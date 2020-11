Mads Mikkelsen kan ta över Johnny Depps storroll

Enligt The Guardian är Mikkelsen i samtal att spela trollkarlen Gellert Grindelwald i den tredje delen av JK Rowlings fantasyäventyr. Bakgrunden är de juridiska turerna kring Depps förtalsmål mot tidningen The Sun som har resulterat i att filmbolaget nu uppmanat honom att lämna projektet. Johnny Depp har hittills bara medverkat i en scen under inspelningen.

Mikkelsen uppges vara regissören David Yates förstaval för rollen. Till följd av covid-19-pandemin är filmpremiären av ”Fantastiska vidunder 3” framflyttad till juli 2022.