göteborgs självbild?

Som Sveriges andra stad blir Göteborg ofta beskyllt för att lida av ett mindervärdeskomplex. Mycket tyder på att detta är en korrekt diagnos. Möjligen i kombination med identitetsförvirring – varven är borta, Volvo sålt till ett kinesiskt bolag; vad skall nu särskilja oss? Göteborgarna tröttnar aldrig på att betona havsvattnets sälta och räkornas förträfflighet. Vi framställer gärna en viss sorts go tjötighet som en unik dygd och inkarnerar den vid behov. Om stadens diminutiva storlek kommer på tal pekar vi västerut: vi är en port mot Europa, mot världen.

Did you know that Gothenburg is called Little London, frågade jag min brittiska redaktör häromsistens.

Nej, det visste hon inte.

Jag tvivlar på att någon annan än en göteborgare skulle få för sig att kalla Göteborg för Lilla London. Vi är för övrigt oöverträffade ifråga om att äga vår egen kliché. I sin nyutkomna Göteborgsbok ”Lilla Valparaiso” berättar Olav Fumarola Unsgaard om en taxichaufför som levererar ordvits på ordvits, utan en gnutta ironi. Jag känner igen detta: en särskild svindel som inträffar när bilden av något sammanfaller med verkligheten. Det inträffar när min granne Harald Treutiger refererar till vår trappuppgång som ”svalen”.

Men salta vindar och gött tjöt räcker inte som existensberättigande. Stadens under många år drivande politiker Göran Johansson (S) drev idogt idén om Göteborg som ”evenemangsstad”, vilken uppenbarligen föll i god jord hos ett antal näringsidkare, för staden uppvisar numera en tydlig rörelse i riktning mot det bombastiska. Göteborg, verkar man tänka, skall erbjuda världen riktigt stora saker. Stora konserter. Stora fotbollsturneringar. Stora kanelbullar. Stora mässor. Och inte minst stora byggnader. Höghus efter höghus har börjat dyka upp över hela stan. I Gårda strävar blanka kontorsskrapor mot skyn, vid Järntorget reser sig Hotel Drakens mörka monolit.

Gothiahotellens balanserade tripp-trapp-trull-silhuett ska få sällskap av ett fjärde jättetorn. Och så har vi förstås Karlatornet, vars bärande idé är att vara högst i Sverige. Man behöver inte ingå i stadens legendariska freudianska falang för att reagera på detta beslutsamma uppförande av uppåtpekande, avlånga, enorma byggnader – härvidlag har Serneke och Stordalen försett staden med lågt hängande frukt för en lång tid framöver.

En av byggnaderna beskrivs under rubriken ”internationellt affärscentrum på ny halvö”. Är det Dubai vi talar om?

Någon form av självhävdelsebehov tycks hur som helst vara i svang. Det faktum att en femtedel av Karlatornets lyxlägenheter ännu är osålda och att antalet outhyrda kontorskvadratmetrar ökar, vittnar om att byggnaderna inte helt och hållet vilar på nödvändighetens grund. Det hindrar inte byggherrarna från att planera ytterligare ett dussin kontorskomplex, vilket Göteborgs-Posten skrev om 16/6: hus på 26, 23, 19 och 17 våningar, sammanlagt många tusen kvadratmeter. En av byggnaderna beskrivs under rubriken ”internationellt affärscentrum på ny halvö”. Är det Dubai vi talar om? Hongkong? London?

Skyskrapor brukar vanligtvis uppstå på platser där ett stort antal människor är intresserade av att befinna sig på en begränsad yta. Av byggboomen att döma skulle man kunna tro att det rör sig om en stad som aldrig sover, där börsen bultar och välklippta män tränar på gym klockan två på natten, där taxibilar kryssar fram i en ständig rusningstrafik och ett stort antal människor i sidenblus bara vill kliva ur klackarna och ta en drink.

Bild 1 av 2 Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Fasaden på Jacy'z. Foto: Tomas Ohlsson

Men Hisingen är inte Manhattan, och Karlatornets boende kommer att ha utsikt över skogar och åkrar. Många av höghusen är uppmärksamhetssökande på ett sätt som antyder sviktande självförtroende: det enda de tycks kunna erbjuda staden är spektakulära fasader. De liknar uppsluppna utropstecken och tillför något av skojigt stoj i stadsbilden, låt vara på samma estetiska nivå som en hjärtemoji eller en fyrtiofemåring på skateboard. Ett av dem inrymmer ett hotell vars namn – Jacy’z – fångar estetiken väl. Det räcker inte att vrida tillbaka klockan två år för att begripa sig på detta pseudoamerikanska, kvarterskrogsmässiga namn; det vittnar om en enfald som överskrider tidsandans vanliga dumhet.

Ibland får man känslan av att hela staden helst skulle förvandlas till nöjespark: attraktioner, utsiktstorn, varför inte en linbana över älven? Liseberg är en underbar plats, men dess magi blir möjlig just för att parken är avgränsad från den vanliga vardagsstaden. Ändå verkar lisebergifieringens idé ha fått fäste hos kommun och byggherrar.

Ola Serneke, ägare till byggföretaget bakom Karlatornet, verkar inte särskilt nedslagen av de osålda bostadsrätterna; han räknar med att man årligen kommer att dra in 100 miljoner per år i biljettintäkter. Folk vill förstås se utsikten, och för detta tänker han sig att de ska betala mellan 200 och 500 kronor.

”Karlatornets boende kommer att ha utsikt över skogar och åkrar.” Foto: Tomas Ohlsson

Under åren kring Göteborgs 300-årsjubileum färdigställdes den numera emblematiska Götaplatsen. Den öppna ytan runt Carl Milles Poseidonstaty ramas in av tre kulturbyggnader i skarven mellan klassicism och funktionalism: Konstmuseet (1923), Stadsteatern (1934), och Konserthuset (1935). Byggnaderna är anspråksfulla och seriösa; de ger intryck av att vara i stadens tjänst.

2020-talets höghus tjänar först och främst sina ägare.

Det nya vore så mycket lättare att välkomna om det inte vore för att det beledsagades av den berömda göteborgska rivningsivern. Detta är grävskopornas och grushögarnas stad. Hela stadsdelar har utplånats, snabbt och osentimentalt. I synnerhet har arbetarkvarteren rykt, men också självaste Avenyn har varit föremål för uppsluppen skövling; där återstår knappt hälften av vad som en gång räknades till stadens förnämsta bostäder.

I skrivande stund jämnas Flickläroverket med marken. Det ser mörkt ut för den gamla delen av Universitetsbiblioteket, där Martin Berg, huvudperson i min roman ”Samlade verk”, en gång förälskade sig i Cecilia Wikner. Det vackra Valhallabadet är för närvarande utsatt för en oroväckande kommunal entusiasm.

Vid Pustervik har 1800-talshus fått ge plats för ett nybygge som visserligen är ganska lyckat, men icke desto mindre en representant för det göteborgska historieföraktet. Som vanligt är det splitternytt och svindyrt. ”Sjangdobla våningar”, har mäklaren skrivit i prospektet; ett inverterat eko av ett Klas Östergrenskt luguber.

Det verkar sällan spela någon större roll hur älskat ett kvarter eller en byggnad är av invånarna själva. Många göteborgare är måna om stadens historia; man gör vad man kan för att bevara och förvalta. Ibland stoppas rivningarna och husen räddas kvar till eftervärlden. Till följd av organiserade ansträngningar från bland annat föreningen FASAD har Länsstyrelsen nyligen förbjudit rivning av ett landshövdingekvarter i Kville. Historien upprepar sig så som den upprepat sig många gånger om: fastighetsägaren suckar, anför det vanliga argumentet att husen är så slitna att det är bättre att riva och bygga nytt, och ämnar överklaga (GP 17/6).

”I Göteborg skriver vi inga dikter, här skriver vi fakturor” heter det i ett berömt citat. Det är förstås lätt att motbevisa: dikter har de facto författats på göteborgsk mark. Men kanske speglar citatet fortfarande en skärva av sanning, beroende på vad man menar med ordet Göteborg. Finns det någon plats för konstnärer och författare i evenemangsstaden? Får vemodet rum på Hotell Draken? Kan skyskrapornas blanka ytor tjäna som underlag för Sturm und Drang och framtidsfantasier? Vart ska man ta vägen med sina misslyckanden, med känslan av att livet förfelats och drömmar grusats?

Lydia Sandgren debuterade med hyllade romanen Samlade verk – som till stor del utspelar sig i just Göteborg. Foto: Tomas Ohlsson

För tjugo år sedan sjöng stadens store skald om hur han ramlar dåliga gatan fram, men numera kan bostadsrättsinnehavarna sova lugnt; på de gemytliga gator där Göteborgsfamiljens etablissemang radar upp sig likt polerade pärlor riskerar man inte längre att stöta på några unga poeter. Den rusiga desperationen kan upplevas i kontrollerad form på Ullevi.

När GP:s förre kulturchef Björn Werner flyttade till Stockholm gjorde han upp med Göteborg i en lång artikel (SvD 12/20 2022). Det är en bister påminnelse om att kärleken till en plats inte springer ur putsad perfektion och praktiska lösningar. Werner ringar in en särskild sorts bitterljuv kärlek vars objekt är stadens oförlösta potential; det som hade kunnat bli bra, men aldrig blir det. ”Att älska Göteborg är att gå ner för Första långgatan genom ett piskande kallt duggregn en sen eftermiddag i november – och trivas med det”, skriver han och konstaterar: ”Det är svårt. Men det går.”

I samma artikel ställer sig stadsarkitekten Björn Siesjö tveksam till göteborgarnas tendens att fästa sig vid stadens skevheter, ”[att hylla] Bladerunner-havet av asfalt mellan Första långgatan och hamnen som något bra.”

Men man måste förstå att göteborgarna romantiserar parkeringsplatser: det är att göra dygd av nödvändighet. Staden är på många ställen så konstig, otillräcklig och idiotiskt planerad att den som försöker älska den inte har mycket val annat än att hylla det skeva och skitiga, det dumma och fula.

När skymningen tätnar under parkernas kastanjer är det inte ”Dans på Brännö brygga” som skvalpar runt i minnet utan ”Bängen trålar”

Och här visar sig en annan av Göteborgs självbilder: den aviga staden. En smula förfallen och förfelad, med något slumpmässigt hoprafsat över sig, lite bric-a-brac, lite andrasortering. I Vasastaden ligger sjangserade studentkrogar vägg i vägg med ordenssällskap och strippklubbar, det luktar avgaser och överallt springer råttor. När skymningen tätnar under parkernas kastanjer är det inte ”Dans på Brännö brygga” som skvalpar runt i minnet utan ”Bängen trålar”. Det finns en viss sorts sommardagar, när solen gassar mot Aschebergsgatans branta backe, det bullrar och smäller från något bygge, en fjortis i vita brallor susar förbi på elsparkcykel och alla ljud dränks av en skramlande spårvagn. Då är staden sant europeisk.

Musikkritikern Martin Nyström ringar in något av denna svårfångade stämning när han beskriver Göteborg som en centrumlös och icke-hierarkiserande plats, ”en stad som oavbrutet uppstår där man minst anar det” (Arche 84-85). När folk frågar vilka platser man måste besöka i Göteborg vet jag aldrig riktigt vad jag ska svara. Det är väl bara att – ja, gå, vill jag säga. Sätta sig någonstans och se vad som händer.

Och förmodligen händer ingenting. Mitt liv i staden liknar tångens vajande rörelser: än hit, än dit, fångad av vågorna, en rörelse utan särskild riktning eller syfte. Det är något helt annat än ett evenemang, som ju utgår från att något inträffar. Helst något jättestort och oförglömligt, som man dessutom kan betala inträde till, boka hotellrum för och tipsa sina kollegor om i lunchrummet.

Göteborgs företagare kommer att fortsätta skriva sina fakturor, och poeterna sin poesi. Skall de någonsin mötas? Tja, vem vet, det finns en chans – på en spårvagn någonstans.

Lydia Sandgren är författare och psykolog. 2020 fick hon Augustpriset för debutromanen ”Samlade verk” som utspelar sig i Göteborg.