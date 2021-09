Maggie Gyllenhaal gör imponerande regidebut med Elena Ferrantes bok

En brittisk medelålders litteraturprofessor (Olivia Colman) åker på solosemester till Grekland för att vila ut. Ganska snart blir hon fixerad vid en ung mamma (Dakota Johnson) och hennes dotter som hänger på samma badstrand. Mötet med dem öppnar ett inre slukhål och triggar igång förträngda känslor som leder till att hon är tvungen att konfronteras med sitt förflutna. Psykodramat ”The lost daughter” blir en skuldtyngd mammas uppgörelse med sig själv och de val hon gjorde som ung för att orka med ett krävande moderskap. Särskilt det okonventionella beslutet att lämna sina barn under två år.

– Elena Ferrante lyfter på tabutäcket som finns kring mammarollen. Filmen visar både den överväldigande glädjen och kärleken som förknippas med barn. Samtidigt öppnar hon upp för sanningar om de mer mörka sidor och fasan som också är inbäddad i föräldrarollen, säger debutregissören Maggie Gyllenhaal.

Elena Ferrantes ”The lost daughter” publicerades 2006 – fem år före den första delen i den globala succésviten Neapelkvartetten. När Maggie Gyllenhaal först läste boken tyckte hon till en början att huvudpersonen Leda var spritt språngande galen.

– Jag tyckte först att hon var helt uppfuckad, men insåg snart att jag kunde relatera till henne. Jag insåg också att många kvinnor har liknande erfarenheter utan att prata om dem. Elena Ferrante är en mästare på att skildra hemliga sanningar om den kvinnliga erfarenheten. Jag skulle bli chockerad om jag fick höra att en mamma aldrig tänkt tanken, ”vad händer om jag bara går ut genom dörren och drar?”, säger Maggie Gyllenhaal när hon möter pressen tillsammans med bland andra Olivia Colman och Dakota Johnson.

Dakota Johnson tycker också att Elena Ferrante har en unik förmåga att fånga det kvinnliga psyket.

– Att jag bara skulle vara en kvinna är helt enkelt inte sant. När jag har blivit lite äldre så har jag upptäckt att det finns många olika kvinnor inom mig. Och alla mina väninnor berättar samma sak, säger Dakota Johnson som är mest känd för rollen i ”Fifty shades of grey” men också har spelat i filmer som ”Suspiria” och ”A bigger splash”.

Som skådespelare har Maggie Gyllenhaal filmer som ”The secretary”, ”The dark knight” och tv-serien ”The honourable woman” i sitt cv. Men det var rollen i David Simons tv-serie ”The deuce”, om 70-talets porrindustri på Manhattan, som fick henne att byta sida om kameran.

– Det var när jag spelade porrfilmsregissör i serien som jag fattade att jag skulle byta yrke. Fast egentligen har jag alltid varit regissör utan att ha erkänt det inför mig själv, berättar Maggie Gyllenhaal.

Hennes karriärbeslut applåderas i Venedig. ”The lost daughter” är en urstark debut med Olivia Colman i toppform. Gyllenhaal hade handplockat Colman för att också få in lite humor, ljus och lätthet i historien. Även Olivia Colman kittlades av tanken på att spela en lite okonventionell rollfigur som ibland gör hemska saker.

– Alla människor vill vara en viss person, och så visar det sig ofta att de inte är den personen utan någon annan. Det var spännande att spela en rollfigur som gör saker som jag inte skulle göra, även om jag ibland leker med sådana tankar, säger Olivia Colman som Oscarsbelönades för sitt porträtt av Drottning Anne i ”The favourite” och även har spelat Drottning Elizabeth II i ”The crown”.

Jag är kär i Maggie, hon är den sexigaste varelse som jag någonsin har sett.

Olivia Colman hade redan spanat in Maggie Gyllenhaal när hon blev tillfrågad.

– Jag är kär i henne, hon är den sexigaste varelse som jag någonsin har sett. Jag vill vara som henne. När vi träffades första gången så var jag för korkad för att fatta hennes litterära referenser, men sedan blev vi båda fulla och då gick det bättre, förklarar den underbart charmiga Olivia Colman.

Som bekant är det fortfarande en väl bevarad hemlighet om vem som döljer sig bakom pseudonymen Elena Ferrante. Maggie Gyllenhaal har bara kommunicerat med den hemliga författaren via brev - och via en kolumn av Ferrante som publicerades i The Guardian. Inte heller Hollywoodstjärnan kan skingra dimmorna kring världens mest omsusade författarpseudonym.

– Jag känner mig otroligt frestad att säga att jag vet vem Ferrante är, men tyvärr har jag inte den blekaste. Men hon gav mig några värdefulla råd när det handlade om filmmanuset, bland annat att inte göra Leda så galen så att publiken inte skulle kunna relatera. Dessutom rådde hon mig att stryka en sexscen vilket jag också gjorde, berättar Gyllenhaal.

– Från början hade jag egentligen inte ens tänkt regissera filmen, men hon var noga med att skriva in att kontraktet inte gällde om jag inte regisserade. Jag tog det som ett kosmiskt tecken att det var dags att ställa sig bakom kameran, säger Gyllenhaal.

