M. Ward gör Billie Holidays låtar till nästan nya

M. Ward är den rastlösa virtuosen som gång på gång visat att världens klanger påfallande ofta ryms i ett enda instrument. Som soloartist och singer/songwriter är han känd för sina minimalistiska, men ändå ovanligt rika kompositioner, magin i gitarrspelet och den intima rösten. Ibland sträv som sandpapper, oftare mjuk som sand.

På skivan ”Migration stories”, som släpptes för bara några månader sedan, experimenterade han med klagande syntar och nylonsträngar, lät kalla ljud möta varma i en ömsom tröstande omfamning, ömsom olycksbådande kollision. Allt inspelat analogt.

När han nu ger ut sin andra skiva för året, och den elfte i ordningen, är det inga vidsträckta ljudkulisser som byggs. På ”Think of spring”, M. Wards hyllning till jazzsångerskan Billie Holiday, tar han snarare ner det ännu mer, lämnar blott kvar röst och en plockande gitarr som stundtals rör sig mot blues.

Det kan tyckas vara ett djärvt att närma sig Holidays skiva ”Lady in satin”, som 1958 spelades in med en stråkorkester bestående av ett fyrtiotal personer, på det viset.

Men M. Ward är ingen duvunge, precis.

Han vet vad han gör, litar till fullo på det organiska när han plockar isär harmonierna och sätter ihop dem igen. Från ”Lady in satin” har han hämtat alla låtar förutom en och han är noga med att bibehålla originalinspelningens luftiga känsla, liksom den skavande sången i de smäktande kärleksballaderna. Det är musikaliskt återbruk utan stora gester och på så vis blir sångerna nästan som nya.

Bästa spår: ”I get along without you very well”

