Madonna gör film om sig själv

Filmen, vars manus Madonna skriver ihop med författaren och regissören Diablo Cody (”Juno”, ”Young adult”), har ännu ingen titel.

Under sin karriär har Madonna hunnit spela in flera filmer – alltifrån spelfilmer som ”Susan, var är du?” från 1985 till dokumentären ”In bed with Madonna”, som skildrade hennes turné 1991.

