Lydia Wistisen: Därför klarar barn klimatkrisen bättre utan pekpinnar

Det finns ett starkt samband mellan barn, miljökris och hållbar utveckling. Oro och rädsla, förväntningar och hopp om förändring staplas på de unga generationernas axlar. Handlingsplanen för FN:s Agenda 2030 i Sverige poängterar till exempel vikten av att engagera ”nya generationer” och lyfta ”barns och ungas perspektiv” i stärkandet av det svenska hållbarhetsarbetet. När förskolans Läroplan uppdaterades 2019 la man till flera formuleringar som syftar till att öka barns miljömedvetenhet. Numer ska varje barn ges möjlighet att utveckla sin förståelse för ”naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”. Samtidigt larmar Bris om allt fler samtal från unga som fylls av känslor av maktlöshet och ångest då de tänker på klimatet.

Jag deltog i våras i Svenska barnboksinstitutets årliga Bokprovning och fick i uppgift att läsa alla miljöfrågeinriktade barnböcker som getts ut 2019. Institutet – som läser all barnlitteratur som ges ut i Sverige – hade sett en markant ökning av böcker på tema miljö redan 2018. Klimatförändringar, utrotningshotade djur och återvinning dök upp i allt från bilderböcker för de minsta, till faktaböcker och romaner för de lite äldre. Under arbetet med Bokprovningen fick jag ständigt frågor av typen: Kan litteraturen hjälpa barn till ökad medvetenhet och minskad ångest? Vilka böcker engagerar? Vilka är bra?

Svaret på den första frågan är enkelt: både ja och nej. Litteratur har förmågan att såväl förändra läsaren som att lindra hens oro, självklart kan den även trigga rädslor och spä på känslor av vanmakt. Oavsett resultat är tanken bakom majoriteten av de miljöorienterade barnböckerna att inge sina unga läsare hopp om framtiden.

Ett lysande exempel på det finns i Oskar Kroons Augustprisvinnande ölivsskildring ”Vänta på vind” (Brombergs). Mellanårsromanen avslutas med en löftesrik beskrivning av människor och djur som likvärdiga delar av samma stora ekosystem: ”Och livet på ön bara pågår. […] Skvallret fortsätter på onsdagskvällarnas pub, fåglarna fortsätter sjunga. Men längst där ute på havet reser sig valarna över ytan utan att någon kan se dom. Dom bara finns där, fast ingen vet.”

Orden ”fåglarna fortsätter sjunga” är intressanta. De kan läsas som en blinkning åt den amerikanska biologen Rachel Carsons banbrytande ”Tyst vår” (1962), som brukar beskrivas som starten för 1960-talets miljörörelse. I inledningen skildrar Carson ett läskigt tyst naturlandskap. Man har besprutat med giftiga bekämpningsmedel så att först insekterna och sedan fåglarna dött. Skillnaden mellan Kroons och Carsons beskrivning av djurlivet naglar fast den mellan gestaltningar av miljöfrågor för barn respektive vuxna. ”Vänta på vind” förmedlar en känsla av hopp.

När det kommer till de frågor som rör barnböckernas kvalitet och förmåga att engagera är svaret mer komplicerat. Allt sedan 1960-talet har man understrukit att en allmän mentalitetsändring från en antropocentriskt till en ekocentrisk natursyn är nödvändig för utvecklingen av en mer hållbar livsstil. Ett antropocentriskt perspektiv utgår från människan som hierarkiskt överordnad naturen och menar att vi har rätt att exploatera och bruka den efter behov. Ett ekocentriskt perspektiv däremot ser på människa och natur som jämställda, sammanflätade och djupt beroende av varandra. För att förändra det ojämlika maktförhållandet mellan natur och kultur måste människor sluta se på sig själva som stående över alla andra levande organismer.

Hur denna attitydförändring ska gå till är något vuxenvärlden brottas med just nu och viljan att engagera barn i miljöfrågor avspeglas i allt från organiserad lek till teaterpjäser, barnprogram och böcker. Forskning visar emellertid att barns ekoliteracitet framför allt utvecklas i mötet med litteratur och annan konst som likt ”Väntan på vind” utgår från en ekocentrisk natursyn. Deras ekologiska läskunnighet, förmåga att förstå hur ekosystem fungerar samt hur man utifrån den kunskapen skapar ett hållbart samhälle, gynnas med andra ord av en viss typ av kultur.

För det första tror jag inte att den typen av råd förändrar synen på människans relation till naturen särskilt mycket. För det andra finns här ett glapp mellan tron på barnets kompetens och dess faktiska möjligheter. Eftersom det inte är barn som köper mat, flygbiljetter eller kör bil går det att fråga sig om råden egentligen är riktade till barnens föräldrar? Jag hoppas det. Annars är det som upplagt för en ökad känsla av maktlöshet och konflikter med föräldrar som inte orkar ta cykeln.

Flera verk skildrar också barn som tar till handling och blir miljöhjältar. Redan på 1960- och 70-talen, under miljörörelsens etableringsfas i Sverige, fokuserade man på den unga generationen. Tidiga miljökampanjer som ”Håll naturen ren” och ”Håll Sverige rent” var delvis riktade mot barn, som skickades ut i naturen för att städa upp efter en vuxenvärld som innerligt hoppades på en bättre morgondag. Kanske grundas dylika förväntningar i en romantisk syn på barnet som rent, oskyldigt och stående närmare naturen? Det goda barnet som sätter sig upp mot makthavare, talar sanning och räddar världen är en etablerad gestalt i västerländsk kultur. Den återfinns i allt från H. C. Andersens ”Kejsarens nya kläder” (1837) till Suzanne Collins dystopi ”Hungerspelen” (2008) och återspeglas i mycket av mediernas rapportering kring aktivisten Greta Thunberg. Den går även igen i barnböcker om henne och andra liknande duktiga flickor som söker få omgivningen att förändra sina vanor. Valentina Camerinis snuttifierande biografi ”Greta Thunberg: Ingen är för liten för att göra något stort” (övers. Margareta Zetterström, Lind & Co), Elin Eks senaste mellanårsbok om ”Athena” (Bonnier Carlsen) och Flora Majdalawis bilderbok ”Havets skatt” (övers. Magdalena Wernefeldt, Fenix) är några exempel.

Ett verk som ifrågasätter bilden av det goda barnet som ska rädda världen är Henrik Ståhls mellanårsdystopi ”Till Vial: 8400 dagar kvar” (Bonnier Carlsen). Boken utspelar sig i en framtid där jorden är mer eller mindre obeboelig på grund av miljökatastrofer och efterföljande krig. Fjortonåriga Gladys och hennes lillebror Keaton befinner sig ensamma på rymdskeppet Otosan på väg mot en främmande planet som kallas för ”Vial – mänsklighetens nya chans!” Skeppet skulle egentligen ha räddat 7.000 rika jordbor undan krisen men allt gick fel. Syskonen representera alltså mänsklighetens chans. I stället för att skildra ännu en hjälte visar Ståhl att den typen av förväntningar är en alltför tung börda för två barn. Bilden av det kompetenta barnet ifrågasätts och deras sårbarhet framhävs i stället. Gladys drömmer om att bli räddad, inte rädda världen.

Utöver de många verk som explicit ägnar sig åt olika typer av miljöfrågor har det även getts ut ett par barn- och ungdomsböcker som mer indirekt uppmuntrar till reflektion. Det är främst i den delen av utgivningen som en mer ekocentrisk natursyn framträder. I tidigare nämnda ”Vänta på vind”, Monika Vaicenavicienes faktabok ”Vad är en flod?” (Opal), ekopoesin i Athena Farrokhzads och Kristoffer Folkhammars samlingsverk ”Berör och förstör: Dikter för unga” (Rabén Sjögren) samt Linda Bondestams bilderbok ”Mitt bottenliv” (Berghs) ges läsaren möjlighet att reflektera över relationen mellan människa och natur som ett förhållande grundat i samspel och beroende. Särskilt Bondestams radikala gestaltning av förstörda ekosystem bjuder på en hisnande tankevolt.

En utmärkt sammanfattning av de motstridiga miljöbudskap som möter barn i den samtida litteraturen finns i Shaun Tans bildroman ”Berättelser från innerstaden” (övers. Ulla Roseen, Lilla Piratförlaget). Ett uppslag visar en man som står med armarna om ett får framför svarta tavlan i en skolsal. Texten lyder: ”’Respektera fåret’, manade läraren oss. ’Vi har så mycket att tacka det för. Ullen som håller oss varma, köttet som ger näring, till och med mjölken, benet och skinnet, alltihop värt mer än guld för den här staden.’” Barnen ställer sig på kö för att turas om att trycka ett öra mot fårets mjuka kropp men störs av den stank som väller in från hamnen där ett enormt fartyg med boskap samtidigt lastas. ”’Respektera fåret!’ ropade läraren när vi häftigt bullrade ut ur rummet, hans röst lät desperat, den bröts. Vi ansträngde oss hårt för att tänka på något annat, något bra, något så enkelt som att slippa läxan, medan vi lämnade honom där med armarna om det stackars fåret.”

Tans gestaltning av hur vuxenvärlden uppmanar barnen att respektera naturen samtidigt som hela samhället gör det motsatta, är klockren. Vissa barnböcker är som läraren, de ignorerar den krassa verkligheten och ställer höga krav. Andra väcker tankar och diskuterar utan pekpinnar. Jag tror möjligheten till reflektion är avgörande i formandet av morgondagens ekomedborgare. Hoppas 2021 innehåller fler böcker som ifrågasätter människans dominans över naturen, engagerar och uppmuntrar till förändring.

