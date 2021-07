Maggie Gyllenhaal regidebuterar med Ferrante på Venedigs filmfestival

Den 78:e filmfestivalen i Venedig har en brakstart med den spanska filmen ”Parallel mothers” som är regisserad av Pedro Almodóvar. Huvudrollen spelas av Penélope Cruz, som tidigare har gjort flera filmer med regissören.

Cruz dyker också upp i tävlingsfilmen ”Official competition”, i regi av argentinaren Gastón Duprat, där hon spelar mot Antonio Banderas.

– Filmerna är många och ligger på en högre nivå än vanligt, säger biennalens filmansvarige Alberto Barbera.

– Det är som pandemin har gett alla instängda manusförfattare en enorm kreativitet och inspiration till att berätta.

– Många filmer hade allt för att komma med i tävlingssektionen men många har helt enkelt inte fått plats. Hela 59 länder finns representerade, säger Alberto Barbera.

Däremot är det som att biennalens ledare Roberto Cicutti och filmansvarige Alberto Barbera helt har glömt bort den nordiska filmen denna gång. Det enda undantaget är Hagai Levis ”Scener ur ett äktenskap”, en nyinspelning för HBO som har godkänts av Bergmans släktingar.

Pedro Almodóvar inviger Venedigs filmfestival med filmen ”Parallel mothers”. Foto: Piero Oliosi

I tävlingssektionen får Almodóvar konkurrens av bland andra Jane Campions ”The power of the dog”, Paolo Sorrentinos ”The hand of God” och Maggie Gyllenhaals Elena Ferrante-filmatisering ”The lost daughter”, i vilken prisade Olivia Colman spelar huvudrollen.

På festivalen visas därtill flera redan omtalade filmer utom tävlan, bland dem Ridley Scotts medeltidsdrama ”The last duel”, Leonard Cohen-dokumentären ”Hallelujah” och David Gordon Greens ”Halloween kills” med skådespelaren Jamie Lee Curtis, som också kommer till festivalen för att ta emot ett hederspris.

För en av de mer emotsedda premiärerna står Denis Villeneuve och hans nya filmatisering av Frank Herberts science fiction-roman ”Dune”, i vilken svenskarna Stellan Skarsgård och Rebecca Ferguson gör huvudrollsinnehavaren Timothée Chalamet sällskap i rollistan.

Därutöver är den svenska representationen på filmfestivalen alltså liten – med undantag för samproduktionerna ”Sundown” från Mexiko samt ”Costa Brava” från Libanon, den senare i sektionen Orrizonti Extra.

Förra året gick Guldlejonet till Chloe Zhaos sedermera Oscarsbelönade ”Nomadland”. I år återvänder hon till Venedig för att sitta i festivaljuryn, vilken för första gången leds av en person från Sydkorea: ”Parasit”-regissören Bong Joon Ho.

Filmfestivalen i Venedig äger rum 1-11 september.