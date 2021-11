Lysande samspel i Noréns ”Tiden är vårt hem”

Teater ”Tiden är vårt hem” Av Lars Norén Medverkande: Rebecka Hemse, Henrik Norlén, Jacob Ericksson, Léonie Vincent, Sofia Ledarp, Magnus Krepper, Natalie Minnevik, Sven Ahlström, Annika Hallin, Johannes Bah Kuhnke. Regi: Eirik Stubø. Scenografi och kostym: Erlend Birkeland. Ljus: Ellen Ruge. Mask: Maria Lindstedt. Scen: Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm. Speltid: 3 tim 45 min inkl. paus. Visa mer

En återkomst, och en uppenbarelse. Nu när den norske regissören Eirik Stubø har hittat tillbaka till Kulturhuset Stadsteatern, som han lämnade för Dramaten under visst buller 2015, gör han det med ett relativt ospelat Lars Norén-stycke. Kanske är det speltiden som har avskräckt teatrarna tidigare, för annars är ”Tiden är vårt hem” en sommarpjäs med evergreen-kvaliteter. Och mycket mer publikfriande blir knappast den framlidne dramatikern.

Det vore eventuellt falsk varudeklaration att kalla ”Tiden är vårt hem” för upplyftande, men den är onekligen fylld av formuleringsglädje. En annan rolig sak sa Norén själv i samband med pjäsens premiär 1991, när han motsatte sig idén om teater som terapi: ”Tvärtom tror jag skrivandet kan fördröja eller konservera problem och trauman.” Följaktligen är det här en pjäs som handlar om att komma hem, bryta upp och längta bort – men varje gång människorna hamnar vid ett vägskäl väljer de en återvändsgränd in i sig själva.

Liksom i den mer namnkunniga ”Som löven i Vallombrosa” från samma år, som senare blev tv-teater, har ”Tiden är vårt hem” tydliga drag av Tjechov. Här samlas och återförenas en grupp människor under några sommardagar på Österlen. Inga björkar eller körsbärsträd syns till, inga fallna löv heller. Däremot börjar den stukade plantageägaren Erik (Johannes Bah Kuhnke) prata om att han saknar skånsk bokskog när han är i Afrika och jakarandaträden när han är hemma i Sverige. Frågan är bara vilken längtan som är att föredra.

Till skillnad från i ”Som löven i Vallombrosa” rör det sig inte om flera generationer som stöts och blöts, utan om en internuppgörelse mellan syskon och barndomsvänner. Papporna är nyligen döda och begravda, medan en gammal mamma får sömntabletter i rabarberkrämen. Det är alltså hög tid att medelålderskrisa, nu när de själva hamnat längst fram i kön till döden. Fyra-fem nyanser av äktenskapsgräl bjuds det på, varav ett par redan resulterat i separationer.

I inledningen är scenen nästan öde, så när som på några enkla utestolar och ett par lampställningar. Det är inte första gången Stubø placerar en svensk darling i en svart box. År 2016 satte han upp Ingmar Bergmans ”Den goda viljan” på Dramaten. Då som nu ligger inte fokus på insmickrande scenografi, och våra rollfigurer är snarare utlämnade i teaterrymden.

Frågan är om universum förtjänar våra känslor, heter det träffande nog vid ett tillfälle i ”Tiden är vårt hem”. Människorna talar ut i tomma intet, når sällan fram till varandra, inte minst i pjäsens tredje akt där den kontrapunktiska dialogen inskärper avståndet mellan dem.

En videoprojektion med halvt dunkla miljöbilder tronar i bakgrunden. Ljussättaren Ellen Ruge låter stundom ljuset reflekteras i golvet som på ett stilla hav. Norén och Stubø verkar dela en förkärlek för jazziga ljudfonder. Här är det framför allt Chet Baker, och besläktade vemodsstämningar. Plus Gunnar Wiklunds försvenskade insjungning av ”Can't help falling in love”.

Med upplösta rumsliga gränser kommer plötsligt rösten från en annan plats på scenen, men samspelet sker med en sådan exakthet och musikalitet att det sjunger om uppsättningen. Inklusive stela pauseringar mellan vänner från förr och låsta positioner mellan äkta makar. Mindre övertygande känns Noréns tonårsfigurer som ska genomskåda föräldrarna. Och det blir en på gott och ont överlång efterfest med alla inblandade där syret börjar ta slut, även i själva teatersalongen. Men långa stunder är det ungefär så bra som teater över huvud taget kan bli.

Här ingår Magnus Kreppers kroppsspråk som bredbent bonde, som klagar på sådant som bönder klagar på, men redogör också för det förunderliga släktskapet mellan Proust och Pessoa. Ungefär lika mallad, och besjälat spelad, är Jacob Ericksson som den känslomässigt oåtkomlige författaren och läkaren Jakob som flyttat till Stockholm.

Ensemblen är lysande överlag, men Rebecka Hemse är stjärnan i svärtan som krigsjournalisten Anna. Som när hon får höra att hon är älskad på djupet replikerar att hon faktiskt skulle vilja bli älskad på ytan. Nej, ”Tiden är vårt hem” är alltså inte terapi, men exponering för spirituell och andlös scenkonst kan vara nog så trösterikt.

Läs fler scenrecensioner och andra texter av Jacob Lundström.