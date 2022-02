Magdalena Malm: Byråkrati hotar konstverket ”Evig anställning” men det finns en enkel lösning

Konstnärerna Goldin och Sennebys verk ”Evig anställning” som ska uppföras på station Korsvägen i Göteborg är hotat på grund av en regel i en statlig förordning. Detta framställs som ett olösligt problem, men egentligen finns en mycket enkel lösning.

”Evig anställning” använder konstprojektets produktionsbudget, som investeras på börsen, för att finansiera en anställning för en person vars enda uppgift är att checka in och ut på stationen varje dag. Verket undersöker växande klyftor i samhället till följd av tillväxt i kapital och vad arbete kan vara i framtiden. Det aktiverar också människors fantasi om vad de skulle göra med sina liv om de inte behövde arbeta.

I min roll som dåvarande chef för Statens konstråd var jag ordförande i juryn som utsåg Goldin & Senneby till vinnare i konsttävlingen för station Korsvägen. Att ett verk som ”Evig anställning” kunde vinna en tävling för offentlig konst var inte en självklarhet. Att det alls blev så var resultatet av ett långt och medvetet arbete för att utveckla offentlig konst så att också människor som inte besöker museer ska få möta den bästa samtida konsten.

På Statens konstråd arbetade vi med att öppna upp konstområdet och skapa förutsättningar för konstnärer. I Västlänken kunde konstnärerna komma in på ett mycket tidigt stadium. Detta betydde att konstverk inte placerades på en avgränsad plats utan integrerades i stationsrummen. På Korsvägen är därför hela stationen nu anpassad för konstverket ”Evig Anställning” – om konstverket inte genomförs kommer göteborgarna få resa till och från en spökstation – en plats som förlorat sitt innehåll.

Juryn för tävlingen, där både projektansvariga för Trafikverket och kvalificerad konstkompetens ingick, var totalt enig om att ”Evig anställning” var det bästa tävlingsbidraget. Trafikverket kvalitetsgranskade alla förslag men missade då den så kallade Kapitalförsörjningsförordningen som bland annat reglerar hur statliga medel får betalas ut till stiftelser och som nu hindrar att konstverket genomförs.

Med tanke på det borde Trafikverket visa lite större vilja att lösa problemet och ge Statens konstråd en mer rimlig tid än utlovade tre månader för att hitta en alternativ finansiering.

Men det finns en ännu enklare och bättre lösning. Regeringen kan nämligen medge undantag från förordningen i särskilda fall och ”Evig anställning” är ett sådant särskilt fall. Det är ett viktigt och nyskapande konstverk som stoppas av en regel som aldrig var avsedd för konst. Ett fall där konstnärlig frihet hotas av byråkrati.

”Evig anställning” är långt ifrån ett konstverk bland andra. Det är ett av de största och mest uppmärksammade verken i Sverige under det här decenniet. Kunskapen om konstverket har spritts över världen. Flera hundra spontanansökningar om tjänsten har kommit in från bland annat USA, Taiwan och Senegal, och ”Evig anställning” kommer, om det genomförs, att skapa samtal och tankar hos människor under de närmaste 120 åren.

Visionära konstverk bryter gamla ramar, det är ett skäl till att de riskerar att inte kunna genomföras, det har vi sett förut. Ett mycket sorgligt exempel är Jonas Dahlbergs konstverk ”Memory Wound” som skapades för att hedra offren för massakern på Utøya. Konstverket är ett av de starkaste i vår tid, men i Norge lyckades man inte hålla i hela vägen och verket blev aldrig uppfört. Sverige har nu möjlighet att inte göra om samma misstag. Om regeringen och kulturministern menar allvar med sitt tal om konstnärlig frihet kan de på nästa regeringssammanträde besluta om ett undantag från Kapitalförsörjningsförordningen för ”Evig anställning”.

Bästa kulturminister, Jeanette Gustafsdotter, låt Göteborgarna få detta konstverk – de vill ha det och de förtjänar det.

