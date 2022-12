Maggie Haberman ger hela bilden av svindlaren Donald Trump

Sakprosa Maggie Haberman ”Confidence man. Berättelsen om Donald Trumps uppgång och Amerikas fall” Övers. Margareta Eklöf & Manne Svensson Albert Bonniers förlag, 585 sidor Visa mer

För två år sedan kom Washington Posts litteraturkritiker Carlos Lozada ut med boken ”What were we thinking. A brief intellectual history of the Trump era”. Den handlar inte om den före detta presidenten själv, utan är en analys av alla de böcker som kommit ut om honom. Vid den här tiden, 2020, var antalet runt 1 200. Lozada hade inte läst alla, men väl 150 stycken, och blev upphovsperson till en ny subgenre: Böcker om böckerna om Donald Trump.

Själv ligger jag en bit efter Lozada i Trumpläsningen, men sannolikt frågar vi oss båda ändå: Finns det verkligen behov av ännu fler böcker om USA:s 45:e president? Svaret är förmodligen nej, men med ett undantag: Maggie Haberman.

”Confidence man”, som fått behålla sin titel på svenska för att inte gå miste om ordleken – en ”con man” är en svindlare på hög nivå – fungerar lika väl för den som inte läst en enda bok om Donald Trump, som för Trumpboksknarkarna.

Skälet är dels Habermans långa historia som Trumpbevakare, dels att hon bemödar sig om att ge en mer komplett bild av ex-presidentens liv. Det finns en uppsjö böcker skrivna av reportrar som varit på plats, liksom av personer i Trumps närmaste krets, om de fyra turbulenta åren vid makten. Haberman berättar naturligtvis också om dessa, och har gjort det som journalist för New York Times – under Trumps tid i Vita huset publicerade hon 2 000 artiklar. Men hon har följt honom längre än så, i två decennier närmare bestämt, och förstår i grunden den värld som format honom. I förordet konstaterar hon: ”I nästan hela mitt vuxna liv har jag bott i den stadsdel där Fred och Donald Trump lärde sig hur politisk makt fungerar (läs: Queens). Mitt yrkesliv har utspelat sig i de nyhetsmedier som Trump var mest intresserad av” (läs: New York Post och New York Times).

Därför blir ”Confidence man” till stor del en fascinerande skildring av staden New York med omnejd under 1900-talets senare hälft. En korrumperad och dysfunktionell stad, där politiska tjänster och gentjänster var den viktigaste valutan. Donald Trump lärde sig av fadern Freds ofta skamlösa affärsmetoder och förädlade dem med en fräckhet som gjorde honom till mångmiljardär, trots att han ofta stod på konkursens rand. Han mutade till sig skattebefrielse för sina stora byggprojekt, hade ljusskygga kontakter med stadens fixare och maffiafamiljer, utnyttjade papperslösa arbetare och lärde sig vikten av att manipulera medier för att bygga sin egen framgångsmyt. En del av detta har vi kunnat läsa om i brorsdottern Mary Trumps bok ”Too much and never enough”, hos Maggie Haberman blir det mindre personligt laddat och faktamässigt bättre underbyggt.

Relationen med tabloiden New York Post och den ”grå damen” New York Times har varit särskilt viktig för Donald Trump. Tabloidtidningen bidrog till att stärka hans kändisskap och bygga intresse för hans person, men han drevs också av en stark önskan om att bli respekterad av den seriösare publikationen. Kort efter att han vunnit presidentvalet 2016 besökte han New York Times redaktion för att träffa styrelsen och ledningen. Det blev ett omtalat möte, där han omväxlande hyllade tidningen (”En juvel i världsklass!) och attackerade den för att ha behandlat honom orättvist i valrapporteringen (”The Times var värst av alla!”).

Särskilt stött blev han av ett reportage som Maggie Haberman och hennes kollega Glenn Thrush skrev efter Trumps första månad vid makten. I det skildras hur Trump sitter framför tv:n i morgonrock och kommenterar nyheterna. Kort efter att texten hade publicerats förbjöds NYT att delta på en pressträff i Vita huset.

Trumps relation till Haberman har präglats av samma stingslighet och paranoia. Han har beskrivit henne som en ”tredje klassens reporter”, någon gång sagt att han ”älskar att träffa henne” eller att hon ”var som hans psykiater”.

Kanske har Haberman på samma sätt byggt upp en sorts beroende av den man hon ägnat större delen av sitt yrkesliv åt. Men hon behåller ändå sin kyla när hon tecknar hans porträtt. Det är en på flera sätt skrämmande skildring, men till skillnad från många andra böcker om Trump, märks här ingen politisk eller ideologisk agenda. Det är ett skäl till att ”Confidence man” är den bästa Trumpboken hittills. Maggie Haberman vilar i storyn. Och den är onekligen tillräckligt exceptionell.

