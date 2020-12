Macky serverar beska piller i fluffig sockervadd

Hiphop Macky ”Timeline” (Sony) Visa mer

Inom hiphoppen har ofta text och musik speglat varandra. Har det varit partaj som ska förmedlas har det varit partaj över hela linjen, i varje hedonistisk textrad, i varje dansant ton. Ska stämningen vara olycksbådande hotfull har råa rim parats med dov minimalism. Och så vidare. Det är självklart inget unikt för hiphoppen, men få andra genrer har drivit den linjen lika långt eller konsekvent.

Därmed uppstår relativt sällan effekten som kan uppstå när man i stället låter musiken kontrastera orden – ”you gotta dance to keep from crying” och allt det där.

Stockholmaren Macky hör till undantagen. Som en svensk raps motsvarighet till Paul Heaton lindar 23-åringen in sina ibland ganska beska piller till texter i musik av fluffig sockervadd. På debutalbumet ”Timeline”, efter ett flertal framgångsrika singlar (som den enorma ”PA PA”), skapar han och producenten Manny Flaco en förförisk mix av franskinfluerad hiphop och nordafrikansk pop, samtidigt som Mackys ofta hårda förortshistorier får en att haja till.

”Timeline” är långtifrån något helgjutet album, den ungdomliga energin och de riktigt hållbara idéerna tar slut innan skivan gör det, men i den där kontrasten mellan det poppiga och ordens tyngd finns tveklöst en stor charm.

Bästa spår: ”Super Mario”

Läs mer om musik och fler texter av Mattias Dahlström