Lyriskt och läckert med horn och violin

Konsert Verk av César Franck och Ethel Smyth Kungliga Filharmonikerna. Dirigent: Tobias Ringborg. Solister: Andrej Power, violin och Martin Schöpfer, horn. Scen: Konserthuset, Stockholm.

Att klassiska konserter blir helt och hållet inställda är sällsynt, men det händer. Som i onsdags då Kungliga Filharmonikernas hedersdirigent Sakari Oramo fick feber i sista stund. Trots att programmet bestod av inte bara ett, utan två riktiga rariteter ryckte Tobias Ringborg heroiskt in på torsdagen – med den äran. Sakta men säkert har den brittiska tonsättaren och suffragetten Ethel Smyths musik tågat in i Konserthusets repertoar, men att hennes dubbelkonsert för horn och violin från 1927 inte spelats här tidigare är obegripligt.

Det rör sig förvisso om en ovanlig instrumentkombination, men i orkesterns egna konsertmästare Andrej Power och solohornist Martin Schöpfer visade sig finnas två ypperliga, intimt samspelande solister. Musiken är lyrisk och läckert skiftande mellan en närmast kammarmusikalisk salongsromantik och storslagen orkesterprakt. Något som här hanterades med mycket fin balans mellan soloinstrument och orkester.

Smyth skrev sin konsert sent i livet, plågad av tilltagande dövhet. Mittensatsen, adagiot, bär titeln ”Elegy (in memoriam)”, men till minne av vem har många frågat sig. En teori är tonsättaridolen Johannes Brahms, inte minst eftersom instrumentationen påminner om dennes horntrio. Kanske handlar det också om hågkomsten av hela den musikaliska tradition som Smyth menade att första världskriget hade slagit i spillror. Som ung hade hon studerat komposition i sekelskiftets trendigaste tonsättarcentrum Leipzig, där hon umgicks i kretsen kring just Brahms och Clara Schumann.

I den tyska skolan befinner sig även César Francks cykliska ”Symfoni d-moll”, något flitigare framförd, men ändå långtifrån en stapelvara. Den belgisk-franske tonsättaren var framför allt verksam i Paris, men vurmade – inte helt populärt – för den Wagnertyska traditionen. Särskilt förtjusande är Allegrettosatsen med sin solomelodi i engelskt horn över pizzicatoplockade stråkar och harpa. Ringborg kramade även ut kraften ur dynamiken och belönades välförtjänt med touche av orkestern för sitt bragdinhopp.

