Maciej Zaremba svarar: ”Ordet ’ljusskyggt’ är för svagt, vi talar om en mörkläggning”

I min artikel drog jag en dyster slutsats. ”…det räcker med en ljusskygg order från regionen för att en del läkare, sjuksköterskor och andra skall glömma både yrkesetiken och troligen också lagen. Vad är det som ger denna politiska nivå mellan kommun och riksdag en så demoraliserande kraft?”

Den frågan vill de ansvariga i Region Stockholm inte ens beröra i sina genmälen. Om det begåtts några fel på äldreboendena så var det inte deras ansvar utan kommunernas, menade de (18/10). De vill i stället fokusera på ordet ”ljusskygg”. Kan de bevisa att jag valt fel ord – måste jag ha fel också i övrigt. Det är taktiken som är upphovet till denna pseudodebatt.

Med denna formulering kan Eriksson och Bratt få ett mörklagt dokument att framstå som offentligt

Det gick inte så bra med bevisföringen i deras första inlägg. Länken som de påstod ledde till regionens regelverk från mars visade sig leda till ett dokument från maj. De ber inte om ursäkt för bluffen. De framhärdar: ”Dessa riktlinjer har alla varit publicerade på en öppen webbplats för att vem som helst ska kunna ha tillgång till dessa. Vid varje givet tillfälle har det aktuella dokumentet varit publicerat där.”

Det är listigt skrivet. Med denna formulering kan Eriksson och Bratt få ett mörklagt dokument att framstå som offentligt. ”Styrande regelverk” från den 20 mars var ju åtkomliga medan de gällde, ”det givna tillfället”, till slutet av maj. Sedan gömdes de undan. Medborgaren kan inte längre se vilka order som gällde när dödligheten på äldreboenden var som högst. De var inte offentliga när jag sökte dem i augusti och de finns inte nu heller på regionens webbsidor. Det kan förstås inte uteslutas att de finns i någon skrubb som inte ens DN:s datasnillen kunde hitta vägen till. Men för medborgaren är de oåtkomliga. ”Ljusskyggt” var nog för svagt. Vi talar om mörkläggning.

DN:s faktaredaktör Hugo Ewald har gått igenom historiken på regionens webbplats. Första gången dessa regelverk ens omnämns är två månader efter att de utfärdats, den 20 maj. Länken leder till en reviderad version.

Om du är för sent ute, efter den 22 maj, kan du inte längre läsa reglerna från mars

Men kan man säga att de var offentliga medan de gällde, mellan mars och maj? ”Tillgängliga för allmänheten”? Kanske. För den som fått följande vägledning:

Gå in på regionens webbsida. Klicka på ”Verksamhet”. Välj inte ”Nyheter” på nästa sida, välj ”Hälsa och vård”. Undvik att gå in på ”Om coronaviruset”. Försök inte med ”Kunskapsstyrning i vården”. Scrolla förbi ”Hälsa och vård – i dag och i morgon”, liksom färgbilderna på regionledningen. Allra längst ned, utan ikon, står det under ”Information och tjänster för vårdgivare” med liten stil: ”Till vårdgivarguiden”. När du är där tryck på ”Vården under covid-19-pandemin”. I rutan ”A till Ö om covid 19” välj ”S”, om du vet att det är ”styrande regelverk” det heter.

Om du är för sent ute, efter den 22 maj, kan du inte längre läsa reglerna från mars. Gå i stället till regionens diarium. Sök ”Styrande regelverk för patientflöden”, för nu vet du i alla fall att det är så de heter. Du får noll träffar. Försök med ”regelverk”. 400 träffar. Försök med bara ”styrande regelverk”. Framme! Du får rubriker på tio dokument under HSN 2020-0505. Alla dessvärre sekretessbelagda. (Av vem? Av Johan Bratt, densamme som härintill försäkrar: ”Dessa riktlinjer har alla varit publicerade på en öppen webbplats för att vem som helst ska kunna ha tillgång till dessa.”)

Ge inte upp, medborgare. Du kanske inte visste att regionen gärna sätter ”sekretess” på sådant som bör vara offentligt. Skriv till registratorn att du tänker överklaga hemligstämpeln i domstol. Och se, redan dagen därpå finner regionens jurister att handlingarna kan lämnas ut.

Hur många som tolkade det på annat sätt får vi kanske veta när Ivo och Coronakommissionen är klara med sin granskning

Det är vad region Stockholm menar med ”tillgänglig för alla”.

Den självklara fråga som uppstår är varför ett dokument som styrde över stockholmarnas rätt till vård – och som hundratals chefer fått i mars – inte blev allmänt känt förrän i maj, och då genom Eskilstuna-Kuriren. En läkare säger: ”Min första tanke när jag läste: vilket liv det blir om massmedia får se det här! Det kan ju tolkas som att funktionshindrade med covid-19 inte ska vårdas på sjukhus.”

Själv tolkade han det inte så. Nej, han larmade inte. Han hade annat att göra i mars månad 2020. Och han tyckte inte att det var läge att förvärra paniken. En annan doktor säger: ”Vi såg med en gång att vi måste ignorera dessa order. Vi skulle bedöma patienter som vi alltid gjort.”

Hur många som tolkade det på annat sätt får vi kanske veta när Ivo och Coronakommissionen är klara med sin granskning. Till dess får Björn Eriksson och Johan Bratt gärna tro att de saknar allt ansvar för att somliga av de äldsta och sjukaste nekades sjukhusvård.

P.S. Sekretessen för HSN 2020-0505 upphävdes av regionen på min begäran den 10 september.

