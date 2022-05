Lykke Li: ”Jag fastnade i en bild av kärlek”

I koreografen Pina Bauschs videoverk ”The fall dance” faller en kvinna handlöst framåt. En man fångar henne. Hon faller. Sekvensen upprepas om och om igen, i flera minuter.

När den svenska artisten Lykke Li började skapa sitt femte album ”Eyeye” såg hon den dansen framför sig.

– Jag hade gått igenom en turbulent period och blivit besatt av idén om repetition, berättar hon från andra sidan en skärm, uppkrupen i en soffa i hemmet i Los Angeles.

– Jag kände att jag hade hamnat i min egen repetition, jag bara fortsatte att göra musik av det jag går igenom privat. Samtidigt började jag utforska mina mönster, jag gick i anknytningsterapi och psykedelisk terapi. Jag förstod att min hjärtesorg visserligen relaterar till personer jag varit tillsammans med, men den är också något jag burit med mig sedan barnsben.

Efter turnén med albumet ”So sad so sexy” från 2018 kände hon också att hon behövde skala ner. Även det blev ett brott med mönster. Hon lämnade sitt stora skivbolag och bad Björn Yttling, som producerade hennes första album, att komma till LA. Hon ville tillbaka till kammaren, säger hon, där allting började.

– Jag ville tillbaka till musiken som jag gjorde när jag var 18, till transen jag hamnade i då. Jag ville göra något bara för mig, något mänskligt, som svettades och andades.

Hon pekar mot det ljusa vardagsrum som breder ut sig bakom soffan. Utanför fönstren skymtar en trädgård, ljusgrön i den kaliforniska majsolen.

– Vi hade ingen tekniker, inga trix, det var bara han och jag och en synth och en gitarr i det här rummet. Och så började vi packa upp allt det jag gått igenom känslomässigt, allt det som jag var inne i då.

Inför släppet av ”Eyeye” lämnade Lykke Li sitt stora skivbolag. ”Jag ville göra något bara för mig, något mänskligt, som svettades och andades.” Foto: Jonnie Chambers

Hon beskriver albumet som en gåva till sitt 18-åriga jag – till den Lykke Li som satt instängd i sovrummet och skrev låtar till det som 2008 skulle bli debutalbumet ”Youth novels”. Med ”Eyeye” sluter hon cirkeln, hon är tillbaka på kammaren och tillåter sig att upprepa mönstren en sista gång. Resultatet är en ljud- och bildvärld där den romantiska besattheten får lov att välla över.

– Min bild av kärlek har varit väldigt influerad av filmer, poesi och konst, men det är ofta en ganska destruktiv kärlek som romantiseras där. Jag fastnade i det. Därför var det härligt att få göra konst av repetitionen, så att jag kunde gå vidare.

Just repetition löper som ett tema, inte bara genom albumets låtar utan också genom de visuella sekvenser som utgör albumets andra halva: sju loopar om en minut vardera som regisserats av Lykke Lis vän Theo Lindquist. I den första av dem rör sig den kvinnliga och den manliga huvudkaraktären, spelade av Lykke Li respektive Jeff Willbusch (”Unorthodox”) omslingrade i en vild dans som aldrig tar slut. I en annan kör sångerskan fort genom ett dunkelt Los Angeles, där neonljus och nattöppna diners passerar som i en uppskruvad dröm.

När Lykke Li började tänka på livets cykler och hur allt upprepas blev hon också fascinerad av just loopen som form. Förutom Pina Bausch nämner hon konstnären Marina Abramović som en inspirationskälla, och hur hon i sitt performanceverk ”Relation in space” springer in i en man, igen och igen.

Det korta formatet passar dessutom samtiden, säger hon, ”och det finns något spännande i att vara kontemporär”.

– Musikvideon är stendöd. Det som gäller nu är filmerna i telefonen, de där looparna på Instagram eller Tiktok som man så lätt ramlar ner i. Det går inte längre att kontrollera hur folk tar sig an konst.

Därför kan man också se filmerna i oordning – även om det finns en kronologi. Det viktiga är känslan de frammanar, menar Lykke Li. Hon beskriver dem som nyckelscener, som tillsammans med musiken bildar en större berättelse, som löper från kärlek till besatthet till bråk och tillbaka igen.

Är det en kärlekshistoria?

– Ja, det är min, eller hennes, kärlekshistoria. Det är drömmen om vad som kan bli. Man kan ju vara besatt av någon och inte kunna släppa filmen som börjat i ens huvud, fastän verkligheten kanske är en annan. För henne är det en kärlekshistoria. Han spelar en roll.

För Lykke Li handlar ”Eyeye” också om kvinnlighet, eller om kvinnliga fantasier.

– Så fort vi träffar någon startar ju den där filmen i huvudet. Vi börjar drömma. Det sägs att kvinnor har ett högre medvetande, att vi ser och känner mer, kanske är det därför.

”Eyeye” är alltså ett slags uppbrott med uppbrottsalbumet, en uppgörelse med att göra musik av det mest privata. Men varför? Är det verkligen ett problem, att göra konst av det som skaver i ens liv?

– Ja, det är därför jag nu slutför cirkeln, säger Lykke Li. Jag kommer säkert att göra det igen, men det känns som att mitt uttryck har varit väldigt ungt, på något sätt. Jag har bett om att bli sedd och älskad, ”håll mig, gå inte”. Nu är jag på en plats i mitt liv där jag i stället vill ha ett balanserat hemmaliv, och där jag vill komma åt något mer poetiskt i konsten.

Det är en övergång som inte är helt enkel, fortsätter hon, särskilt inte som kvinna i popvärlden.

– Det går inte riktigt att åldras i den världen. Jag har inte hittat några bra exempel på det. Men i konstvärlden finns ju till exempel Cindy Sherman, och hur hon hela tiden styr sitt eget visuella uttryck. Så vill jag också jobba, jag vill ta in det visuella mer i det jag gör, jag vill gå in och ut ur roller och arketyper.

När jag frågar vilken arketyp hon själv ligger närmast svarar hon att det är för privat för att prata om. Hon är över lag mån om att hålla privatlivets detaljer utanför rampljuset. När mina frågor blir närgångna säger hon ifrån, eller för in samtalet på något annat, tillbaka till skapandet.

”Jag har alltid haft problem med att vara på en och samma plats, men nu har jag kommit över det”, säger Lykke Li om pandemin. Foto: Jonnie Chambers

Ångrar du att du gjort musik av ditt privatliv?

– Nej, jag kan inte ångra något som har förändrat hela mitt liv, det som gör att jag får skapa i dag. När man spelar och sjunger kanaliserar man ju också något som är större än en själv. Det är vackert.

Vad som kommer nu, efter farvälet till kärleksalbumet, vet hon inte: ”Det är väl det som är att vara människa.” Kanske gör hon musik, kanske inte. Kanske får konsten ta mer plats. Just nu arbetar hon med en videoinstallation, ett slags allkonstverk som är tänkt att dränka ett rum i bild och ljud. Samtidigt fortsätter albumet att leva en tid till. Snart ska hon ut på sin första turné sedan före pandemin.

– Vi får se hur det går att återvända till ett sådant sinnestillstånd. Så känns det väl för alla just nu. Men jag hoppas att den här scenshowen kan bli mer filmisk än mina tidigare, mer som konst eller en teaterföreställning där jag kan gå in i en karaktär. För just nu trivs jag bäst i mjukisbyxor.

Hon drar upp benen i soffan, lutar sig mot kuddarna bakom.

– Den här tiden har varit som en lång meditation, och jag har insett att jag har tyckt om det. Jag har alltid haft problem med att vara på en och samma plats, men nu har jag kommit över det. Jag har hittat magin i vardagen.