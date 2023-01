Lysande om den passionerade Lotten von Kræmer

Biografi Anna Williams ”Diktarhjärtat. Lotten von Kræmers litteraturliv” Albert Bonniers förlag, 493 sidor Visa mer

Att läsa Anna Williams biografi om Lotten von Kræmer är att skämmas lite grann för att vara litteraturkritiker. Boken handlar om ett diktarhjärta, om ett behov av att skriva som är så starkt att det inte låter sig hindras av den urgamla ordning som säger att den som är bra får, den som är dålig bör låta bli.

Så enkelt är det naturligtvis inte heller, för ibland hyllas även de relativt talanglösa, därför att skenet bryter in; den sortens oklara överenskommelser som ger en och annan författare oförtjänt gott rykte.

Lotten von Kræmer hade inte den turen. Det uppstod aldrig något sken kring henne som fick kritiker och författarkolleger att dadda med hennes diktning.

Och lika irriterande som de oförtjänt hyllade kan vara för ett kritikerhjärta, lika mycket önskar jag när jag läser Williams biografi att det hade kunnat finnas en parallell litteraturvärld i Lottens fall, där hon hade fått vara en hängiven författare bland andra som älskade att skriva, där offentliga omdömen inte villkorade deras passion.

Det här är vad 440 sidor med Lotten von Kræmer gör med mig: jag blir lojal med hennes livsdröm. Även om jag tycker att hon skrev dåliga dikter och även om glimtarna ur till exempel hennes pjäs ”Drottning Åsa” antyder att hon även var en riktigt dålig dramatiker.

Anna Williams är litteraturprofessor i Uppsala och ordförande i Samfundet de nio – det sällskap von Kræmer lade grunden för när hon dog 1912, genom sitt testamente och sin ärvda förmögenhet. Med ”Diktarhjärtat” ger hon donatorn en sorts upprättelse. Inte därför att biografin är överslätande vad gäller författarskapet, men därför att den lyfter fram ett kvinnoöde som förtjänar respekt just för passionen, för demokratikampen, för kärleken till litteraturen och för det skört och intensivt mänskliga i henne.

Lotten von Kræmer föddes 1828 och växte upp på Uppsala slott. Hennes pappa var friherre och landshövding och hennes mamma kom från pengar – lysande förutsättningar. Men hon föddes alltså nästan hundra år innan den kvinnliga rösträtten och Williams biografi är en smärtsam påminnelse om den direkt bisarra tillvaro som intellektuella kvinnor var hänvisade till under hela 1800-talet.

Trots att Lotten umgicks i akademiska kretsar i Uppsala, träffade Erik Gustaf Geijer och Per Daniel Amadeus Atterbom, var gäst i Malla Silfverstolpes salong och nära vän med Thekla Knös, blir man gråtfärdig av hur förhandlingen mellan kvinnlighet och tänkande ständigt pågår: det går inte riktigt an. All lust till litteratur och till ett verksamt liv måste hela tiden balanseras med försäkringar om att kvinnlighet ingår i all strävan.

Inte minst blir det tydligt i relationen med estetikdocenten Sten Johan Stenberg, senare kommerseråd i Stockholm. De två var hemligt förlovade under femton år, från 1855 när von Kræmer var 28 år och Stenberg tio år äldre. Hon är enormt förälskad av breven att döma, han är inte ointresserad, men strängt upptagen av att hon ska lägga av med skrivandet och visa att hon är redo att bli en hustru enligt tidens främsta krav, det vill säga en kvinna i hemmet, på behörigt avstånd från offentligheten.

Anna Williams är hänsynsfullt objektiv, förmodligen är Lotten en aning påfrestande och Stenberg djupt konservativ, det är en alltför svår kombination. Men som läsare vill man bara skrika rätt in i bokens flydda tider att ”Släpp honom för fan, Lotten, släpp fixeringen så att du kan bli öppen för andra!”

En psykologiskt intressant aspekt av Lottens diktarhjärta är om hon vägrar göra som han säger och sluta snegla mot parnassen, därför att hon anar att han är ett omöjligt objekt. Eller om längtan efter att bli en del av den skrivande offentligheten är viktigare än kärleken.

Effekten blir i alla fall densamma – det tar slut och hennes strävan mot parnassen fortsätter.

Minnet av det aldrig fullbordade förhållandet blev ett ständigt tema, oavsett i vilken genre Lotten von Kræmer prövade sig fram. Kanske passade det henne att odla den omöjliga kärleken på bekostnad av all realism och med starka inslag av förnedring – därför att hon behövde den otillgänglige Stenberg som musa.

Anna Williams är professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Foto: Sara Mac Kay

Överhuvud taget är tåligheten för förnedring en intressant del av den gestalt som framträder i biografin. Lotten von Kræmer får ta emot stenhårda smällar, men verkar tåla det ovanligt väl. En del av tåligheten, som Williams konstaterar, kan hänföras till hennes adliga och förmögna uppväxt, till känslan av medfödd utvaldhet. Annat är bara en läggning. Den gjorde henne inte minst viktig för den unga kvinnorörelsen, skulle jag säga.

Det blir väldigt tydligt hur konservativa män – dagens altright-krigare så väl som dåtidens akademiledamöter – blir särskilt provocerade av radikala kvinnor i debatten. Ett av de värsta utbrotten Lotten von Kræmer drabbades av kom från Carl David av Wirsén 1887, ständig sekreterare i Svenska Akademien. Han blev rasande därför att ”hon uppmanade [honom] att vara mer uppmärksam på samtiden”. Han svarade med en smädedikt, full av övertydliga anspelningar på att hon var en kärring: ”den gamla fjäderdrägten/var ruskig att se på”.

Det krävdes alltså en enorm tålighet av den tidens aktivister. Men något i Lotten von Kræmer hade förmågan att se långt fram. Hon trodde inte att den ofrihet hon själv levde i skulle bli bestående. Hon var tidigt entusiastisk inför den gryende socialdemokratin och hon gav sig själv rätten att hålla sig med en privat och modifierad gudsbild – om allt detta skrev hon i tidningar och i sina egna verk.

”Diktarhjärtat” är en oerhört rik biografi och berättelse om 1800-talets Sverige, om än elitversionen. Den är svår att lägga ifrån sig när man väl har vant sig vid den annorlunda premissen: det är inte en framgångssaga. Den handlar inte om en genial penna, eller om en särskilt lyckad individ. Den handlar om en hörselskadad kvinna som skapar sig ett liv i utkanten av offentligheten med hjälp sin djupa längtan, pappas pengar och ett nästan obegripligt självförtroende.

Anna Williams skriver: ”Hon ville bli läst, men tryckte bok efter bok utan att slå igenom. Detta är också ett författarliv.”

Den vemodiga utgångspunkten gör ”Diktarhjärtat” till en på många sätt unik biografi, åtminstone i den svenska utgivningen. Själva idén att berätta historien om det – faktiskt – misslyckade författarskapet, ger en särskild laddning till livsberättelsen. Här finns ingen genihistorians dramaturgi, varken som missaktad i sin tid och sedan postumt äreräddad, eller som en skildring av ett uppåtstigande i livet.

Den dramatiska ironin inträder ändå. Eller om man ska kalla det en marxistisk ironi – för i slutändan är det ju pengarna som är det allt avgörande. Lotten von Kræmer är ihågkommen i den svenska litteraturen, eftersom hennes testamente skapade ett samfund som varje år delar ut miljonbelopp till svenska författare.

Innan hon dog beställde hon en gravsten, en obelisk där hon presenteras som ”författarinna”. En minst sagt spetsig bild av hur enskilda galningar i stökigt samarbete med kollektivet förändrar historien.

