Magasin III speglar nyanserat den tysta pandemivåren

Utställning "En tyst vår vandrar genom lägenheten" Magasin III, Stockholm. Visas tom 19/6, samt hösten 2021.

I höstas slog Magasin III upp portarna igen efter att ha hållit stängt i tre år för en omformulering av verksamheten. Ett par veckor senare tvingades konsthallen stänga ned på grund av andra vågen. Nu nyöppnar man igen med försiktiga steg, dels med en samlingsutställning, dels med det nya sättet att arbeta, där publiken genom inbokade besök även kan ta del av det som sker bakom kulisserna.

För mig är det är oväntat grepp från en institution som inte gjorts sig känd för att arbeta med den form av kollektiva processer och deltagarbaserade projekt som annars blivit allt vanligare i konstvärlden. Nu handlar det inte om ”deltagande” i det här fallet, men i alla fall en vilja att erbjuda en fördjupad kunskap om utställningsmakandets processer.

Det ska bli intressant att se hur det fungerar. Det kräver definitivt en engagerad besökare för att ta det klivet, möjligen också en portion kulturellt självförtroende.

Den första utställningen efter återöppnandet lyfter fram verk från de egna samlingarna. Titeln ”En tyst vår vandrar genom lägenheten” är hämtad från en av de deltagande konstnärerna, Jockum Nordström, vars objekt i enkla material för samman erfarenheter från modernistiskt måleri och skulptur med miljonprogrammens rumsligheter.

Ja, det har varit en tyst vår, om än inte i biologen Rachel Carsons ursprungliga bemärkelse. Utställningens fokus på konstnärer som arbetar med olika rumsligheter och tillstånd – fysiska och mentala – är tydligt formulerat i förhållande till pandemins erfarenheter.

Stillbild ur Sam Taylor-Johnsons "Brontosaurus", 1995. Foto: Sam Taylor-Johnson
Träskulpturer av Primus Mortimer Pettersson på Magasin III. Foto: Jean–Baptiste Béranger
Jockum Nordström, "En tyst vår vandrar genom lägenheten", 2015. Foto: Per-Erik Adamsson

De flesta verken är gjorda från 1990-talet och framåt, men här finns också äldre arbeten, som Primus Mortimer Petterssons bemålade träskulpturer från 1950-talet eller LG Lundbergs målningar av stängsel från 1970-talet, som båda varsamt pendlar mellan ett måleriskt och ett socialt rum.

Eftersom jag uppenbarligen är gammal har jag sett flera av verken tidigare, när de ”uruppfördes”, och det är märkbart hur pandemiinramningen påverkar tolkningarna. Om Sam Taylor-Johnsons (tidigare Taylor-Wood) nakna dansande man i videon ”Brontosaurus” på den tiden (1995) mer förde tankarna till mental isolering så tänker jag nu på alla ensamrave som faktiskt måste ha ägt rum det senaste året.

Annika von Hausswolffs stenhårda fotografi av en tilltygad persienn, effektivt monterad på plexiglas, påminner däremot om att vissa saker inte ändrar sig det minsta, som mäns våld mot kvinnor.

Annika von Hausswolff, ”Forced Entry by Proxy”, 2004. Foto: Annika von Hausswolff

Utställningen är stillsam, nästan dov, och nyansrik i förhållande till temat. Här finns tonårsrum, stadsrum, instängda rum, inbillade rum, spiralformade rum, och så vidare.

Min favorit är Maria Lindberg, vars teckningar och fotografier har en alldeles egen tragikomisk sensibilitet. I ”Trying to get in between to persons” syns konstnären liksom i förbifarten nästla in sig in i det trånga mellanrummet mellan två personer på ett museum. Det är fantastiskt hur någon kan skildra ett tillstånd som på en gång är så tafatt och så manipulativt. Och på ett väldigt skönt sätt undgår verket att bli en illustration till alla frågor om ”hur har det varit under/hur ska det bli efter pandemin”.

