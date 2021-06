M.C. Taylor tröstar oss med att det blir bättre i morgon

Americana Hiss Golden Messenger ”Quietly blowing it” (Secretly/Playground) Visa mer

Det är svårt att skilja Hiss Golden Messengers skivor åt, och kanske skriver han nästan samma sång om och om igen.

Influenserna är få. Det är Dylan, lite gammal southern rock, gospel och r&b, kanske lite väl mycket Allman Brothers i de svaga ögonblicken. Men det gör ingenting, för den där sången vill jag höra hur många gånger som helst.

Som så många andra har M.C. Taylor, låtskrivare och sångare i Hiss Golden Messenger, suttit instängd i sitt i hus i ett år. Inga turnéer, inga samarbeten. Men guldkanten är förstås att han kunnat skriva ostört och verkligen jobba igenom materialet.

I studion har han dragit in gitarristen Buddy Miller och folk från Dawes och Bonny Light Horseman. Musiken Taylor skapat handlar om tröst, om att det nog blir bättre i morgon.

Det har funnits tid där i källaren medan barnen sovit att tänka på alla misstag man begått, men att det finns en väg ut. Kanske blir det bättre i morgon. Det är som en bön. Harmonierna är varma och låtarnas tempon är som vanligt, när Hiss Golden Messenger gör musik, släpigt exakta, självsvängande och i samklang med något slags inre biologisk rytm som gör att man vaggas till ro.

Sen finns det, som vanligt, genremässigt knepiga låtar som går lite för långt in i sjuttiotalets sydstadsrock. Men det är väl kontrasterna som gör det.

Bästa spår: Way back in the way back

Läs mer om musik och fler texter av Po Tidholm