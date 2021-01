Macaulay Culkin vill radera Trump ur ”Ensam hemma”-film

Uppdatering 210114 16.48. Artikeln har tillfogats en rättelse.

Idén kommer från Culkin-fans som kräver att Donald Trump omgående avlägsnas från filmen ”Ensam hemma 2 - vilse i New York”.

I familjefilmen dyker Trump upp i en scen där han berättar för den då tolvårige skådespelaren Macaulay Culkin hur man hittar till receptionen på Plaza Hotel i New York. Ett hotell som Donald Trump ägde när filmen spelades in, rapporterar The Guardian.

Fansen föreslår nu att den i dag fyrtioårige Culkin ska ersätta den avgående presidenten digitalt i filmen. Alternativ radera Trump från scenen och ersätta honom med en tom ruta.

Macaulay Culkin gör tummen upp för bägge alternativen. På nätsajten change.org föreslås det vidare att Trumps omgående raderas och ersätts med Joe Biden.

Filmens regissör Chris Columbus avslöjade nyligen att Donald Trump tvingade sig till rollen i ”Ensam hemma 2 – vilsen i New York” när den spelades in 1992. Det var hans krav för att filmteamet skulle få spela in scenen på hans hotell.

Rättelse: I en tidigare version förekom en felaktig uppgift om konversationen mellan Trump och Culkin i filmen.