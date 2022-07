Två stora båtfilmssatsningar putsas och fejas och görs i denna stund klara för att kasta loss. ”Göta Kanal - vinna eller försvinna”, i regi av Emma Molin har premiär 29 juli, Ruben Östlunds ”Triangle of sadness” lägger ut den 7 oktober. Race mellan motorbåtar på Göta Kanal eller havskryssning med lyxfartyg, man vet att missöden väntar.

”Ruben Östlund chockar Cannes med spyorgie” var rubriken när denna tidning rapporterade från filmfestivalens visning av ”Triangle of sadness”. Östlund arbetar i en rik tradition då han skickar ut privilegierade rollfigurer på ett lyxigt kryssningsfartyg och sen låter dem skrika om nåd medan ett vredgat hav får dem att studsa som pingisbollar mellan väggarna.

Bil, tåg och flyg kan människor på film ta bara för att komma någonstans. Men färder med båtar och skepp görs ofta med haveri, bokstavligt eller bildligt, i sikte. På film är vattnet en yta där man förlorar fotfästet. Framför allt om man är en rik eller fåfäng.

Richard Lesters ”Juggernaut” (1974) har allt en kryssningshatarfilm ska ha. Festlig avgång med paradorkester på kajen i Southampton, serpentinregn från skeppet Britannic som ska ta passagerarna till New York, inbäddade i lyx. (Hur de nu vågar borda ett fartyg som rimmar på ”Titanic” och avgår från Southampton) och, ute till havs, ett dödligt hot i form av tidsinställda bomber under däck. Det är en kallsvettig och alldeles för lite känd nagelbitare med flera fina stjärnor, bland annat en ung Anthony Hopkins och den karismatiska Richard Harris som sjungande bombdesarmerare. Men filmens största tillgång kan vara den lilla klotrunda Roy Kinnear i rollen som skeppets lekledare, med svetten flödande under uniformen försöker han få de glåmiga passagerarna att lära sig dansen lambeth walk, om det så är det sista de gör i livet. Han är ett levande haveri, drunkningsdöden personifierad där han hojtar och fäktar med armarna inför ett hav av stum likgiltighet.

Shelley Winters i partyhatt på ett symboliskt nog helt upp-och nervänt fartyg i katastrofrullen ”SOS Poseidon” (1972), är en lika desperat syn. Men Gene Hackmans pastor kämpar för att få passagerarna att odla lite ryggrad inför det annalkande slutet: ”Gud vill ha modiga själar!”

I film skickas rika ut på vatten för att lära sig en läxa. De möter någonting de inte har en chans att betvinga. I ”The wolf of Wall Street” (2013) tog Martin Scorsese lustfyllt ut svängarna när börshajen Jordan Belfort (DiCaprio), på semester i Europa, plötsligt tvingar sin muttrande men ja-sägande kapten att styra lyxbåten mot Monaco, trots att hård sjö väntar. När sedan stormen rasar och kaptenen desperat försöker hålla skeppet på rätt köl stretar sig Belfort upp på bryggan och skäller ut honom: ”Vad fan är det som pågår här?! Vattenskotrarna har åkt överbord!!”

Glöm vattenskotrarna, glöm helikoptern på taket. Glöm hela den 170 fot långa yachten, Belfords tjusiga penisförlängare, för drömmar om kraft och potens lever också farligt på vatten. Båtfärder har länge använts för att förlöjliga mäns uppblåsta fåfänga, vare sig den är uppbackad av pengar eller inte.

I ”Öster om Shanghai” av Alfred Hitchcock (1931) lever det unga Londonparet Fred (Henry Kendall) och Emily (Joan Barry) ett stilla medelklassliv, till ett arv väcker Freds streberinstinkter. Han köper biljetter till en kryssning där han äntligen ska få vimla med överklassen. I stället blir han först liggande sjösjuk i hytten och därefter svindlad av en ”prinsessa”, en skojare som vet att fåfänga män är världens lättaste byte.

I det mest legendariska båthaveriet av alla, ”Titanic”, går både rik (Kate Winslet) som fattig (Leonardo DiCaprio) till botten. Där är det snarare ingenjörernas, redarna och själva den optimistiska tidsandan som är uppblåst till megalomani och möter sin nemesis.

Önationen Storbritannien är sedan gammalt en leverantör av berättelser om missöden på vatten

Men även en liten båt kan knäcka en man. Dan Ekborgs fjantiga kapten i Hasse och Tages ”Att angöra en brygga” (från 1965 men fortfarande på andra plats efter ”Sällskapsresan” på den senaste gjorda listan över de mest sedda svenska filmerna) lyckas aldrig ta sig sista meterna fram till en kräftskiva i skärgården, bara för att han vägrar att göra något så mesigt som att lägga till med hjälp av motor: ”Man är väl seglare!”. Båten blir förstås sittande på grund och en blöt och kall kapten Ekborg hittar inga bättre kläder än en extremt fjollig sorts byxdress i chiffong. All auktoritet är väck.

Mönstret med maskulinitet som hotas vid vattenfärd går igen i de mest skilda genrer. Det finns paralleller mellan soliga ”Att angöra en brygga” och ruskiga ”Den sista färden” (1972), där fyra storstadsgrabbar ger sig ut på flodfärd med kanot. En av dem, en liten uppblåst försäkringsförsäljare spelad av Ned Beatty, flinar åt de avsigkomna bergsborna inför avresan och får snart betala ett högt pris i en utstuderat förnedrande våldtäkt.

Så illa går det inte mellan stadsborna och Hasse Alfredsons sturiga fiskargubbe Garbo i ”Att angöra en brygga”. Fast på sitt sätt är han en oförarglig spegelbild av bergsborna i ”Den sista färden”, ett slags förlängning av den natur som fina folket tror sig kunna kontrollera.

Att ”Den sista färden” är regisserad av en engelsman, John Boorman, är kanske inte någon slump. Önationen Storbritannien är sedan gammalt en leverantör av berättelser om missöden på vatten. Originaltiteln till Hitchcocks kryssningsfilm, ”Rich and strange”, är en del av ett citat från William Shakespeares pjäs ”Stormen”, där kungen av Neapel lider skeppsbrott och ”Robinson Crusoe”, den kändaste haveristen av dem alla, var förstås också engelsman.

Polsk-engelske författaren Joseph Conrads bakgrund som sjökapten gav extra trovärdighet till hans berättelser om vådliga vattenfärder. Mest känd är väl ”Mörkrets hjärta” (1902), filmad av Francis Ford Coppola som ”Apocalypse now” (1979), men ”Lord Jim” kanske ändå är hans magnum opus. Där stukas förste styrman Jims höga tankar om sig själv när han får en chans att vara hjälte och istället överger ett sjunkande skepp med 800 pilgrimer.

”Lord Jim” har filmats två gånger, som stumfilm 1925 och med Peter O'Toole 1965. Den senare, i regi av Richard Brooks (finns att strömma), är visserligen en klen ersättning för romanen, men får i alla fall fram vad som kan sägas vara den dramatiska urberättelsen om den inbilske mannen som stukas av havet.

Börshajen Jordan Belfort, strebern Fred från London, Dan Ekborgs kapten Kalle, Beattys försäkringsförsäljare Bobby och en hel båtlast rikingar i Ruben Östlunds guldpalmsvinnare har, tillsammans med en myriad andra sorgliga sjöfarare, alla gått i Lord Jims blöta fotspår.

